Этап «Дакара» сдуло ветром! Даже вертолёты кончились. Но «КАМАЗ-мастер» всё равно победил

Изначально дистанция 10-го спецучастка гонки должна была составить 534 километра, но из-за сильного ветра организаторы решили остановить караван в конце зоны нейтрализации и засчитать результаты этапа по итогам 223 километров. На решении сказалось и большое количество аварий: у организаторов банально начала заканчиваться техника, которая отвечает за безопасность спортсменов – в частности, речь идёт о вертолётах, которые следят за участниками и в случае необходимости срочно транспортируют их на бивуак.



Несмотря на существенное сокращение дистанции, многие лидеры понесли серьёзные потери: Вязович проиграл «КАМАЗам» ещё полчаса, а Аль-Аттия и Петерансель отстали от Сайнса. До конца гонки остаётся всего два этапа, а мы подводим итоги 10-го спецучастка Харад — Шубайта.

TRUCK: Вязович потерял ещё полчаса

На 10-м этапе экипажи «КАМАЗ-мастер» снова оформили хет-трик — Шибалов, Сотников и Николаев расположились на трёх первых позициях протоколов спецучастка, причём участников трио «Синей Армады» разделили лишь полторы минуты. Лидер гонки Андрей Каргинов проехал этап чуть осторожнее, но уступил Шибалову всего две с половиной минуты и показал пятое время.

Экипаж Сергея Вязовича Фото: aso.fr

А вот для Сергея Вязовича сокращённый этап стал ещё одним ударом: лидер «МАЗ-СПОРТавто» потерял около получаса и отстал от Каргинова в общем зачёте ровно на 100 минут. Возможно, борьбу «КАМАЗам» белорус проиграл раньше, но он также уступил 20 минут Алешу Лопрайсу, который идёт четвёртым и потенциально может отобрать у Вязовича подиум. За два этапа до финиша белорусский экипаж опережает чехов на 40 минут.

Грузовики. Положение после деcяти этапов (топ-10)

1. А. Каргинов / А. Мокеев / И. Леонов (

2. А. Шибалов / Д. Никитин / И. Татаринов (

3. С. Вязович / П. Гаранин / А. Запорощенко (МАЗ-СПОРТ авто) +1:40.00

4. А. Лопрайс / П. Покора / Х. Алкенди (Instaforex Loprais Praga) +2:21.18

5. Д. Сотников / Р. Ахмадеев / И. Ахметзянов (

6. М. Мацик / Ф. Томашек / Д. Сванда (Big ShockR acing / Iveco) +3:12.13

7. Я. ванКастерен / Д. Родевальд / М. Снейдерс (Team DeRooy Iveco) +3:52.02

8. А. Вишневский / М. Новиков / А. Неверович (МАЗ-СПОРТ авто) +4:37.52

9. М. Солтыс / Т. Шикола / Д. Схованек (Tatra Buggyra Racing) +5:03.53

10. Т. Сугавара / Ю. Мочидзуки / Х.Сомемийя (Hino Team Sugawara) +5:19.29. 1. А. Каргинов / А. Мокеев / И. Леонов ( КАМАЗ-мастер ) — 40:20.042. А. Шибалов / Д. Никитин / И. Татаринов ( КАМАЗ-мастер ) +36.083. С. Вязович / П. Гаранин / А. Запорощенко (МАЗ-СПОРТ авто) +1:40.004. А. Лопрайс / П. Покора / Х. Алкенди (Instaforex Loprais Praga) +2:21.185. Д. Сотников / Р. Ахмадеев / И. Ахметзянов ( КАМАЗ-мастер ) +2:48.106. М. Мацик / Ф. Томашек / Д. Сванда (Big ShockR acing / Iveco) +3:12.137. Я. ванКастерен / Д. Родевальд / М. Снейдерс (Team DeRooy Iveco) +3:52.028. А. Вишневский / М. Новиков / А. Неверович (МАЗ-СПОРТ авто) +4:37.529. М. Солтыс / Т. Шикола / Д. Схованек (Tatra Buggyra Racing) +5:03.5310. Т. Сугавара / Ю. Мочидзуки / Х.Сомемийя (Hino Team Sugawara) +5:19.29.

CAR: Аль-Аттия и Петерансель потерялись

После девяти этапов наиболее напряжённая борьба шла в зачёте автомобилей — отрыв Сайнса, лидировавшего всю гонку, от Нассера Аль-Аттии сократился до 24 секунд, шедший третьим Петерансель тоже проигрывал немного — шесть минут. Но на 10-м этапе оба преследователя Матадора заблудились в навигационных ловушках организаторов и отстали от испанца.



Сам Сайнс в итоге отметился лучшим временем, второй результат показал Якуб Пшигонски на внедорожнике «МИНИ», а третьим стал де Вильерс на «Тойоте». Петерансель на этом этапе показал лишь 10-е время — в 12 минутах позади Сайнса, а Аль-Аттия остался и вовсе 17-м — в 18 минутах позади. В генеральной классификации Аль-Аттию и Петеранселя разделяет всего 16 секунд, но Сайнс теперь в 18 минутах впереди.

Экипаж Карлоса Сайнса Фото: aso.fr

Неудачным 10-й этап стал и для экипажа Фернандо Алонсо: дебютант «Дакара» перевернулся на одном из песчаных гребней в самом начале спецучастка и финишировал с отставанием в час с четвертью. В общем зачёте экипаж Алонсо откатился на 14-е место (56 минут отставания от топ-10).

Первая «крыша» Алонсо на «Дакаре»! Даже две. В том же месте другой экипаж получил травмы Двукратному чемпиону Формулы-1 пришлось полетать вверх ногами. Серьёзные пески на «Дакаре» — это вам не шутка.

Александр Доросинский и Денис Кротов продолжают марафон на тех же позициях — 15-е и 19-е места. Всё-таки идут четвёртыми Язид Аль-Раджи и Константин Жильцов, а Ясир Сеайдан и Алексей Кузьмич сохраняют 9-ю строчку – и теперь Алонсо им уже не угрожает.

Внедорожники. Положение после 10 этапов (топ-10)

1. К. Сайнс / Л. Крус (X-Raid Team / MINI Buggy) — 37:15.37

2. Н. Аль-Аттия / М. Бомель (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +18.10

3. С. Петерансель / П. Фиуза (X-Raid Team / MINI Buggy) +18.26

4. Я. Аль-Раджи / К. Жильцов (Overdrive Toyota / Hilux 4×4) +40.46

5. О. Терранова / Б. Грауэ (X-Raid / MINI 4×4) +57:39

6. Д. де Вильерс / А. Харо Браво (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +1:02.23

7. Б. тенБринке / Т. Колсул (Toyota Gazoo Racing/ Hilux 4×4) +1:15.39

8. М. Серрадори / Ф. Луркен (SRT Racing / Century Buggy) +1:37.21

9. Я. Сейдан / А. Кузьмич (Race World Team / MINI 4×4) +2:49.28

10. П. Лашом / Ж.М. Полато (PH-Sport / Peugeot) +3:28.16

…14. Ф. Алонсо / М. Кома (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +4:34.56

…15. А. Доросинский / О. Уперенко (X-Raid / MINI 4×4) +4:41.32

…19. Д. Кротов / Д. Цыро (MSK Rally Team / MINI 4×4) +6:57.32

SSV: Карри ещё ближе к победе

Быстрейшим в категории мотовездеходов стал американец Митчелл Гатри, второе время — у его соотечественника Блейда Хильдебранда. Оба, правда, продолжают гонку за счёт «джокера» и за победу на борются. А главным фаворитом гонки остаётся ещё один пилот из США — Кейси Карри. На десятом этапе он показал только седьмое время, но опередил ближайших соперников и упрочил лидерство до 46 минут.

Экипаж Сергея Карякина Фото: aso.fr

Главным преследователем Карри стал Сергей Карякин. На десятом этапе россиянин был 12-м, проиграв сопернику около пяти минут, однако он уже признал, что по чистой скорости американца не догнать и главное — добраться до финиша. У Сергея более или менее комфортный отрыв от идущего третьим Лопеса Контардо — полчаса. Чилиец сегодня очень долго менял колесо и, вероятно, лишился шансов на общую победу.

SSV. Общий зачёт после десяти этапов (топ-5)

1. К. Карри / Ш. Берриман (Monster Energy Can-Am) — 46:22.15

2. С. Карякин / А. Власюк (SNAG Racing Team / Can-Am) +46.40

3. Ф. Лопес Контардо / Х.П. Латрач Винагре (South Racing Can-Am) +1:14.58

4. К. Раутенбах / П. Бьянки Прата (PH-Sport / Zephyr) +1:21.28

5. Х.А. Хинохо Лопес / Д. Ортега Гил (Hibor Raid / Can-Am) +1:22.44.

MOTO: победа Барреды Борта

В классе мотоциклов лучшее время на 10-м этапе показал Хоан Барреда Борт, что позволило ему опередить Тоби Прайса в генеральной классификации и выйти на третье место. Лидирует же по-прежнему Рикки Брабек, и за два этапа до конца гонки его отрыв от Пабло Кинтанильи достиг уже 25 минут — помешать американцу на «Хонде» одержать победу могут только какие-то сверхсерьёзные ошибки в навигации или проблемы.

Десятый этап «Дакара» Фото: aso.fr

Зато назревает увлекательная битва за второе место с участием пилотов трёх разных команд — Кинтанильи («Хускварна»), Барреда Борта («Хонда») и Прайса (KTM). Сейчас их разделяет всего три минуты.



Продолжает гонку в зачёте «Ориджинал» (то есть самостоятельно, без помощи механиков) российский мотоциклист Дмитрий Агошков. На 10-м этапе он показал 18-е время и сохранил за собой 10-ю строчку генеральной классификации. Правда, в 16 минутах позади расположился колумбиец Джордано Пачеко, так что за финиш в топ-10 ещё нужно будет побороться.

Мотоциклы. Положение после 10 этапов (топ-5)

1. Р. Брабек (Monster Energy Honda Team 2020) — 34:12.18

2. П. Кинтанилья (Rockstar Energy Husqvarna) +25.44

3. Х. БарредаБорт (Monster Energy Honda Team 2020) +27.09

4. Т. Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +28.33

5. Х.И. КорнехоФлоримо (Monster Energy Honda Team 2020) +41.31.

QUAD: Витсе сократил отрыв

Неожиданная интрига назревает в сражении квадроциклистов: лидер гонки Игнасио Касале заблудился в том же месте, где плутал Нассер Аль-Аттия, потерял полчаса, а с ними — почти всё своё преимущество в общем зачёте. Если накануне Симон Витсе проигрывал чилийцу 45 минут, то теперь разрыв сократился до 16. Рафал Соник тоже существенно сократил отставание, но по-прежнему проигрывает 50 минут. Таким образом, на двух последних этапах Касале и Витсе будут разыгрывать победу между собой.

Квадроциклы. Положение после 10 этапов (топ-5)



1. И. Касале (Casale Racing / Yamaha) — 44:41.33

2. С. Витсе (JP Peux 2020-BBR Mercier Racing / Yamaha) +16.18

3. Р. Соник (Sonik Team / Yamaha) +51.16

4. М. Андухар (7240 Team / Yamaha) +3:10.36

5. К. Висневский (Orlen Team / Yamaha) +4:00.55.

11-й этап: Шубайта — Харад

На 11-м этапе экипажам предстоит вернуться в Харад, откуда они выехали утром и где остались механики — это будет заключительная часть сдвоенного марафонского этапа. То есть чинить машины сегодня вечером придётся самостоятельно, а любая незамеченная неисправность неизбежно скажется на финальном результате.