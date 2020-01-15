Этап «Дакара» сдуло ветром! Даже вертолёты кончились. Но «КАМАЗ-мастер» всё равно победил

Изначально дистанция 10-го спецучастка гонки должна была составить 534 километра, но из-за сильного ветра организаторы решили остановить караван в конце зоны нейтрализации и засчитать результаты этапа по итогам 223 километров. На решении сказалось и большое количество аварий: у организаторов банально начала заканчиваться техника, которая отвечает за безопасность спортсменов – в частности, речь идёт о вертолётах, которые следят за участниками и в случае необходимости срочно транспортируют их на бивуак.
Несмотря на существенное сокращение дистанции, многие лидеры понесли серьёзные потери: Вязович проиграл «КАМАЗам» ещё полчаса, а Аль-Аттия и Петерансель отстали от Сайнса. До конца гонки остаётся всего два этапа, а мы подводим итоги 10-го спецучастка Харад — Шубайта.
TRUCK: Вязович потерял ещё полчаса
На 10-м этапе экипажи «КАМАЗ-мастер» снова оформили хет-трик — Шибалов, Сотников и Николаев расположились на трёх первых позициях протоколов спецучастка, причём участников трио «Синей Армады» разделили лишь полторы минуты. Лидер гонки Андрей Каргинов проехал этап чуть осторожнее, но уступил Шибалову всего две с половиной минуты и показал пятое время.
Экипаж Сергея Вязовича
Фото: aso.fr
А вот для Сергея Вязовича сокращённый этап стал ещё одним ударом: лидер «МАЗ-СПОРТавто» потерял около получаса и отстал от Каргинова в общем зачёте ровно на 100 минут. Возможно, борьбу «КАМАЗам» белорус проиграл раньше, но он также уступил 20 минут Алешу Лопрайсу, который идёт четвёртым и потенциально может отобрать у Вязовича подиум. За два этапа до финиша белорусский экипаж опережает чехов на 40 минут.
1. А. Каргинов / А. Мокеев / И. Леонов (КАМАЗ-мастер) — 40:20.04
2. А. Шибалов / Д. Никитин / И. Татаринов (КАМАЗ-мастер) +36.08
3. С. Вязович / П. Гаранин / А. Запорощенко (МАЗ-СПОРТ авто) +1:40.00
4. А. Лопрайс / П. Покора / Х. Алкенди (Instaforex Loprais Praga) +2:21.18
5. Д. Сотников / Р. Ахмадеев / И. Ахметзянов (КАМАЗ-мастер) +2:48.10
6. М. Мацик / Ф. Томашек / Д. Сванда (Big ShockR acing / Iveco) +3:12.13
7. Я. ванКастерен / Д. Родевальд / М. Снейдерс (Team DeRooy Iveco) +3:52.02
8. А. Вишневский / М. Новиков / А. Неверович (МАЗ-СПОРТ авто) +4:37.52
9. М. Солтыс / Т. Шикола / Д. Схованек (Tatra Buggyra Racing) +5:03.53
10. Т. Сугавара / Ю. Мочидзуки / Х.Сомемийя (Hino Team Sugawara) +5:19.29.
CAR: Аль-Аттия и Петерансель потерялись
После девяти этапов наиболее напряжённая борьба шла в зачёте автомобилей — отрыв Сайнса, лидировавшего всю гонку, от Нассера Аль-Аттии сократился до 24 секунд, шедший третьим Петерансель тоже проигрывал немного — шесть минут. Но на 10-м этапе оба преследователя Матадора заблудились в навигационных ловушках организаторов и отстали от испанца.
Сам Сайнс в итоге отметился лучшим временем, второй результат показал Якуб Пшигонски на внедорожнике «МИНИ», а третьим стал де Вильерс на «Тойоте». Петерансель на этом этапе показал лишь 10-е время — в 12 минутах позади Сайнса, а Аль-Аттия остался и вовсе 17-м — в 18 минутах позади. В генеральной классификации Аль-Аттию и Петеранселя разделяет всего 16 секунд, но Сайнс теперь в 18 минутах впереди.
Экипаж Карлоса Сайнса
Фото: aso.fr
Неудачным 10-й этап стал и для экипажа Фернандо Алонсо: дебютант «Дакара» перевернулся на одном из песчаных гребней в самом начале спецучастка и финишировал с отставанием в час с четвертью. В общем зачёте экипаж Алонсо откатился на 14-е место (56 минут отставания от топ-10).
Александр Доросинский и Денис Кротов продолжают марафон на тех же позициях — 15-е и 19-е места. Всё-таки идут четвёртыми Язид Аль-Раджи и Константин Жильцов, а Ясир Сеайдан и Алексей Кузьмич сохраняют 9-ю строчку – и теперь Алонсо им уже не угрожает.
1. К. Сайнс / Л. Крус (X-Raid Team / MINI Buggy) — 37:15.37
2. Н. Аль-Аттия / М. Бомель (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +18.10
3. С. Петерансель / П. Фиуза (X-Raid Team / MINI Buggy) +18.26
4. Я. Аль-Раджи / К. Жильцов (Overdrive Toyota / Hilux 4×4) +40.46
5. О. Терранова / Б. Грауэ (X-Raid / MINI 4×4) +57:39
6. Д. де Вильерс / А. Харо Браво (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +1:02.23
7. Б. тенБринке / Т. Колсул (Toyota Gazoo Racing/ Hilux 4×4) +1:15.39
8. М. Серрадори / Ф. Луркен (SRT Racing / Century Buggy) +1:37.21
9. Я. Сейдан / А. Кузьмич (Race World Team / MINI 4×4) +2:49.28
10. П. Лашом / Ж.М. Полато (PH-Sport / Peugeot) +3:28.16
…14. Ф. Алонсо / М. Кома (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +4:34.56
…15. А. Доросинский / О. Уперенко (X-Raid / MINI 4×4) +4:41.32
…19. Д. Кротов / Д. Цыро (MSK Rally Team / MINI 4×4) +6:57.32
SSV: Карри ещё ближе к победе
Быстрейшим в категории мотовездеходов стал американец Митчелл Гатри, второе время — у его соотечественника Блейда Хильдебранда. Оба, правда, продолжают гонку за счёт «джокера» и за победу на борются. А главным фаворитом гонки остаётся ещё один пилот из США — Кейси Карри. На десятом этапе он показал только седьмое время, но опередил ближайших соперников и упрочил лидерство до 46 минут.
Экипаж Сергея Карякина
Фото: aso.fr
Главным преследователем Карри стал Сергей Карякин. На десятом этапе россиянин был 12-м, проиграв сопернику около пяти минут, однако он уже признал, что по чистой скорости американца не догнать и главное — добраться до финиша. У Сергея более или менее комфортный отрыв от идущего третьим Лопеса Контардо — полчаса. Чилиец сегодня очень долго менял колесо и, вероятно, лишился шансов на общую победу.
1. К. Карри / Ш. Берриман (Monster Energy Can-Am) — 46:22.15
2. С. Карякин / А. Власюк (SNAG Racing Team / Can-Am) +46.40
3. Ф. Лопес Контардо / Х.П. Латрач Винагре (South Racing Can-Am) +1:14.58
4. К. Раутенбах / П. Бьянки Прата (PH-Sport / Zephyr) +1:21.28
5. Х.А. Хинохо Лопес / Д. Ортега Гил (Hibor Raid / Can-Am) +1:22.44.
MOTO: победа Барреды Борта
В классе мотоциклов лучшее время на 10-м этапе показал Хоан Барреда Борт, что позволило ему опередить Тоби Прайса в генеральной классификации и выйти на третье место. Лидирует же по-прежнему Рикки Брабек, и за два этапа до конца гонки его отрыв от Пабло Кинтанильи достиг уже 25 минут — помешать американцу на «Хонде» одержать победу могут только какие-то сверхсерьёзные ошибки в навигации или проблемы.
Десятый этап «Дакара»
Фото: aso.fr
Зато назревает увлекательная битва за второе место с участием пилотов трёх разных команд — Кинтанильи («Хускварна»), Барреда Борта («Хонда») и Прайса (KTM). Сейчас их разделяет всего три минуты.
Продолжает гонку в зачёте «Ориджинал» (то есть самостоятельно, без помощи механиков) российский мотоциклист Дмитрий Агошков. На 10-м этапе он показал 18-е время и сохранил за собой 10-ю строчку генеральной классификации. Правда, в 16 минутах позади расположился колумбиец Джордано Пачеко, так что за финиш в топ-10 ещё нужно будет побороться.
1. Р. Брабек (Monster Energy Honda Team 2020) — 34:12.18
2. П. Кинтанилья (Rockstar Energy Husqvarna) +25.44
3. Х. БарредаБорт (Monster Energy Honda Team 2020) +27.09
4. Т. Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +28.33
5. Х.И. КорнехоФлоримо (Monster Energy Honda Team 2020) +41.31.
QUAD: Витсе сократил отрыв
Неожиданная интрига назревает в сражении квадроциклистов: лидер гонки Игнасио Касале заблудился в том же месте, где плутал Нассер Аль-Аттия, потерял полчаса, а с ними — почти всё своё преимущество в общем зачёте. Если накануне Симон Витсе проигрывал чилийцу 45 минут, то теперь разрыв сократился до 16. Рафал Соник тоже существенно сократил отставание, но по-прежнему проигрывает 50 минут. Таким образом, на двух последних этапах Касале и Витсе будут разыгрывать победу между собой.
1. И. Касале (Casale Racing / Yamaha) — 44:41.33
2. С. Витсе (JP Peux 2020-BBR Mercier Racing / Yamaha) +16.18
3. Р. Соник (Sonik Team / Yamaha) +51.16
4. М. Андухар (7240 Team / Yamaha) +3:10.36
5. К. Висневский (Orlen Team / Yamaha) +4:00.55.
11-й этап: Шубайта — Харад
На 11-м этапе экипажам предстоит вернуться в Харад, откуда они выехали утром и где остались механики — это будет заключительная часть сдвоенного марафонского этапа. То есть чинить машины сегодня вечером придётся самостоятельно, а любая незамеченная неисправность неизбежно скажется на финальном результате.
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