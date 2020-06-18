Выиграл первую же гонку, а потом команда его предала. Уникальный болид-«пылесос» Формулы-1

В истории Формулы-1 существует лишь один болид, который выиграл 100 % Гран-при, в которых принимал участие. Да, кто-то придерётся, что речь идёт лишь об одной победе на одном единственном этапе, но стоит ли цепляться за подобные мелочи? Легендарный «Брэбем» BT46B в любом случае навсегда вошёл в историю Формулы-1 после победы на Гран-при Швеции. Она произошла аккурат 42 года назад — 17 июня 1978 года.

Погоня за «Лотусом»

Идея создания автомобиля-«пылесоса» (альтернативный вариант — болида-«вентилятора») пришла к техническому директору «Брэбема» Гордону Марри на фоне доминирования «Лотуса» на старте сезона-1978. Соперники проморгали очередную техническую революцию от Колина Чемпена: «Лотус» первым взял на вооружение граунд-эффект и начал крушить оппонентов, когда те судорожно изучали решения болида Lotus 79 и пытались их применить на собственной технике.

«Брэбем» никак не мог быстренько скопировать решения конкурента: проблема заключалась в габаритной силовой установке от «Альфа Ромео», влиявшей на размеры корпуса. Чепмену было куда проще добиться идеальной формы кузова и всех необходимых составляющих благодаря установке компактного «Косуорта» DFV.

Признать поражение и готовить машину к следующему сезону? Нет, так быстро Марри сдаваться не хотел. И раз увеличить прижимную силу благодаря граунд-эффекту а-ля «Лотус» пока не получится, инженер и его коллеги пришли к альтернативному решению…

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Вентилятор нам поможет

До сих пор доподлинно неизвестно, сам ли Марри пришёл к неожиданной идее или вспомнил про необычный спорткар Chaparral 2J. Именно его создатели поразили соперников, когда установили сзади машины два вентилятора, которые откачивали воздух из-под днища, после чего автомобиль словно прилипал к асфальту. Такого же эффекта решил добиться и Марри.



Правда, была проблема: инженеры «Брэбема» нарушили бы технический регламент Формулы-1, если бы признались, что ставят огромный вентилятор ради получения аэродинамического преимущества. Марри и компания сконструировали систему таким образом, чтобы формально вентилятор служил цели охлаждения мотора (на это отводилось чуть более 50 % мощности). Ну а то, что оставшиеся проценты «вдруг» увеличивают скорость — ну, не взыщите, просто повезло!



«Брэбем» в процессе создания машины консультировался с ФИА, чтобы удостовериться, что автомобиль легален. Тем не менее, стоило соперникам увидеть на Гран-при Швеции два новеньких BT46B, как посыпались требования запретить технику. Федерация, однако, подтвердила, что машины построены по правилам.

Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Слишком быстр даже с полными баками!

Гонщики «Брэбема» Ники Лауда и Джон Уотсон быстро оценили потенциал новинки. Он оказался настолько серьёзным, что в «Брэбеме» решили совсем уж не злить соперников и отправляли гонщиков на квалификационные круги с полными топливными баками и на самых жёстких шинах. По признанию Лауды, он буквально старался не завоевать поул-позишен. Было нелегко: чем сильнее раскручивался мотор, тем мощнее работал вентилятор и тем эффективнее оказывалась машина! В итоге Уотсон и Лауда заняли второе и третье места позади Андретти.

Марио, к слову, больше всех жаловался на новинку конкурентов: «Это словно чертовски огромный пылесос! Он швыряет в тебя грязь и мусор на огромной скорости!»



В гонке Уотсон сошёл на 19-м круге после вылета, а Лауда половину дистанции ехал позади Андретти, прежде чем опередить его и умчаться к победе. Как потом написал сам австриец, он и в день гонки стремился не выжимать из машины всё, чтобы не показать, насколько она позволяет доминировать.

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Политика Берни

После финиша в Швеции споры насчёт болида продолжились. Соперники по-прежнему считали, что BT46B абсолютно нелегален, у «Брэбема» были свои аргументы… Конфронтация могла дойти до суда, но тут в дело вмешалась политика. «Брэбемом» в то время владел Берни Экклстоун, который параллельно возглавлял набиравшую силу Ассоциацию конструкторов Формулы-1. Ссориться с коллегами и терять власть Берни не хотелось — и он пошёл на мировую, отказавшись от дальнейшего использования новинки. Вот такое политическое предательство…



Правда, Экклстоун ещё пытался поторговаться насчёт участия болида в двух-трёх следующих Гран-при, но в итоге признал поражение — к ярости Марри, который рассчитывал на куда более продолжительное доминирование собственного творения.



По другой — чуть менее конспирологической – версии конкуренты всё-таки согласились наблюдать «пылесос» ещё три гонки, но тут в дело вступила ФИА и, по недоброй традиции, пересмотрела собственное решение, признав автомобиль нелегальным — но сохранив за Лаудой первое место в Швеции.

Изобретение мистера Берни. Как в Формуле-1 появились дозаправки Ровно 33 года назад «Брэбэм» под управлением Берни Экклстоуна провёл первую в современной истории Формулы-1 дозаправку по ходу гонки.

Как бы то ни было, BT46B стремительно ушёл на пенсию, но до сих продолжает восхищать всех поклонников Формулы-1 — и тех, кто только знакомится с историей чемпионата мира, и тех, кто натыкается в интернете или книге на фотографии прекрасно им знакомого болида-«пылесоса». Болида, который, уже навсегда сохранит за собой рекорд по стопроцентному показателю побед в Ф-1.