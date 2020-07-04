«Мерседес» громит всех, «Феррари» провалилась ещё сильнее. Итоги первой квалификации Ф-1

Действующие чемпионы подтвердили своё преимущество, показанное в тренировках — даже пилоты «Ред Булл» уступили много, а «Феррари» и вовсе провалилась — новая машина «Скудерии» уступает не только нынешним «Мерседесам», но и их прошлогодним версиям в розовой ливрее. Но есть надежда на то, что Ферстаппен сможет переиграть Боттаса с Хэмилтоном с помощью тактики — голландец стартует на более жёстких шинах.

Боттас на поуле первой гонки

Борьба за поул свелась к дуэли двух гонщиков «Мерседеса», и победителем неожиданно вышел Валттери Боттас. Финн проехал отличный круг в первой попытке и даже прибавил на первом секторе во второй, однако вскоре допустил ошибку и вылетел с трассы. Однако Хэмилтон своим шансом не воспользовался — Льюис прибавил под клетчатым флагом, но британцу не хватило 0,012 секунды.

Третьим стал фактически единственный соперник «Мерседеса» — Макс Ферстаппен. В протоколах квалификации голландец отстал на 0,538 секунды, однако вторую часть сессии он прошёл на «медиуме», так что в гонке стартовать будет на более жёстких шинах.

Одним из главных героев квалификации стал Ландо Норрис, занявший четвёртое время. Британец опередил Александера Албона и Серхио Переса на «Рейсинг Пойнте». Розовые «Мерседесы» в принципе проехали очень сильно, и если бы не брошенная под конец попытка Лэнса Стролла, канадец наверняка стоял бы на решётке выше девятой позиции.

Настоящей катастрофой завершились заезды для «Феррари». Её лидер — Шарль Леклер — занял лишь седьмое место, и в финальном сегменте смог опередить только Сайнса, Стролла и Риккардо. И это ситуация Леклера перед стартом гонки едва ли не хуже, чем у Феттеля — немец хотя бы сможет взять на первый отрезок свежий комплект резины.

Провал Себастьяна

Себастьян Феттель по ходу всех тренировок опережал Шарля Леклера, но в квалификации расклад сил полностью изменился. Ключевым эпизодом Феттеля стала помарка на выходе из первого поворота на финальном быстром круге Q2: немец зацепил внешний поребрик и потерял какое-то время. Этот круг в итоге стал для немца быстрейшим, но 0,16 секунды для выхода в финал всё же не хватило.

Вслед за четырёхкратным чемпионом мира расположились гонщики «Альфа Таури»: Пьер Гасли на 12-й позиции и Даниил Квят — на 13-й. Россиянин проиграл напарнику 0,12 секунды, но мог бы быть впереди него — если бы улучшил в последней попытке.

14-е место занял Эстебан Окон — для француза возвращение на старт пока складывается не слишком успешно: во втором сегменте его время оказалось на 0,6 секунды хуже, чем у Риккардо.

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У клиентов «Феррари» тоже проблемы

Квалификация подтвердила неважную форму «Альфы Ромео» и «Хааса» — эти две команды вместе с «Уильямсом» замыкают протоколы. Лучшими из худших стали «Хаасы»: Грожан стал последним во втором сегменте — 15-е место, а Магнуссен — вылетел в Q1 и занял 16-ю позицию. 17-м квалифицировался Джордж Расселл на «Уильямса», которому удалось опередить обе «Альфа Ромео» — Джовинацци и Райкконен лишь на 18-м и 19-м местах.

На последней строчке дебютант Николас Латифи — Расселлу он уступил шесть десятых. Но то, что канадец вообще принял участие в сессии — уже успех, поскольку утром гонщик разбил машину, вылетев в скоростном первом повороте.

Гран-при Австрии стартует в воскресенье 5 июля в 16:10 по московскому времени.