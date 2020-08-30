Хэмилтон всего в двух победах от рекорда Шумахера! Напарник Квята — герой гонки

Сайнс не доехал до старта

Сходы в гонке начались ещё до её старта: «Макларен» Карлоса Сайнса задымил во время выезда на стартовую решётку. Пилот передал по радио, что «что-то сломалось», и в команде решили вернуть машину на пит-лейн. Там выяснилось, что отказала топливная система, а Сайнс не сможет принять участие в гонке.

На старте пара «Мерседесов» сохранила за собой первое и второе места. Максу Ферстаппену не удалось навязать соперником борьбу, и более того — в «Ле Комб» голландцу пришлось отбиваться от Даниэля Риккардо. Первая четвёрка сохранила свои позиции, а на пятую позицию вырвался Эстебан Окон, опередивший Алекса Албона.

Лучше всех стартовал Шарль Леклер, прорвавшийся на девятое место, а затем опередивший Серхио Переса. Так монегаск с 13-й позиции на решётке разом поднялся на восьмую. Правда, вскоре гонщик «Феррари» стал терять позиции — на третьем круге его прошёл Пьер Гасли, на четвёртом — Серхио Перес. На шестом Шарль выпал из топ-10, а когда на девятом монегаска опередил Квят, тот и потерял все позиции, отыгранные на первых метрах.



«Мерседесы» тем временем уверенно отрывались от Ферстаппена. Хэмилтон уехал от Боттаса на две секунды, в то время как Макс после девяти кругов уступал финну уже четыре секунды.

Авария Джовинацци и Расселла

На 10-м круге в скоростном повороте потерял машину Антонио Джовинацци. От удара об отбойник от «Альфа Ромео» оторвалось колесо — и на него налетел Джордж Расселл. Оба автомобиля оказались разбиты в хлам, а трасса — усеяна обломками. Чтобы ликвидировать последствия, судьи выпустили на трассу автомобиль безопасности.

Большинство оставшихся на трассе пилотов бросились в боксы за свежими шинами. Хэмилтон, Боттас и Ферстаппен сохранили за собой позиции в топ-3, а на четвёртое и пятое места поднялись Гасли с Пересом — оба не стали менять резину и продолжили заезд на стартовой комплекте шин. Даниэль Риккардо вернулся с пит-лейна шестым, а на седьмой позиции расположился Алекс Албон, которому удалось опередить Эстебана Окона. Даниил Квят сохранил за собой 11-ю позицию — позади Норриса, но впереди Феттеля.



Гонка возобновилась на 15-м круге. Первая тройка сохранила позицию и начала стремительно отрываться от пелотона, Гасли удержался четвёртым, а вот Перес на изношенном «софте» пропустил Риккардо и Албона. В итоге Чеко свернул в боксы на 19-м круге и перешёл на «хард», откатившись на последнее место.



Гасли же оставался на трассе дольше, хотя постепенно терял позиции — к 27-му кругу француза опередили Риккардо, Албон и Окон, и лишь после этого он поехал за свежими шинами. В группе лидеров сохранялся статус-кво: три с небольшим секунды между Хэмилтоном и Боттасом и ещё две с половиной — между Валттери и шедшим позади Ферстаппеном.

Две победы до Шумахера

Главными героями последних 15 кругов стали Перес и Гасли, прорывавшиеся на свежих шинах. К 34-му кругу оба прошли Кими Райкконена, а на 36-м — Даниила Квята, расположившись на девятой и десятой позициях. Россиянин же выпал из топ-10.



Впереди на последних кругах так ничего и не произошло: Льюис Хэмилтон уверенно приехал к финишу первым и завоевал вторую подряд и пятую в сезоне победу, а до рекорда Михаэля Шумахера британцу осталось выиграть лишь две гонки. Валттери Боттас занял второе место — и это второй дубль «Мерседеса» в сезоне, а Макс Ферстаппен продолжил серию подиумов третьим местом.

Даниэль Риккардо провёл довольно одинокую гонку, но завоевал великолепное четвёртое место и даже показал под финиш быстрейший круг, а на пятую позицию на последнем круге вырвался его напарник Эстебан Окон. Алекс Албон, который провёл концовку гонки на «медиуме» занял шестое место. Ландо Норрис стал седьмым, а Пьер Гасли в итоге добрался до всьмого места и победил в голосовании болельщиков на звание Пилота дня. Замкнули топ-10 гонщики «Рейсинг Пойнт» — Стролл и Перес. Даниил Квят финишировал 11-м.



Ну а позади россиянина расположились гонщики с моторами «Феррари»: Райкконен занял 12-е место, Феттель стал 13-м, опередив Леклера, Грожан финишировал 15-м, а Магнуссен замкнул пелотон, на 7,7 секунды отстав от Латифи.



В общем зачёте отрыв Хэмилтона от Ферстаппена вырос уже до 47 очков, третьим по-прежнему идёт Боттас, а на четвёртую строчку поднялся Алекс Албон. Леклер, хотя и не набрал очков, сохранил за собой пятое место. Квят по-прежнему на 16-й позиции.

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В Кубке конструкторов разрыв между «Мерседесом» и «Ред Булл» достиг уже 106 очков, а в борьбе за третье место вперёд вырвался «Макларен» — Уокинг на два очка опережает «Рейсинг Пойнт» и на семь — «Феррари».



Следующий этап — Гран-при Италии — пройдёт в Монце 4-6 сентября.