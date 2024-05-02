Журналист Бакстон: перед Гран-при Майами у Боттаса сменился гоночный инженер

Между этапами в Шанхае и Майами у пилота «Кик-Заубера» Валттери Боттаса сменился гоночный инженер. Об этом сообщает известный автоспортивный журналист Уилл Бакстон.

«Между Китаем и Майами в «Кик-Заубере» состоялись важные перемены. У Валттери Боттаса появился новый гоночный инженер, что стало неожиданностью», — написал Бакстон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Последние два года гоночным инженером Валттери Боттаса был Алекс Чан, который до этого работал с чемпионом 2007 года Кими Райкконеном.

Валттери Боттас занимает 20-е место в личном зачете чемпионата Формулы-1 сезона-2024. На его счету ноль очков, он лишь по дополнительным показателям опережает пилота «Уильямса» Логана Сарджента.