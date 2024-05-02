Стало известно, когда дебютирует трековый гиперкар «Ред Булл» от Эдриана Ньюи

Трековый гиперкар «Ред Булл» RB17, который австрийская команда Формулы-1 создаёт при участии знаменитого инженера Эдриана Ньюи, дебютирует на публике в июле 2024 года в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде, сообщает издание CarBuzz. При этом ранее Ньюи утверждал, что испытания машины на трассе начнутся только в 2025-м.

Информация о том, что RB17 будет готов в июле, содержалась в первой версии релиза об уходе Ньюи из «Ред Булл», обращает внимание CarBuzz, однако затем упоминание даты исчезло из текста.

Скриншот изначальной версии пресс-релиза «Ред Булл» Фото: Red Bull Racing

Ранее Эдриан Ньюи рассказал, что RB17, по задумке создателей, сможет ехать в темпе машин Формулы-1. По словам инженера, у гиперкара будет гибридная силовая установка, в составе которой атмосферный двигатель V10 и 200-сильный электромотор в паре будут генерировать 1200 л. с.

Кроме того, известно, что автомобиль получит активную подвеску и развитую аэродинамику и будет выпущен тиражом в 50 экземпляров, серийное производство которых запланировано на 2026 год.

Напомним, 1 мая в «Ред Булл» объявили о том, что в первом квартале 2025 года Эдриан Ньюи покинет австрийский концерн.