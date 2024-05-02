На Гран-при Майами у «Уильямса» впервые в сезоне-2024 будет запасное шасси

На предстоящем Гран-при Майами у команды «Уильямс» впервые в сезоне-2024 будет запасное шасси. Об этом рассказал пилот британской команды Алекс Албон.

«Оно пока не здесь, но вот-вот прибудет. Честно говоря, это ничего особо не меняет. У нас его не было с начала года, но мы все же выступали в гонках. Но приятно осознавать, что есть что-то вроде страховки.

Команда приложила немало усилий, чтобы сделать это. Было ощущение, что мы все время отстаём. С запчастями у нас уже в целом всё в порядке, а с шасси дело только налаживается. Надеюсь, теперь мы сможем больше сосредоточиться на обновлениях и общем развитии машины», — сказал Албон на пресс-конференции ФИА перед Гран-при Майами.

Напомним, Логан Сарджент пропустил гонку Гран-при Австралии, когда Алекс Албон разбил свою машину в первой практике, и FW46 американца отдали тайскому гонщику.