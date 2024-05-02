Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

На Гран-при Майами у «Уильямса» впервые в сезоне-2024 будет запасное шасси

На Гран-при Майами у «Уильямса» впервые в сезоне-2024 будет запасное шасси
Аудио-версия:
Комментарии

На предстоящем Гран-при Майами у команды «Уильямс» впервые в сезоне-2024 будет запасное шасси. Об этом рассказал пилот британской команды Алекс Албон.

«Оно пока не здесь, но вот-вот прибудет. Честно говоря, это ничего особо не меняет. У нас его не было с начала года, но мы все же выступали в гонках. Но приятно осознавать, что есть что-то вроде страховки.

Команда приложила немало усилий, чтобы сделать это. Было ощущение, что мы все время отстаём. С запчастями у нас уже в целом всё в порядке, а с шасси дело только налаживается. Надеюсь, теперь мы сможем больше сосредоточиться на обновлениях и общем развитии машины», — сказал Албон на пресс-конференции ФИА перед Гран-при Майами.

Напомним, Логан Сарджент пропустил гонку Гран-при Австралии, когда Алекс Албон разбил свою машину в первой практике, и FW46 американца отдали тайскому гонщику.

Материалы по теме
Джеймс Ваулз назвал сроки готовности запасного шасси «Уильямса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android