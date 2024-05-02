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Пост Шарля Леклера о собаке собрал 3 млн лайков

Пост Шарля Леклера о собаке собрал 3 млн лайков
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер опубликовал новый пост в социальных сетях, который посвятил своему новому питомцу — псу по имени Лео.

«Добро пожаловать в дом, Лео», — написал Леклер.

Фото: Соцсети Шарля Леклера

Ранее итальянская команда Формулы-1 «Феррари» представила специальные шлемы пилотов Шарля Леклера и Карлоса Сайнса к предстоящему Гран-при Майами.

«Скудерия» изменит традиционную расцветку на этапе в США и выступит с особой ливреей, к которой добавит светло-синие тона. Комбинезоны гонщиков также получили голубой цвет.

Напомним, Гран-при Майами состоится с 3 по 5 мая. В настоящий момент «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 151 очко. На первой позиции находится гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 195 баллов.

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