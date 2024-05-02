Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«РБ» представила специальную ливрею к Гран-при Майами

«РБ» представила специальную ливрею к Гран-при Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Команда «РБ» («Виза Кэш Эпп РБ») представила специальную ливрею к Гран-при Майами.

Фото: Официальный сайт РБ

«Ливрея Visa Cash App RB «Хамелеон Кард» — идеальная цветовая схема для нашей первой гонки в США. С момента запуска команды в Лас-Вегасе в феврале мы сделали несколько больших шагов вперед и отправили болельщиков в новое захватывающее путешествие. Это стремление к прогрессу и общению мы разделяем с Visa и Cash App, которые объединяют людей в спорте с помощью опыта, который не похож ни на что другое. Эта невероятная ливрея и события, связанные с её запуском здесь, в Майами, демонстрируют их приверженность команде и Формулё-1, и нам не терпится увидеть Chameleon VCARB01 в действии в этот уикенд», — сказал Питер Байер, генеральный директор «РБ».

Напомним, Гран-при Майами пройдёт с 3 по 5 мая в Майами (США). Действующим победителем является трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Материалы по теме
Фото
«Феррари» показала специальную ливрею к Гран-при Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android