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Зайдль: «Ауди» привлекает пилотов не огромными суммами денег

Зайдль: «Ауди» привлекает пилотов не огромными суммами денег
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Генеральный директор Sauber Group Андреас Зайдль заявил, что его команда не использует деньги в качестве главного стимула для привлечения пилотов.

«Наш подход явно не в том, чтобы завлекать и мотивировать гонщиков или других сотрудников огромными суммами денег.

По сути, у нас есть финансовые ресурсы топ-команды, но мы действительно думаем о том, как разумно и эффективно тратить каждый франк или евро.

Мы хотим привлечь людей, которые хотят стать частью нашего пути по вхождению «Ауди» в Формулу-1», — приводит слова Андреаса Зайдля немецкое издание Auto Motor und Sport.

Недавно «Ауди» купила «Кик-Заубер», а с 2026 года гоночный коллектив из Хинвила официально станет заводской командой немецкого автогиганта.

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Источник: «Ауди» скоро объявит второго пилота, а Сайнс ждёт «Ред Булл» и «Мерседес»
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