Предложен новый вариант для попадания команд в Формулу-1

В ФИА и Формулу-1 отправлено предложение, предлагающее альтернативный способ попадания новых команд в Формулу-1. Об этом сообщает Racing News 365.

Идея принадлежит двум техническим специалистам — Тиму Милну и Льюису Батлеру, которые много лет работали в Формуле-1 и в командах чемпионата, а потом стали автоспортивными консультантами. Милн, в частности, принимал участие в разработке заявок Hitech и LKYSUNZ, которые в итоге были отклонены ФИА.

Сообщается, что в документе, направленном в Формулу-1 и ФИА, предлагается разрешить принимать в чемпионат до трёх новых команд в год. Но их штаб-квартира должна располагаться в регионе, в котором нет команд Формулы-1, а именно из Америки, Азии и Африки/Океании.

Такая команда не будет получать очки в зачет Кубка конструкторов, и не будет иметь права на призовые деньги. При этом она должна участвовать минимум в восьми этапах сезона, на трассах которых смогут разместиться 26 машин. Также им будет предложено участвовать в шести других Гран-при, чтобы способствовать продвижению на своём внутреннем рынке.

Технически каждая команда будет использовать только утверждённый пакет деталей, а шасси будет предоставлено им одним сторонним поставщиком.

Главная цель — обеспечить команде возможность получения статуса полноценного участника Формулы-1 начиная с четвёртого для них сезона.

Технический директор Формулы-1 Пэт Симондс подтвердил получение этого предложения.