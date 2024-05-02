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Источник: «Ауди» скоро объявит второго пилота, а Сайнс ждёт «Ред Булл» и «Мерседес»

Источник: «Ауди» скоро объявит второго пилота, а Сайнс ждёт «Ред Булл» и «Мерседес»
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Известный испанский журналист Антонио Лобато поделился последними инсайдами по поводу переходов гонщиков Формулы-1.

«Ауди/Заубер» скоро объявит, кто станет партнёром Нико Хюлькенберга в 2025 году. Им не будет Карлос Сайнс, потому что он решил не принимать их предложение и выждать. Таким образом, он пропустил срок по которому должен был дать окончательный ответ «Ауди».

Принятие этого предложения позволило бы Сайнсу найти душевное спокойствие, а также финансовое благополучие, но он предпочёл рискнуть и попробовать дождаться предложения от более конкурентоспособной команды. Основными вариантами являются «Ред Булл» и «Мерседес». Ведутся переговоры, но ничего пока неизвестно. «Мерседес» хочет Ферстаппена, который является главной частью всей этой головоломки», — написал Лобато в социальной сети X (ранее — Twitter).

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