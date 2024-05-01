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«Ред Булл» показал «крокодиловый» шлем Переса к Гран-при Майами

«Ред Булл» показал «крокодиловый» шлем Переса к Гран-при Майами
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Австрийская команда «Ред Булл» опубликовала видео шлема Серхио Переса, в котором мексиканец выступит на предстоящем Гран-при Майами.

Шлем оформлен в «крокодиловой» расцветке с изображением стран Латинской Америки на верхней части.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 85.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 76.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 69.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 58.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 38.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 33.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 31.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 19.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 9.

Напомним, Гран-при Майами пройдёт с 3 по 5 мая в Майами (США). Действующим победителем является трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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