«Ред Булл» показал «крокодиловый» шлем Переса к Гран-при Майами

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Австрийская команда «Ред Булл» опубликовала видео шлема Серхио Переса, в котором мексиканец выступит на предстоящем Гран-при Майами.

Шлем оформлен в «крокодиловой» расцветке с изображением стран Латинской Америки на верхней части.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 85.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 76.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 69.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 58.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 38.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 33.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 31.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 19.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 9.

Напомним, Гран-при Майами пройдёт с 3 по 5 мая в Майами (США). Действующим победителем является трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».