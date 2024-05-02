Карлос Сайнс опроверг слухи об отказе «Ауди»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс отрицает сообщения о том, что он отклонил предложение «Ауди», заявив, что он не торопится принимать решение о своём будущем.

«Нет, это не так. Как я уже говорил ранее, не всё зависит только от меня, нужно еще кое-что подождать. Но между нами еще не всё кончено. Мы ведём переговоры с разными людьми и рассматриваем различные варианты.

Конечно, мой папа всегда будет говорить только хорошее об «Ауди», он уверен, что они добьются успеха в Формуле-1. Все проекты «Фольксвагена» добивались успеха в автоспорте – «Порше», «Ауди» или другие. Это очень важно, это следует иметь в виду. Но в моём решении гораздо больше факторов. Я желаю им всего наилучшего, не важно, окажусь я там или нет», — приводит слова Сайнса издание Racing News 365.