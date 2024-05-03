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Хюлькенберг: не буду делать подарков моей будущей команде, попробую надрать им задницы

Хюлькенберг: не буду делать подарков моей будущей команде, попробую надрать им задницы
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Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг рассказал, что команда «Заубер» проявляла к нему интерес еще в прошлом году, но тогда всё ограничилось лишь разговорами.

«Для меня довольно необычно, что я так рано знаю, каким будет мое будущее. Я рад закрыть эту тему, чтобы сосредоточиться на оставшейся части сезона в «Хаасе». Конечно, я хочу закончить наше сотрудничество на хорошей ноте. И я не буду делать подарков моей будущей команде, я все равно попробую надрать им задницы.

Они проявляли интерес ко мне еще в прошлом году, были разговоры, но этим всё и ограничилось. А в этом году, очевидно, еще в начале сезона, у них появился настоящий аппетит. Я благодарен за всё «Хаасу», но, в конце концов, я решил перейти в «Кик-Заубер», — приводит слова немецкого гонщика издание Race Fans.

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