Менеджер Ньюи высказался о его будущем после ухода из «Ред Булл»

Эдди Джордан, менеджер главы технического департамента «Ред Булл» британца Эдриана Ньюи, прокомментировал его анонсированный уход из команды.

«Он находился под постоянным давлением в «Ред Булл». Поэтому, если он собирается взять паузу или отправиться в путешествие, все это поймут. Всё изменилось. Он стал старше.

«Ред Булл» — великолепная команда. У него были отличные гонщики и отличный персонал. И, вероятно, он будет смотреть в будущее, чтобы изменить свою жизнь», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.

Эдриану Ньюи 65 лет. Британец попал в «Ред Булл» в 2005-м и за это время с командой шесть раз (2010, 2011, 2012, 2012, 2022 и 2023) выигрывал Кубок конструкторов.