«Успех «Ред Булл» не заслуга одного человека». Перес — о Ньюи

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал предстоящий уход Эдриана Ньюи, заявив, что успехи команды не зависят от одного человека.

«Я скажу, что это, конечно, не очень хорошо. Эдриан очень помог нашей команде, всей организации. И он также стал моим очень хорошим другом. Но, в конце концов, в жизни бывают моменты, когда хочется заняться чем-то другим, и это объяснимо.

«Ред Булл» в прекрасном положении, у нас очень хорошая, очень сильная организация с Пьером [Ваше], Рико [Бальбо] и Беном [Уотерхаусом]. Весь отдел аэродинамики очень силён.

И раньше бывало, что громкие имена покидают большие команды, но они всегда вновь добиваются успеха. Это не зависит от одного человека. Это целая организация, и я думаю, что Кристиан [Хорнер] проделал отличную работу, готовясь к будущему команды», — приводит слова Переса издание Racing News 365.