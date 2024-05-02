Чемпион мира по картингу из России рассказал о нюансах победной гонки

15-летний российский гонщик Кирилл Куцков рассказал, что является самым тяжёлым во время гонок.

«Самое тяжёлое в любой гонке — всегда до старта, когда ты ещё не понимаешь, что будет, какой окажется ситуация. А вот в гонке ты уже перестаёшь нервничать, идёт адреналин, и ты просто делаешь то, что должен. Я не раз лидировал в финалах и в принципе понимаю, как тут справляться, как работать с колёсами. Конечно, было осознание, что это финал чемпионата мира и что потенциальный результат может принести плоды для продолжения моей карьеры. Так что давление было, но не более того.

Когда впереди столкнулись два соперника и я вышел в лидеры, стало поспокойнее. Потом я увидел, что дали красные флаги, но не расстроился. Из-за старта с 13-й позиции я начал на шинах с высоким давлением, чтобы отыграть места в начале гонки, и красные флаги помогли мне остудить колёса, давление вернулось в норму. Так что остановка мне только помогла», — сказал Куцков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.