Эксперт: команды Ф-1 с облегчением должны реагировать на уход Ньюи

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт прокомментировал уход звёздного британского инженера Эдриана Ньюи из «Ред Булл».

«Это огромное событие, не так ли? И по ряду причин у него будут последствия. Мало того что Эдриан Ньюи появляется на рынке к моменту изменения правил в 2026 году, он также покидает «Ред Булл» и их проекты в Формуле-1, так что это двойная удача для всех команд.

Работе, которую проделал Ньюи, чтобы сделать «Ред Булл» столь доминирующей силой, особенно в последнюю пару лет, пришёл конец. Так что немедленной реакцией любой команды будет облегчение. Он покинул «Ред Булл», и это может стать шансом наверстать упущенное. А некоторые команды будут соблазнять его на переход к ним», — приводит слова Крофта Sky Sports.