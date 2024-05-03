«Мне не стыдно». Норрис – о фото с травмированным носом

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что его не смущает появившееся в интернете фото с его травмированным на празднике Дня короля носом.

«У меня много друзей, мы провели вместе хорошие выходные, но уже на следующее утро я вылетел прямо в Майами. Это был всего лишь кусок разбитого стекла, и на фото всё выглядит намного хуже, чем есть на самом деле. Все думали, что это что-то ужасное, но это был всего лишь небольшой порез.

Мне хотелось бы, чтобы это была более крутая история, но если я могу провести несколько дней с друзьями, то меня всё устраивает.

Люди придали этому больше значения, чем было на самом деле, это был всего лишь небольшой порез. Мне не стыдно, и я не пытаюсь ничего скрыть.

Меня узнают везде, куда бы я ни пошел, узнают не только фанаты гонок. Хотелось бы мне, чтобы меня меньше замечали? Да, но это часть всего этого, и мне не на что жаловаться», — приводит слова Норриса издание Racing News 365.