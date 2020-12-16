В «Альфа Таури» подтвердили замену Квята на Цуноду. Но трансферные интриги ещё есть, причём в двух лучших командах Ф-1.

Квята официально убрали из Формулы-1 ради японца. На 2021-й осталось всего два места

Главная трансферная интрига для российских болельщиков наконец-то раскрыта: Даниил Квят уступит своё место в «Альфа Таури» японскому новичку Юки Цуноде. И теперь в пелотоне остались лишь две вакансии на 2021 год. Всё говорит о том, что Льюис Хэмилтон скоро подпишет новый контракт с «Мерседесом». Ну а в «Ред Булл», по слухам, уже в пятницу, 18 декабря, объявят, останется ли Александер Албон или его место займёт Серхио Перес. Ждём новостей!

Версия от 16 декабря 2020 года

Команда Пилоты с контрактами Кандидаты Мерседес №77. Валттери Боттас №44. Льюис Хэмилтон Ред Булл №33. Макс Ферстаппен №11. Серхио Пeрес

№23. Александер Албон

№27. Нико Хюлькенберг Макларен №3. Даниэль Риккардо

№4. Ландо Норрис Астон Мaртин

(Рейсинг Пойнт) №18. Лэнс Стролл

№5. Себастьян Феттель Альпин (Рено) №14. Фернандо Алонсо

№31. Эстебан Окон Феррари №16. Шарль Леклер

№55. Карлос Сайнс Альфа Таури №10. Пьер Гасли

Юки Цунода Альфа Ромео №7. Кими Райкконен

№99. Антонио Джовинацци Хаас №9. Никита Мазепин

№47. Мик Шумахер Уильямс №63. Джордж Расселл

№6. Николас Латифи

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