Квята официально убрали из Формулы-1 ради японца. На 2021-й осталось всего два места
В «Альфа Таури» подтвердили замену Квята на Цуноду. Но трансферные интриги ещё есть, причём в двух лучших командах Ф-1.
Главная трансферная интрига для российских болельщиков наконец-то раскрыта: Даниил Квят уступит своё место в «Альфа Таури» японскому новичку Юки Цуноде. И теперь в пелотоне остались лишь две вакансии на 2021 год. Всё говорит о том, что Льюис Хэмилтон скоро подпишет новый контракт с «Мерседесом». Ну а в «Ред Булл», по слухам, уже в пятницу, 18 декабря, объявят, останется ли Александер Албон или его место займёт Серхио Перес. Ждём новостей!
Версия от 16 декабря 2020 года
|Команда
|Пилоты с контрактами
|Кандидаты
|Мерседес
|№77. Валттери Боттас
|№44. Льюис Хэмилтон
|Ред Булл
|№33. Макс Ферстаппен
|№11. Серхио Пeрес
№23. Александер Албон
№27. Нико Хюлькенберг
|Макларен
|№3. Даниэль Риккардо
№4. Ландо Норрис
|Астон Мaртин
(Рейсинг Пойнт)
|№18. Лэнс Стролл
№5. Себастьян Феттель
|Альпин (Рено)
|№14. Фернандо Алонсо
№31. Эстебан Окон
|Феррари
|№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
|Альфа Таури
|№10. Пьер Гасли
Юки Цунода
|Альфа Ромео
|№7. Кими Райкконен
№99. Антонио Джовинацци
|Хаас
|№9. Никита Мазепин
№47. Мик Шумахер
|Уильямс
|№63. Джордж Расселл
№6. Николас Латифи
Свежие изменения в таблице выделены курсивом.
«Увольте!» Российский новичок Ф-1 не провёл ни гонки, а уже попал в громкий скандал
Петиция с требованием убрать Никиту Мазепина из Ф-1 набирает обороты. Ну и зачем было нужно это провокационное видео в «Инстаграме»?
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