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Формула-1 в сезоне-2021: Цунода заменит Квята, свободны места в «Ред Булл» и «Мерседесе»

«Чемпионат»
Квята официально убрали из Формулы-1 ради японца. На 2021-й осталось всего два места
В «Альфа Таури» подтвердили замену Квята на Цуноду. Но трансферные интриги ещё есть, причём в двух лучших командах Ф-1.
Авто / Формула-1 0

Главная трансферная интрига для российских болельщиков наконец-то раскрыта: Даниил Квят уступит своё место в «Альфа Таури» японскому новичку Юки Цуноде. И теперь в пелотоне остались лишь две вакансии на 2021 год. Всё говорит о том, что Льюис Хэмилтон скоро подпишет новый контракт с «Мерседесом». Ну а в «Ред Булл», по слухам, уже в пятницу, 18 декабря, объявят, останется ли Александер Албон или его место займёт Серхио Перес. Ждём новостей!

Версия от 16 декабря 2020 года

КомандаПилоты с контрактамиКандидаты
Мерседес№77. Валттери Боттас№44. Льюис Хэмилтон
Ред Булл№33. Макс Ферстаппен№11. Серхио Пeрес
№23. Александер Албон
№27. Нико Хюлькенберг
Макларен№3. Даниэль Риккардо
№4. Ландо Норрис
Астон Мaртин
(Рейсинг Пойнт)		№18. Лэнс Стролл
№5. Себастьян Феттель
Альпин (Рено)№14. Фернандо Алонсо
№31. Эстебан Окон
Феррари№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
Альфа Таури№10. Пьер Гасли
Юки Цунода
Альфа Ромео№7. Кими Райкконен
№99. Антонио Джовинацци
Хаас№9. Никита Мазепин
№47. Мик Шумахер
Уильямс№63. Джордж Расселл
№6. Николас Латифи

Свежие изменения в таблице выделены курсивом.

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