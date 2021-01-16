Предлагаете «КАМАЗ-мастеру» стыдиться, что он всех разгромил? Главные итоги «Дакара»

Чудом состоявшийся «Дакар»-2021 принёс 14-ю победу Стефана Петеранселя и 18-ю — «КАМАЗ-мастера», а также обеспечил нас невероятной интригой в мотоциклетном зачёте и парочкой скандалов — куда уж без них. Подводим главные итоги ралли-марафона.

Доминирование «КАМАЗ-мастера» — как с ним быть?

Российская команда моментально захватила на «Дакаре» лидерство и по сути стала недосягаемой для преследователей ещё до середины гонки, когда сломался Сергей Вязович. В комментариях и соцсетях моментально пошли разговоры: ну вот, у «КАМАЗ-мастера» нет конкурентов, что это за победа.



Первый же вопрос: а какие претензии могут быть к россиянам? Им нужно было хуже работать все последние годы, перестать улучшать надёжность и забыть о прибавках в скорости? Или, быть может, не надо было собирать бюджет, достаточный для отправки на «Дакар» традиционных четырёх экипажей? По сути «КАМАЗ-мастер» в грузовом зачёте — это как «Мерседес» в Формуле-1. Он просто лучше всех выполняет свою работу в рамках разрешённого регламента и смело может гордиться собственными достижениями.

Да, для пиара команды было бы интереснее вырвать победу в финальный день после героических свершений на каждом из спецучастков, но что прикажете делать камазовцам? Специально в первый день проиграть часа полтора и потом догонять?



К слову, не стоит показывать пальцем на то, что ближайший преследователь «КАМАЗ-мастера» Мартин Мацик проиграл чемпиону Сотникову час и 45 минут. Мы прекрасно понимаем, что не Мацик — главный соперник камазовцев. Но про поломку Вязовича вы знаете, а Жерар де Рой решил перегруппироваться и построить новые грузовики к «Дакару»-2022 — вот там и посмотрим, какой у россиян есть запас.

«Выглядит плохо, но едет». Японец разворотил грузовик – и так проехал три этапа «Дакара»! Перевязали корпус верёвкой — и нормально!

В целом, любые вопросы по части конкуренции должны быть не к «КАМАЗу», а к организаторам «Дакара». В прошлые годы они уже не раз меняли регламент, пытаясь сбросить россиян с пьедестала — например, дважды ограничивали объём двигателей. Ну, с моторами сейчас вряд ли что-то будут делать: уже объявлена «экологическая революция», согласно которой к 2026 году все профессиональные команды легкового и грузового зачёта должны перейти на двигатели с минимальными выбросами, а к 2030 году все и вовсе должны поехать исключительно на альтернативном топливе. Так что до 2026-го логично доехать на нынешних моторах.

Но можно ограничить число экипажей от команды, запретить какие-нибудь прогрессивные конструкторские решения, придумать что-то ещё… Это уже задача организаторов — как постараться насолить «КАМАЗ-мастеру». А россияне как всегда попробуют эти сложности преодолеть и снова стать лучшими. Так, как это было последние пять лет подряд!



P.S. Очень рады за Дмитрия Сотникова — заслужил, так заслужил своими стабильными результатами все последние годы. На «Дакаре»-2022 очередь Антона Шибалова? После двух вторых мест подряд он достоин максимального успеха не меньше, чем Сотников сейчас.

Прав ли Аль-Аттия в жалобах на правила?

После поражения от Стефана Петеранселя — а вернее, ещё до окончательного проигрыша – Нассер Аль-Аттия начал продвигать теорию о несправедливом техническом регламенте «Дакара», благодаря которому багги команды X-Raid быстрее его «Тойоты». Главный аргумент катарца: более крупные колёса, стоящие на багги, намного прочнее. По подсчётам Аль-Аттии незадолго до финиша, у экипажей «Тойоты» набралось порядка 60 проколов, а у их основных конкурентов — всего 14. Если отвести на замену каждого колеса по полторы-две минуты, то мы получаем существенную фору.



Так что же — Аль-Аттия прав? Не всё так просто. Джипы и багги в принципе довольно существенно отличаются, поэтому организаторы каждый год проделывают ювелирную работу по выравниванию условий. Например, перед нынешним «Дакаром» максимальная скорость участников легковой категории была ограничена 180 км/ч — и это была поправка как раз в пользу «Тойоты», жаловавшейся, что багги X-Raid просто уезжают от них на прямых.

«КАМАЗ-мастер» оккупировал весь подиум «Дакара». И чуть не сбил в прыжке вертолёт! Дмитрий Сотников удержал победу в классе грузовиков, а легендарный Петерансель победил уже в 14-й раз.

Багги меньше пробивают шины? Но ведь никто не запрещает «Тойоте» тоже перейти на такую конструкцию. В конце концов, в X-Raid не были первопроходцами: они просто повторили решение чемпионское решение «Пежо». Раз «Тойота» не следует примеру коллег, значит, видит аргументы в пользу нынешнего варианта. Самый яркий — пять побед Аль-Аттии на спецучастках против одной у Петеранселя.



Наконец, не оценил жалобы главного соперника и сам победитель гонки. По мнению француза, Аль-Аттия потерял победу не из-за проколов, а из-за собственного эго: катарец «зачем-то» выиграл пролог гонки, из-за чего открывал для всех трассу на первом этапе, заблудился и потерял 12 минут — отыграть это отставание за всю гонку так и не вышло.

Петерансель: эго помешало Нассеру Аль-Аттие выиграть «Дакар»

Думаем, жалобы Нассера (он ещё угрожает, что при нынешних правилах может больше не приехать на «Дакар», словно в мире полно других крутых ралли-марафонов) — не более чем традиционная психологическая война и давление на организаторов с целью получить более выгодные правила.

Лёбу пора прекратить жаловаться

Не слишком нас впечатляют и жалобы ещё одной легенды. Себастьен Лёб ещё до своего схода успел раскритиковать судей, давших ему штраф за превышение скорости, и организаторов в целом — за слишком сильный крен в сторону навигации. По мнению француза, на «Дакаре»-2021 почти всё решали штурманы, а роль пилотов была невелика.



Да, навигация на нынешней гонке была непростой, но что мешало верному коллеге Лёба Даниэлю Элене справиться со сложностями так же, как это сделали «кодрайверы» Аль-Аттии и Петеранселя? Почему-то на первых двух позициях оказались два главных фаворита гонки — неужто только им достались «хорошие» штурманы, а сами пилоты ничего не сделали для таких результатов?



Чем дольше Лёб жалуется на проблемы с навигацией, тем острее встаёт вопрос: способен ли Себастьен выиграть «Дакар» с Эленой? Или Даниэль прекрасен в классическом ралли, но не может достаточно приспособиться к ралли-рейдам? Если что, можем порекомендовать Лёбу опытнейшего Константина Жильцова: он и со звёздами работать умеет (был штурманом Жан-Луи Шлессера), и по-французски говорит просто идеально.

Лёб жёстко раскритиковал судей «Дакара» за штраф. Организаторы ответили французу

Карякин молодец, но…

В отличие от прошлогоднего «Дакара», Сергей Карякин не сумел попасть в тройку лучших и тем более побороться за победу. Возможно, россиянин несколько не угадал с тактикой: большую часть этапов он не выходил на первые позиции и терпеливо выжидал, пока все конкуренты ошибутся. Да, многие соперники действительно допустили ошибки, сломав технику или заплутав, но, похоже, осторожная тактика Сергея не сработала бы, даже если бы у него самого не сломалась машина. В классе мотовездеходов сейчас слишком много сильных участников, чтобы рассчитывать, что их всех подкараулят проблемы. Видимо, необходим больший риск, прорывы хотя бы на отдельных этапах, которые позволят оставаться в генеральной классификации ближе к лидерам, а уж затем решать, когда настаёт момент для атаки на все двести процентов.



Ну и пара слов о двух скандалах с участием россиянина, когда он сначала обвинил в нарушении правил соперника, а на следующий день сам был пойман на помощи со стороны местных жителей. Как журналисты скажем Карякину спасибо: нынешний «Дакар» был не слишком богат на интересные темы, так что все эти разборки пришлись как никогда кстати. Но, пожалуй, для самого Сергея в плане имиджа было бы правильнее либо подать официальный протест, либо принципиально не принимать помощь на трассе и гордо сойти в девятый день. Будет интересно узнать подробное мнение Карякина на сей счёт в ближайшие дни.

Поймал конкурента на жульничестве, тут же попался сам и выиграл! Это Карякин на «Дакаре» Чемпиону «Дакара»-2017 уже влепили шестичасовой штраф.

Квадроциклетный зачёт умирает. Его вытесняют мотовездеходы

В этом году мы минимально освещали зачёт квадроциклов. Не ставили новости с результатами, писали пару предложений в отчётах — не более. Всё очевидно: в категории нет участников из России, и в целом есть ощущение, что этот класс умирает. На нынешний «Дакар» заявилось всего 16 квадроциклистов, до финиша добралось 11, разрыв между победителем и занявшим третье место — три часа, обладатель четвёртого проиграл почти семь. Как-то это несерьёзно. Организаторам нужно менять условия или регламент, либо вообще задуматься о закрытии данного класса. Очевидно, что все сильные гонщики быстро переходят в мотовездеходы или предпочитают сразу идти туда.

Равнение на мотоциклы! Только пусть они себя берегут…

Вот где с конкуренцией всё прекрасно, так это у мотоциклистов. Представители «Хонды» и «КТМ» боролись до последних дней, какое-то время в группе лидеров также находились райдеры на «Хускварне», «Ямахе» и «Шерко» — супер, так держать! Похоже, на борьбу в этом классе сильно повлияли непростая трасса и новые условия с выдачей роудбуков прямо перед стартом: практически никто не обходился без провалов на отдельных этапах, генеральная классификация постоянно перетасовывалась. При этом все равно борьбу вели те, кто этого заслуживал, а не какие-то случайные персонажи. Отлично.

Жаль одно: по-прежнему нереально сделать «Дакар» безопасным для мотоциклистов. Вот и нынешняя гонка унесла одну жизнь. Француз Пьер Шерпен попал в серьёзную аварию на седьмом этапе, заработал травмы головы и скончался в день окончания «Дакара»-2021. Соболезнуем родным и близким и разводим руками: каждый представитель мотоциклетного зачёта знает, на что идёт, когда подаёт заявку на участие в ралли-марафоне…

Участник «Дакара» скончался во время транспортировки на медицинском самолёте

Спасибо организаторам!

Напоследок выразим респект тем, кто сумел провести эту гонку. Когда Саудовская Аравия закрыла границы, всё повисло на волоске, но организаторы справились с этим вызовом и блестяще провели гонку. Многочисленные тесты на коронавирус позволили вовремя отсечь заболевших (жаль, что в их числе были и россияне) и обойтись в эти две недели без проблем. Правда, нас никак не информировали на манер Ф-1 о тестировании во время ралли-рейдов, но не было ни единой новости, что кто-то покинул гонку досрочно, подхватив «ковид». Блестящая работа! Но очень надеемся, что через год организаторы смогут провести гонку в спокойном режиме и без геройств.