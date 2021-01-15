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Ралли «Дакар»-2021, последний этап: онлайн-трансляция, кто станет победителем гонки, лайв

Ралли «Дакар»-2021, последний этап — онлайн
Евгений Кустов
«КАМАЗ-мастер» в шаге от тройной победы на «Дакаре»! LIVE финального этапа
Случатся ли сюрпризы на финише гонки? Как минимум в одном классе всё очень плотно!
Авто / Дакар 2021 0
Аудио-версия:

В пятницу, 15 января, на ралли-марафоне «Дакар» проходит 12-й и последний этап гонки — с боевым спецучастком от Янбу-эль-Бахра до Джидды. Сегодняшний день определит чемпионов «Дакара» во всех пяти классах — грузовом, автомобильном, мотовездеходном, мотоциклетном и квадроциклетном. Удержат ли свои позиции фавориты гонки? Это станет известно уже совсем скоро, ведь длина финального спецучастка составляет всего двести километров. Следим вместе в нашей онлайн-трансляции!

Live Евгений Кустов

Пока мотоциклисты мчат к финишу, а квадроциклисты — к первой контрольной точке (за ними подтянулся и внедорожники), предлагаем почитать рассказ Анастасии Нифонтовой о том, сколько надо потратить денег, чтобы выйти на уровень, при котором тебе позволят выступать на «Дакаре».

Как попасть на «Дакар»? Сколько надо денег и где выступать — главные цифры и советы
Отвечает Анастасия Нифонтова – россиянка, проехавшая «Дакар» без помощи механиков.
09:51 Евгений Кустов

Что касается представителей других классов, то вот время их старта:

  • 8:30 — квадроциклы (пока никакой информации по таймингу, но едут, да);
  • 9:20 — внедорожники;
  • 10:05 — мотовездеходы;
  • 10:29 — грузовики.
09:49 Евгений Кустов

И справиться с испытанием Сандерленду не удалось! Провальное начало спецучастка: он проиграл конкурентам десять минут и фактически лишил себя шансов на победу. Видимо, рисковал с навигацией, гнал как мог, и промахнулся… Так что на отсечке 149 км ближе всех к Бенавидесу шёл Брабек: их разделяло менее семи минут. По идее Кевину достаточно спокойно завершить день… Уже скоро мотогонщики окажутся на финише.

09:47 Евгений Кустов

Уже почти на финише спецучастка находятся представители зачёта мотоциклов. Здесь перед финалом было плотнее всего: Кевин Бенавидес опережал Сэма Сандерленда на четыре минуты, а Рикки Брабека — на семь. Однако Сандерленду предстояло открывать трассу, что обычно является не преимуществом, а ровно наоборот: гораздо выше шанс заплетать…

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