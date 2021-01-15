«КАМАЗ-мастер» в шаге от тройной победы на «Дакаре»! LIVE финального этапа

И справиться с испытанием Сандерленду не удалось! Провальное начало спецучастка: он проиграл конкурентам десять минут и фактически лишил себя шансов на победу. Видимо, рисковал с навигацией, гнал как мог, и промахнулся… Так что на отсечке 149 км ближе всех к Бенавидесу шёл Брабек: их разделяло менее семи минут. По идее Кевину достаточно спокойно завершить день… Уже скоро мотогонщики окажутся на финише.