«КАМАЗ-мастер» в шаге от тройной победы на «Дакаре»! LIVE финального этапа

В пятницу, 15 января, на ралли-марафоне «Дакар» проходит 12-й и последний этап гонки — с боевым спецучастком от Янбу-эль-Бахра до Джидды. Сегодняшний день определит чемпионов «Дакара» во всех пяти классах — грузовом, автомобильном, мотовездеходном, мотоциклетном и квадроциклетном. Удержат ли свои позиции фавориты гонки? Это станет известно уже совсем скоро, ведь длина финального спецучастка составляет всего двести километров. Следим вместе в нашей онлайн-трансляции!
Пока мотоциклисты мчат к финишу, а квадроциклисты — к первой контрольной точке (за ними подтянулся и внедорожники), предлагаем почитать рассказ Анастасии Нифонтовой о том, сколько надо потратить денег, чтобы выйти на уровень, при котором тебе позволят выступать на «Дакаре».
Что касается представителей других классов, то вот время их старта:
- 8:30 — квадроциклы (пока никакой информации по таймингу, но едут, да);
- 9:20 — внедорожники;
- 10:05 — мотовездеходы;
- 10:29 — грузовики.
И справиться с испытанием Сандерленду не удалось! Провальное начало спецучастка: он проиграл конкурентам десять минут и фактически лишил себя шансов на победу. Видимо, рисковал с навигацией, гнал как мог, и промахнулся… Так что на отсечке 149 км ближе всех к Бенавидесу шёл Брабек: их разделяло менее семи минут. По идее Кевину достаточно спокойно завершить день… Уже скоро мотогонщики окажутся на финише.
Уже почти на финише спецучастка находятся представители зачёта мотоциклов. Здесь перед финалом было плотнее всего: Кевин Бенавидес опережал Сэма Сандерленда на четыре минуты, а Рикки Брабека — на семь. Однако Сандерленду предстояло открывать трассу, что обычно является не преимуществом, а ровно наоборот: гораздо выше шанс заплетать…
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