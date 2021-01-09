«Выглядит плохо, но едет». Японец разворотил грузовик – и так проехал три этапа «Дакара»!

Каждый «Дакар» дарит какие-то эпичные моменты. Первая половина гонки 2021 года, вероятно, больше всего запомнилась выступлением японского участника грузового зачёта Терухито Сугавары, которого не остановили даже серьёзные повреждения грузовика «Хино».

Проблемы Сугавары (сына легендарного Йосимасы, гонявшего на «Дакаре» в 75 лет) начались на третьем этапе «Дакара». Японец не справился с преодолением очередной дюны — и перевернулся.

При падении грузовик получил серьёзные повреждения. К счастью, силовая установка и шасси не пострадали, а вот про корпус того же самого не сказать: задняя часть грузовика погнулась и просела. Однако японцам при помощи одного из соперников удалось поставить грузовик на колёса, обвязать корпус верёвкой, затем буксировочным тросом (чтобы ничего не отлетало) — и в таком виде добраться до финиша этапа!

Права на видео принадлежат A.S.O. Посмотреть видео можно в «инстаграме» «Дакара».

Даже официальный «инстаграм» гонки подписал видео с повреждённым грузовиком японцев шутливым вопросом «Эй, бро, ты в порядке?»

Пошли шутки от пользователей, типа «Это я возвращаюсь с вечеринки в четыре утра», «Оставляя позади 2020-й», «Это всё для аэродинамики».

Фото: A.S.O/Dakar

«Мы ехали не так быстро, — вспоминал аварию Терухито. — Всё было словно в замедленной съёмке, мы наблюдали, как вылетает наше лобовое стекло».

«Навигационное оборудование не пострадало, только без лобового стекла было холодно!» — добавил его штурман.

«Хотя грузовик так лежал вверх ногами больше часа, масло не попало в цилиндры, так что мы смогли без проблем завести мотор. При аварии было повреждено устройство, собирающее данные, но всё, что касалось управления, работало как надо».

Японцам действительно повезло: при аварии не погнулась дуга безопасности, так что утром перед четвёртым этапом комиссары удовлетворились проведённым ремонтом грузовика и допустили его на старт. Хотя не сказать, что «Хино» за ночь обрёл товарный вид: если кабину починили, то заднюю часть корпуса — не совсем: сверху она очевидно сохраняла следы аварии. Ну, по крайней мере, больше не надо было обвязывать корпус тросом!

Права на видео принадлежат A.S.O и «КАМАЗ-мастеру». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».

«Да, выглядит плохо, но машина едет, — рассказал Сугавара в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера» в пятый день гонки. – Всё работает!»

В тот самый пятый день проведённый на скорую руку ремонт всё-таки дал о себе знать: от развороченного грузовика отлетела верхняя часть крыши, смятая при перевороте. Но, как вы понимаете, это могло повлиять на внешний вид и немного на скорость, но не способность двигаться дальше.

Сугавара и его коллеги завершили и пятый, и шестой спецучастки гонки, добравшись до дня отдыха: вот на нём команда «Хино» сможет полноценно поработать над грузовиком, пусть и лишив его уже ставшего легендарным внешнего вида.

Права на видео принадлежат A.S.O. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Дакара».

Несмотря на аварию и дальнейшие приключения с ремонтом, Сугавара занимает по итогам шести этапов «Дакара» 14-е место, проигрывая Дмитрию Сотникову чуть менее девяти часов. При этом японец уже по традиции возглавляет зачёт для участников на грузовиках с объёмом двигателя менее десяти литров. Самураи не сдаются!