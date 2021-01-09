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Жерар де Рой планирует принять участие в «Дакаре»-2022

Жерар де Рой планирует принять участие в «Дакаре»-2022
Авто / Дакар 2021 0

Руководитель и ведущий пилот нидерландской команды Team de Rooy Жерар де Рой заявил, что планирует принять участие в «Дакаре» в 2022 году.

«Очень хочу быть на гонке в следующем году. Мы сейчас ведём работы по созданию нового грузовика. Он будет готов через несколько недель. Второй и третий грузовики будут готовы к середине года. У нас очень большие планы. Но, к сожалению, из-за коронавиурса пришлось делать паузу в производстве. Тем не менее мы продолжаем модифицировать грузовик. У нас не было тестов. Точнее, нам удалось выехать лишь на очень короткие тесты. Подготовка была минимальной. Сейчас у нас снова есть возможность побыть дома, но на следующий год мы планируем участие в «Дакаре», — сказал де Рой в интервью пресс-службе „КАМАЗ-Мастер“.

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