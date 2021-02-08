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Формула-1 в сезоне-2021: Хэмилтон подписал контракт с «Мерседесом», кто где поедет?

«Чемпионат»
В Формуле-1 заняты все места на 2021 год — кто где поедет?
Даже не верится, что трансферная тягомотина с участием «Мерседеса» и Хэмилтона завершилась.
Авто / Формула-1 0

Прошла лишь половина межсезонья, а «Мерседес» и Льюис Хэмилтон всё-таки согласовали однолетний контракт на сезон-2021 Формулы-1. Таким образом, менее чем за два месяца до первого Гран-при в пелотоне закрылись все 20 вакансий. Теперь ждём первых слухов о контрактах на 2022 год.

Версия от 8 февраля 2021 года:

КомандаПилоты с контрактамиКандидаты
Мерседес№44. Льюис Хэмилтон
№77. Валттери Боттас
Ред Булл№33. Макс Ферстаппен
№11. Серхио Пeрес
Макларен№3. Даниэль Риккардо
№4. Ландо Норрис
Рейсинг Пойнт№18. Лэнс Стролл
№5. Себастьян Феттель
Альпин№14. Фернандо Алонсо
№31. Эстебан Окон
Феррари№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
Альфа Таури№10. Пьер Гасли
№22. Юки Цунода
Альфа Ромео№7. Кими Райкконен
№99. Антонио Джовинацци
Хаас№9. Никита Мазепин
№47. Мик Шумахер
Уильямс№63. Джордж Расселл
№6. Николас Латифи

Свежие изменения в таблице выделены курсивом.

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