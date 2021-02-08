В Формуле-1 заняты все места на 2021 год — кто где поедет?
Даже не верится, что трансферная тягомотина с участием «Мерседеса» и Хэмилтона завершилась.
Прошла лишь половина межсезонья, а «Мерседес» и Льюис Хэмилтон всё-таки согласовали однолетний контракт на сезон-2021 Формулы-1. Таким образом, менее чем за два месяца до первого Гран-при в пелотоне закрылись все 20 вакансий. Теперь ждём первых слухов о контрактах на 2022 год.
Версия от 8 февраля 2021 года:
|Команда
|Пилоты с контрактами
|Кандидаты
|Мерседес
|№44. Льюис Хэмилтон
№77. Валттери Боттас
|Ред Булл
|№33. Макс Ферстаппен
№11. Серхио Пeрес
|Макларен
|№3. Даниэль Риккардо
№4. Ландо Норрис
|Рейсинг Пойнт
|№18. Лэнс Стролл
№5. Себастьян Феттель
|Альпин
|№14. Фернандо Алонсо
№31. Эстебан Окон
|Феррари
|№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
|Альфа Таури
|№10. Пьер Гасли
№22. Юки Цунода
|Альфа Ромео
|№7. Кими Райкконен
№99. Антонио Джовинацци
|Хаас
|№9. Никита Мазепин
№47. Мик Шумахер
|Уильямс
|№63. Джордж Расселл
№6. Николас Латифи
Свежие изменения в таблице выделены курсивом.
Рейтинг команд Ф-1 от Blick: сильнейший состав – у «Ред Булл», слабейший – у «Хааса»
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