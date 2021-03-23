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Тест: вспомните все Гран-при в истории, с которых стартовали сезоны Формулы-1?

Вспомните все Гран-при
«Чемпионат»
Тест. Вспомните все Гран-при, с которых стартовали сезоны Формулы-1? У вас пять минут
Бахрейн и Австралия — легко, а как насчёт остальных десяти Гран-при?
Авто / Формула-1 0
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72-й в истории сезон Формулы-1 стартует в ближайший уик-энд в Бахрейне на Международном автодроме Бахрейна в Сахире. Это уже не первый случай, когда Формула-1 проводит первый Гран-при года в этой ближневосточной стране. А помните ли вы все остальные Гран-при, с которых стартовали чемпионаты мира в прошлые годы? С первого в истории сезона-1950 набралось 12 Гран-при, открывавших чемпионаты. Сейчас редакция «Чемпионата» предлагает вам попробовать вспомнить их все! В вашем распоряжении пять минут — не так мало при таком количестве ответов, так что есть все шансы на успех!

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по следующей ссылке:
Вспомните все Гран-при, с которых стартовали сезоны Формулы-1?

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Reporter Images/Getty Images

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