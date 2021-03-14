У «Ред Булл» появится шанс, а команда Мазепина уверенно последняя? Итоги тестов Ф-1

Предсезонные тесты в Бахрейне завершились весьма неожиданно — Макс Ферстаппен и молодой японский новобранец «Альфа Таури» Юки Цунода с огромным отрывом от всего пелотона (более полсекунды!) возглавили сводную таблицу по итогам трёх дней. На третью и четвёртую строчки в заключительный день прорвались Карлос Сайнс и Кими Райкконен — что это, как ни свидетельство возрождения моторов «Феррари»?

При этом действующие чемпионы столкнулись с явными проблемами, а лучший круг гонщиков «Мерседеса» — 1:30,025 — оказался более чем на секунду медленнее результатов Ферстаппена! Говорить о конце эпохи доминирования немецкой команды пока рано, но предстоящие две недели для немцев пройдут нервно. Итоги предсезонных тестов Формулы-1 — в материале «Чемпионата».

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«Ред Булл» пока впереди

Под самый занавес тестов, когда команды переключились на квалификационные попытки, на первую строчку неожиданно прорвался Юки Цунода — японский дебютант из «Альфа Таури». На последних минутах новичка подвинул на вторую позицию Макс Ферстаппен, тем не менее Юки выступил очень здорово: его время — 1:29,053 — позволило бы ему пройти во второй сегмент недавнего Гран-при Бахрейна и оказалось всего на полсекунды хуже результата Гасли в Q3. Это при том, что в этом году размеры днища и диффузора ограничены, чтобы сократить уровень прижимной силы и замедлить автомобили. Что ж, пока замедленными они не выглядят.

Юки Цунода Фото: Peter Fox/Getty Images

Ферстаппен закончил неделю с результатом 1:28,960 — лишь на несколько сотых медленнее, чем его собственное время в первом сегменте бахрейнской квалификации. И именно «Ред Булл» выглядит моральным победителем тестов: Макс явно мог проехать быстрее, выбрав более мягкие шины, а разница в скорости между RB16B и AT02 вряд ли составляет одну десятую. К тому же Ферстаппен лидировал и в первый день — уже тогда Льюис Хэмилтон заявил, что в сезоне-2021 «Ред Булл» будет «совсем другим зверем», и предрёк плотную борьбу.



Что до самого Хэмилтона, то британец этой неделей доволен быть не может — уже после первого круга на машине отказала трансмиссия. Мало того, что «Мерседес» потерял несколько часов, так к тому же на следующий день аналогичная проблема возникла на «Астон Мартине», получающим двигатели и коробки передач от немцев.

Лэнс Стролл Фото: Clive Mason/Getty Images

Похоже, у «Мерседеса» серьёзные проблемы с надёжностью: «Макларен», «Астон Мартин» и, собственно, заводская команда занимают три последних места по числу пройденных в Бахрейне кругов. К слову, для «Астон Мартин» эти проблемы оказались очень чувствительны: Себастьян Феттель и вовсе не проехал за три дня ни одного круга быстрее 1:33,742, что едва-едва вписывается в 107% от лучшего времени тестов.



«Мерседесу» по чистой скорости тоже похвастаться пока нечем: квалификационная попытка Хэмилтона в последний день оказалась хуже, чем круги Сайнса на «Феррари» и Райкконена на «Альфа Ромео». Это были самые слабые предсезонные сборы немецкой команды за всю турбогибридную эру.

«Феррари» прибавляет

В прошлом году главной проблемой «Скудерии» был двигатель, и пока всё выглядит так, что её удалось решить: 1:29,611 Карлоса Сайнса — третье время недели. Отставание от результата Ферстаппена — 0,651 секунды — хотя и выглядит внушительно, на деле куда меньше, чем целая секунда, которая разделила Макса и «Феррари» в Q2 прошлогоднего Гран-при.



«В прошлый раз мы здесь были очень медленными на прямых: мы даже в Q3 не вышли и были очень далеки от поула, — заявил Маттиа Бинотто, руководитель „Феррари“. — Но сейчас я вижу, что со скоростью на прямых всё в порядке. Роль в этом смысле играет не только мощность двигателя, но и сопротивление воздуха. И скорость выросла благодаря обоим факторам. Теперь мы не считаем прямые своим слабым местом».

Шарль Леклер Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Трудно сравнивать в таких условиях, но похоже, баланс неплох, мне довольно легко с машиной, — добавил Шарль Леклер. — В прошлом году в жаркую погоду у нас возникали проблемы, но сейчас, судя по всему, всё в порядке. Задняя часть, кажется, стала стабильнее — я теперь больше уверен в машине».



Стоит также отметить, что скоростью блеснул не только Сайнс — на счету Кими Райкконена время лучше, чем у «Мерседеса», «Макларена», «Астон Мартина» и «Альпин». Кроме того, поражает надёжность итальянских моторов: «Феррари» и оба её сателлита в топ-5 по пройденной дистанции.

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Диффузор «Макларена»

Самой громкой технической новинкой паддока стал новый диффузор «Макларена»: инженеры нашли в регламенте лазейку и объединили элементы структуры с днищем. Пока реакции соперников не последовало, хотя такое решение очевидно снижает потери прижимной силы. Эффективность подхода подтверждает и скорость Риккардо и Норриса. Пусть в итоговых таблицах они расположились не так высоко, до начала квалификационных попыток гонщики «Макларена» держались среди лидеров. Вопрос в том, будут ли соперники опротестовывать это решение или пытаться скопировать.

Диффузор «Макларена» Фото: Joe Portlock/Getty Images

Удивляет скорость «Уильямса»: Джордж Расселл, севший за руль лишь в заключительный день, показал шестое время, опередив даже «Макларены» и «Альпин». Вряд ли инженеры Гроува добились такого прорыва за межсезонье (за счёт чего, если используются те же шасси?), скорее показывает, что остальные не слишком упорствовали в квалификационных попытках.



Вероятно, именно отсутствием таких попыток объясняются не слишком быстрые секунды «Альпин»: Фернандо Алонсо проиграл Ферстаппену вдвое больше, чем тому же Максу в финальном сегменте квалификации в Бахрейне уступал Даниэль Риккардо.

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«Хаас» отстаёт

Чуда, увы, не произошло, и машины «Хаас» на этой неделе были среди самых медленных. На фоне недавних обещаний Гюнтера Штайнера свернуть программу развития шасси сразу после тестов оснований рассчитывать на прогресс нет вовсе. «Хаас» в итоге оказался единственной командой, которой не удалось выйти из 1:31. Радует лишь то, что Никита Мазепин и Мик Шумахер на двоих проехали 394 круга — двигатель надёжен и позволит набираться опыта.