Чемпион мира по ралли сбежал от полиции, устроив ДТП на гонке. И это легенда?!

Семикратный чемпион мира по ралли Ожье совершил два очень странных поступка — неужели ему за это ничего не будет?

Аварии во время ралли — дело нередкое. Иногда они случаются на самих трассах спецучастков, куда просачиваются дорожные машины, иногда — на дорожных секциях, которые связывают между собой раллийные допы и на которых участники гонок обязаны соблюдать правила ПДД точно так же, как и остальные участники дорожного движения. Однако сегодня на Ралли Хорватии (третьем этапе чемпионата мира по ралли) у легендарного Себастьена Ожье что-то пошло не так…

Семикратный чемпион мира лидировал в гонке перед финальным днём с небольшим отрывом от партнёра по «Тойоте» Эльфина Эванса, когда отправился к месту старта 17-го спецучастка из 20 запланированных. Ожье двигался по дороге общего пользования во второй полосе, когда решил остановиться на обочине.



И вот дальше началось странное: француз, похоже, не стал смотреть в зеркала заднего вида и резко начал перестроение, просто перекрыв правую полосу да к тому же затормозив. По полосе между тем на довольно высокой скорости двигалась «БМВ», у которой уже не было возможности избежать столкновения. Немецкий автомобиль врезался в правый бок японского…

Посмотреть видео можно в «твиттере» MarMal.

Дальше — ещё интереснее. Как и положено, на место ДТП прибыла дорожная полиция, чтобы разобраться и составить протокол. Но была одна проблема: Ожье нужно было во что бы то ни стало успеть на старт спецучастка, в противном случае он получил бы серьёзный штраф и выбыл из борьбы за победу. Вот только хорватским полицейским было всё равно, как их действия могут повлиять на исход борьбы в гонке и в сезоне-2021 в целом.

Ожье попробовал убедить сотрудников полиции, что за него все вопросы решит прибывший на место представитель команды, но аргументы гонщика не действовали. И Себастьен пошёл на крайние меры: просто сел за руль и попробовал уехать. Дорогу перегородил один из полицейских, но Ожье сбежал: он всё-таки сумел вырулить на дорогу и умчаться на старт допа.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Fishbarnica Zg.

Вот только большой вопрос, какие санкции за это последуют. Как ФИА отнестись к тому, что один из самых именитых гонщиков в истории автоспорта так относится к соблюдению ПДД и сбегает от дорожной полиции? История ещё наверняка получит продолжение…



Что же касается повреждений боевой «Тойоты», то тут экипажу повезло: больше всего пострадала правая дверь, но и её удалось подлатать с помощью изоленты. Техническая инспекция ФИА перед 18-м спецучастком подтвердила, что состояние машины позволяет ей продолжить участие в гонке.

Конечно, повреждения всё-таки немного сказываются на скорости: по словам главы «Тойоты» Яри-Матти Латвалы, машина несколько потеряла в сцеплении с правой стороны, ведь потоки воздуха теперь никак не назвать оптимальными. Тем не менее раллийный «Ярис» всё ещё быстр: да, за три утренних этапа Ожье потерял лидерство, но перед финальным допом ралли Себастьен уступал Эвансу четыре секунды и всё ещё сохранял шанс на общую победу. Впрочем, при любом итоге гонки для французского чемпиона ещё посмотрим, аукнется ли ему побег от хорватской полиции…