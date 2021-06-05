5 разбитых машин в квалификации Ф-1 в Баку! Леклер на поуле — снова после аварии «Феррари»

Второй подряд поул Леклера
После первых попыток на первой позиции неожиданно расположился Шарль Леклер — 1:41,218. Льюис Хэмилтон, который на главной прямой получил слипстрим от Валттери Боттаса, уступил гонщику «Феррари» почти четверть секунды, а Макс Ферстаппен уступил ещё десятую и остался только третьим, с трудом опередив Гасли и Сайнса.
Все вернулись на трассу для вторых попыток, но борьбы не получилось: Юки Цунода и Карлос Сайнс почти одновременно допустили ошибки в третьем повороте и перегородили трассу! Заезд нейтрализовали красными флагами — и за счёт этого Шарль Леклер принёс «Феррари» второй поул подряд!
Хэмилтон расположился в первом ряду рядом с Леклером, а третье и четвёртое места заняли Макс Ферстаппен и Пьер Гасли, которых разделили лишь 0,002 секунды. Карлос Сайнс остался на пятой строчке, впереди Норриса и Переса, Цунода, впервые в карьере прорвавшийся в Q3, стал восьмым, а замкнули топ-10 Фернандо Алонсо и Валттери Боттас — свой первый круг финн пожертвовал ради слипстрима Хэмилтону, а второго лишился из-за красных флагов…
Второй сегмент закончил Риккардо
Во второй сегменте борьба завершилась преждевременно — когда все пилоты были на вторых попытках, в отбойник врезался Даниэль Риккардо. Австралиец заблокировал переднее левое колесо на входе в третий поворот и по прямой уехал в стену. До окончания Q2 оставалось чуть более минуты, и дирекция гонки решила не возобновлять эту часть квалификации.
Одиннадцатым в итоге стал Себастьян Феттель, которому до выхода в Q3 не хватило менее 0,03 секунды. Зато немец сможет выбирать комплект резины на стартовый отрезок. 12-е место занял Эстебан Окон, Даниэль Риккардо в конце концов остался 13-м, а далее расположились Кими Райкконен, Джордж Расселл и Николас Латифи, который в очередной раз выбыл уже в первом сегменте.
Лучший результат Мика
На 17-й позиции расположился Мик Шумахер, и это пока лучший результат «Хааса» в текущем сезоне. Перед финальными попытками немец уступал Никите Мазепину, но россиянин допустил ошибку на своём последнем быстром круге, не смог улучшить и в итоге откатился на 18-ю позицию.
Замкнули протоколы Лэнс Стролл и Антонио Джовинацци — 19-е и 20-е места. Сначала канадец уже в первой своей попытке промахнулся в 15-м повороте, зацепил стену и сломал переднюю подвеску, спровоцировав появление красных флагов. «Полностью моя ошибка — слишком быстро входил в поворот», — признал Лэнс, во второй раз в четырёх последних квалификациях вылетевший в Q1.
А через четыре минуты после рестарта в том же самом месте в отбойник влетел Джовинацци. Удар получился ещё сильнее — почти вся правая сторона «Альфа Ромео» оказалась разбита. Эта ошибка прервала серию побед Антонио над Райкконеном в квалификациях, но счёт по-прежнему в пользу итальянца — 4-2. «Ну это хотя бы не Монако — тут можно обгонять, — сказал Джови после своей аварии. — Мы не сдаёмся».
Гран-при Азербайджана стартует в воскресенье 6 июня в 15:00 по московскому времени.
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