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Столкновение Ферстаппена и Хэмилтона на Гран-при Великобритании: кто виноват?

В Формуле-1 авария двух фаворитов сезона! Кто виноват в столкновении Льюиса и Макса?
Дмитрий Захарченко
Авария Хэмилтона и Ферстаппена. Кто виноват?
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Гран-при Великобритании начался с сенсационного столкновения Хэмилтона и Ферстаппена. Кто должен был отступить?

Десятый этап Формулы-1 изначально был историческим событием — здесь состоялась премьера короткой квалификационной гонки, однако в первую очередь гонка запомнится столкновением двух лидеров на первом круге.

Фаворитом британского Гран-при изначально считался «Ред Булл», но Хэмилтон каким-то чудом вырвал победу в квалификации у Макса и стартовал в спринте первым. Но короткая гонка лишь подтвердила отрыв австрийской команды: Ферстаппен легко обогнал Хэмилтона на старте и без борьбы уехал от британца.

Формула-1 2021. Этап 10, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка
18 июля 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.871
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+11.125

Льюис понимал, что его единственный шанс в основном заезде — пройти Ферстаппена на первом круге, только так британец мог хоть как-то сдержать лидера чемпионата. На старте Хэмилтон разогнался блестяще, но этого не хватило. В третьем повороте Ферстаппен тоже оттёр атаку, ничего не дал и смелый выпад по внешней траектории в «Бруклэндс».

Однако после «Лаффилда» Хэмилтону удалось зацепиться за слипстрим позади Ферстаппена и перед «Копсом» броситься внутрь поворота. Макс явно не ожидал столь резкой атаки, но не стал уступать, попытавшись испортить Льюису траекторию. В итоге машины двух лидеров коснулись колёсами — «Ред Булл» Ферстаппена улетел в отбойники, а «Мерседес» удержался на трассе и продолжил гонку.

Со стороны выглядит так, что вина в инциденте лежит на Ферстаппене — Хэмилтон уже вошёл в колёсную базу «Ред Булл», а потому мог рассчитывать на то, что ему оставят места. В то же время Кристиан Хорнер, руководитель команды «Ред Булл», в разговоре с ФИА отметил, что «не существует способа проехать этот поворот вдвоём, и это был поворот Макса, поскольку он лидер».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».

Гонка была остановлена красными флагами. Вскоре после рестарта судьи приняли решение оштрафовать Льюиса Хэмилтона десятью штрафными секундами.

А кого считаете виновным вы?

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