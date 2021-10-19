Судьбу титула решил финальный заезд! Мощь российского дрифта — с авариями и пожарами

Четыре претендента на чемпионский титул на последнем этапе сезона. Новички, которые в дебютный год побеждают опытнейших соперников. Драматичные сходы и неожиданные камбэки. Пугающие аварии и зрелищные пожары. И нет, это не Формула-1 — всё это Гран-при Российской дрифт-серии, сезон-2021 которой стал лучшим в истории. Вашему вниманию – главные события чемпионата.

Действующий чемпион без побед, а новичок — чемпион

В спорте предсказуемо ждёшь от обладателя титула уверенных побед по ходу следующего за завоеванием чемпионства сезоне, но дрифт тем и прекрасен, что всякие прогнозы тут бессмысленны. На собственном опыте в этом убедился Алексей Головня: начав борьбу в статусе чемпиона RDS GP-2020, пилот Lukoil Racing Drift Team не одержал ни одной победы и уступил свой титул… дебютанту серии!

Джеймс Дин и Джек Шанахан Фото: RDS GP

Провал Дайто Сайго, Масато Кавабато и Чарльза Нга

Если несколько лет назад на пилотов из Японии и Гонконга чуть ли не молились, а сами азиатские дрифтеры отвечали на тёплый приём российских фанатов ярким пилотажем, то в сезонах-2020/21 от былого блеска не осталось и следа. Дайго Сайто так и не смог заставить ехать свою новую GR Supra, его напарник по Aimol Racing Чарльз Нг сменил за сезон несколько машин, но тоже отнюдь не блистал, а представитель «Форвард Авто» Масато Кавабата не сумел оказаться в числе лидеров RDS GP. Похоже, что азиатские легионеры потеряли интерес к российскому дрифту, а пандемия и введённые ограничения в Японии позволили досрочно прекратить участие в чемпионате под благвидным предлогом.

Дебют Джеймса Дина и Джека Шанахана

Тот редкий случай, когда новички серии это звание носят только формально. Да, для Джеймса Дина и Джека Шанахана это был первый сезон в российском дрифте, но за плечами пилотов Aimol Racing и Fresh Auto Drift уже колоссальный опыт, который помог ирландцам быстро освоиться в RDS GP и сразу же включиться в борьбу за титул. Оба выиграли квалификацию, одержали победы (Дин выиграл два этапа, Шанахан — один) и мгновенно стали кумирами всех фанатов дрифта. Джеймс покорил сердца болельщиков фантастически стабильными проездами на пределе (порой даже уже за гранью возможного), а Джек впечатлил своим агрессивным и крайне зрелищным пилотажем. Ирландский дуэт собственным примером доказал, что российские дрифтеры крайне хороши, но расти им ещё есть куда.

Николас Бертанс и Аркадий Цареградцев Фото: RDS GP

Победа Николаса Бертанса

Пилот из Латвии стал автором уникального достижения в RDS GP, выиграв свой первый же этап. В составе Aimol Racing дрифтер дебютировал на рязанской земле — не самый простой трек «Атрон», где знаменитая стена-«магнит» притягивает к себе даже опытнейших пилотов, стал для новичка успешным. Блестяще пройдя все стадии парных заездов, в финале Николас Бертанс встретился с Аркадием Цареградцевым. Казалось, что исход предрешён и победителем станет «FailCrew Дарксайд», но не тут-то было! «Ник-Нак» оказался весьма достойным соперником для «Царя», заслуженно выиграв финальную дуэль. Триумфальный дебют самого молодого пилота сезона-2021 (до появления 16-летнего Бертанса самым юным участником RDS GP был 22-летний Шанахан) будет навсегда вписан в историю российского дрифта.

Подиум Данилы Скоробогатова

Ещё два эпизода связаны с Рязанью. Первым стала авария Сергея Кабаргина, который разбил свой Flanker F, получил травмы и выбыл до конца сезона. В составе «FailCrew Дарксайд», начиная с Красноярска, его заменил Данила Скоробогатов. Споттер и участник зимнего чемпионата Winter Drift Battle на «Красном кольце» на сухом асфальте сибирской трассы дебютировал уже в рамках RDS GP. И сделал это просто блестяще, сразу же заехав на подиум! За рулём видавшей виды Toyota Supra (A80) томич уверенно завоевал 3-е место и чётко дал понять, что он — будущая звезда российского дрифта.

Полёт Георгия Чивчяна в Рязани

В дрифте случается всякое, но вот чтобы автомобили отправлялись в полёт — такое бывает редко, почти никогда. Подобное уникальное явление наблюдали зрители этапа в Рязани, когда на стадии топ-16 в одном заезде оказались пилоты «Форвард Авто» Масато Кавабато и Георгий Чивчян. В первом проезде мастера дрифта показали красивый парный дрифт, а вот во втором «Гоча» слегка потерялся в дыму от машины лидера — обладатель титулов RDS GP и FIA IDC зацепил обочину, где оказалась яма. Этого оказалось достаточно, чтобы отправить легендарный жёлтый Nissan Silvia S15 в зрелищный полёт, который завершился жёстким приземлением. Пилот не пострадал, а вот машина получила повреждения.

Георгий Чивчян и Роман Тиводар Фото: RDS GP

Проблемы Дамира Идиятулина

Пилот Fresh Auto Drift приучил своих болельщиков к совершенно безумным заездам, поэтому от красноярца ожидали борьбы за титул в сезоне-2021. И она бы случилась, если б не множество технических проблем. На первом же этапе зрелищно сгорел мотор в квалификации и команда совершила чудо, заменив двигатель к топ-32, а затем по ходу сезона из-за технических поломок несколько этапов подряд Дамир не выходил даже в топ-16. В итоге вместо ожидаемого сражения как минимум в топ-4 Идиятулин вынужден был чинить машину и мириться с тем, что битву за чемпионство придётся отложить как минимум на год.

Сходы Андрея Астапова

Если бы Андрея Астапова не существовало, то его стоило бы придумать. Пилот Lukoil Racing Drift Team жжёт глаголом в паддоке и во время интервью, а на трассе порой жжёт в прямом смысле этого слова. Показательными стали два финальных этапа RDS GP-2021. На ADM Raceway отказавший в самом начале уик-энда мотор перебрали на коленке, в квалификации одним заездом Астапов «бахнул» сразу в группу лидеров, а затем, на постепенно умирающем двигателе, Андрей двигался дальше по сетке парных заездов, пока окончательно мотор не испустил дух. На «Сочи Автодроме» у пилота во втором заезде с Николасом Бертансом сломалась задняя левая подвеска — на подломившемся под кузов колесе Астап уехал в отбойник и тем самым поставил точку в своём сезоне. На этом фоне выезд на заезд в Нижнем Новгороде с приводом на одно заднее левое колесо выглядит вообще обыденностью.

Пожары Аркадия Цареградцева

Легендарный Царь не смог пока покорить RDS GP и стать чемпионом, но сердца болельщиков красноярец, представляющий сейчас Сочи, покорил давно и прочно. А по итогам прошедшего сезона и вовсе стал любимцем публики за счёт своих огненных в самом прямом смысле слова заездов! Особенности конструкции выхлопа BadAss VR-Z, где раскалённые газы выходят под днище рядом с летящей от колёс резиновой крошкой, привели к трём зрелищным возгораниям.

В Нижнем Новгороде пожар, начавшийся с колеса, быстро разошёлся и уничтожил всю заднюю часть Nissan 370Z. Повреждения оказались такими серьёзными, что Аркадий вынужден был пересесть на непривычный для себя Flanker F, а потому не смог проехать в полную силу и потерял важные очки.

Повторилась ситуация в Красноярске, но там спасатели подоспели вовремя и сбили пламя, не позволив огню нанести автомобилю серьёзные повреждения. Свою роль сыграло и то, что пожар начался под финиш заезда. А вот в Сочи случился самый серьёзный инцидент.

Огонь вспыхнул на середине оцениваемого участка, и пока пилот дрифтовал, в клубах дыма от собственных покрышек разглядеть занявшуюся пламенем заднюю часть машины было сложно. Пламя набирало силу и к моменту финиша уже охватило всю корму BadAss VR-Z — потушить пожар удалось, но о продолжении борьбы в квалификации речи не шло. Более того, сложно было представить, как «FailCrew Дарксайд» удастся починить автомобиль к старту топ-32. Но случилось чудо…

Сражение за титул RDS GP-2021

…которое позволило довести борьбу за титул до максимального накала. Перед заключительным этапом математические шансы на чемпионство имели сразу шесть пилотов, но реально сражались между собой четверо. Этот квартет прошёл квалификацию и боролся за места в топ-16. Джек Шанахан, Георгий Чивчян и Джеймс Дин без проблем прошли дальше, а с Царём вопрос оставался открытым. После пожара Аркадий в соцсетях даже заявил о сходе, но, как стало ясно дальше, поторопился с этим.

В топ-32 турнирная таблица свела Цареградцева с Антоном Клямко, но пилот Carville Racing снялся с этапа по семейным обстоятельствам и для выхода в топ-16 сопернику достаточно было совершить bye run. То есть просто доехать на машине до точки постановки без всякой необходимости дрифтовать весь оцениваемый участок. В «FailCrew Дарксайд» за эту возможность уцепились: получив право провести свой bye run после окончания всех дуэлей топ-32, Цареградцев вышел на старт!

Обгоревшую машину механики дотолкали к линии старта, там Аркадий запустил двигатель, медленно двинулся к точке постановки, заглушил мотор и ходом докатился к нужному участку трассы, обеспечив себе место в топ-16. Обугленный Nissan 370Z в лучах закатного южного солнца смотрелся апокалиптично, но оптимизма добавляли неистовствующие трибуны — вряд ли в истории российского дрифта кого-то из пилотов так приветствовали!

Аркадий Цареградцев Фото: RDS GP

Дело было сделано — Царь вышел в топ-16, а команда получила ночь на восстановление автомобиля. И сделать это удалось! Благо, база коллектива находится на «Сочи Автодроме», а под рукой был запас запчастей и Nissan 370Z Степана Азарова — пилот, не прошедший в топ-16, поделился деталями своей машины и Цареградцев в воскресенье появился на трассе на подкопченном, но работоспособном BadAss VR-Z. Увы, но путь к титулу завершился на стадии топ-8, где Аркадий уступил Джеку Шанахану.

В итоге в топ-4 оказались сразу три претендента на чемпионство! Лидер личного зачёта Шанахан шансов на победу на этапе лишился, но в заезде за 3-е место отвоевал «бронзу» у Николаса Бертанса. Дальше от Джека уже ничего не зависело. И подарок преподнёс главный соперник. В первом финальном заезде Гоча допустил ошибку и врезался в Дина на постановке. Автомобиль Чивчяна не пострадал, но судьи признали Георгия виновником столкновения — если бы Джеймс продолжать борьбу по техническим причинам не смог, то Машина стал бы победителем. Но механики совершили чудо, заменив за 5 минут рулевую тягу и повреждённый колёсный диск и выпустив ирландца на второй заезд. Который Дин выиграл, а вместе с ним победил и на этапе. А «серебро» Георгия Чивчяна означало, что титул с преимуществом в 3 очка завоевал в своём дебютном сезоне RDS GP Джек Шанахан!

Машины призёров RDS GP Фото: RDS GP

Неизвестно, как сложится финальная стадия борьбы за чемпионство в Формуле-1, но пока, пожалуй, Гран-при Российской дрифт-серии не имеет конкурентов по степени интриги и остроты развития событий как минимум в дрифте. Прибавьте к этому российские автодромы и невероятную энергетику на трибунах и поймёте, что в 2022 году стоит хотя бы раз выбраться на RDS GP.