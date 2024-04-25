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Skoda представила футуристичный электроспорткар для игры Gran Turismo 7

Skoda представила футуристичный электроспорткар для игры Gran Turismo 7
Skoda Vision Gran Turismo
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Компания Skoda Auto представила одноместный электрический спорткар мощностью 1088 лошадиных сил — Skoda Vision Gran Turismo. Правда, существовать он будет лишь в виртуальной среде автосимулятора Gran Turismo 7.

Отмечается, что электромобиль разработан эксклюзивно для Gran Turismo 7 и демонстрирует приверженность инновациям и расширению границ возможного. Концепт оснащён четырьмя электромоторами и обладает приводом на обе оси.

Skoda Vision Gran Turismo

Skoda Vision Gran Turismo

Фото: Skoda

В Skoda подчёркивают, что дизайн Vision Gran Turismo вдохновлён родстером 1100 OHC, который марка выпускала в 1957–1960 годах. Отметим, что у Skoda 1100 OHC рабочий объём двигателя составлял 1089 кубических сантиметров.

«История Skoda Motorsport уходит корнями в прошлое более чем на 120 лет, за которые мы достигли бесчисленных успехов. Следующий шаг? Присоединиться к миру виртуальных гонок с концепт-каром для самой успешной гоночной игры в мире», — отметил исполнительный директор Skoda Auto Клаус Зеллмер.

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