В Lotus показали рекордный круг электросуперкара Evija X на «Нордшляйфе»

Компания Lotus опубликовала видео с бортовой камеры уникального электросуперкара Evija X во время рекордного круга по трассе «Нордшляйфе». Эти заезды состоялись 13 октября 2023 года, и Lotus Evija X преодолел 20-километровую трассу за 6.24,047, установив новый рекорд для машин на шасси серийного автомобиля. Для сравнения, рекорд «Нордшляйфе» для серийных машин принадлежит Mercedes-AMG One — в 2022 году Маро Энгель проехал на нём круг за 6.35,183.

Права на видео принадлежат Lotus Cars. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Lotus Cars.

Lotus Evija X — единственный в своём роде концепт-кар, созданный британской маркой в 2023 году на базе серийного Lotus Evija. У модели Evija четыре электромотора, которые в общей сложности генерируют 2039 лошадиных сил, что делает этот автомобиль одним из самых мощных в мире. Концепт Evija X создан для тестирования передовых технологий в предельных режимах.

По словам создателей, дорожная версия Lotus Evija достигает 100 км/ч быстрее, чем за три секунды, а максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 349 км/ч. В Lotus планируют выпустить 130 таких машин, причём известно, что первая из них в августе 2023 года была доставлена чемпиону Формулы-1 Дженсону Баттону.