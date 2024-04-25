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Окон — о лучшем выступлении в Китае: рано говорить о каком-то переломе

Окон — о лучшем выступлении в Китае: рано говорить о каком-то переломе
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон предупредил свою команду, что, несмотря на обнадёживающий Гран-при Китая, «слишком рано» говорить о том, что в его проблемной кампании 2024 года наступил перелом.

«На данный момент мы не набрали ни одного очка в этом сезоне, так что пока рано говорить о каком-то переломе, но это наш лучший финиш в этом году на обеих машинах.

Нам нужно осторожно подходить к такому результату, чтобы не ослепить себя. Конечно, мы провели сильный уикенд, но в то же время я немного разочарован тем, что не попал в очки.

Я выложился по максимуму, это была моя лучшая гонка в сезоне, и я выжал из себя всё», — приводит слова Окона Racingnews365.

Ранее Окон высказался о возможном изменении системы начисления очков в Формуле-1.

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