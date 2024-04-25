Карлос Сайнс высказался о своей ситуации с контрактом на следующий сезон

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился своими мыслями и чувствами по поводу того, что он до сих пор не знает, в какой команде окажется в следующем сезоне.

«Не буду врать — временами неопределённость меня раздражает. Мне не нравится ложится спать, не понимая, какое будущее меня ждёт. Порой это доставляет мне дискомфорт, но иногда и захватывает меня, поскольку каждый день появляются какие-то новости.

Здорово, что я умею абстрагироваться от этих мыслей во время гонок, поэтому я хорошо выступаю.

Сейчас для меня возможны все варианты. Мне надо рассмотреть все опции. Нельзя забывать и про регламент 2026 года, никто не знает, что тогда будет. Невозможно предугадать, кто подготовится к этому лучше», — приводит слова Сайнса The Race.