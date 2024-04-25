ФИА может перенести свою деятельность из Франции

Руководящий орган Формулы-1 ФИА заявил, что может перенести свою деятельность из Франции. Об этом сообщает GrandPX.news.

И ФИА, которая базируется в Париже уже более века, и ФИФА, другая основанная в Париже международная спортивная организация, выразили недовольство французской правовой и налоговой системой, которая, по их словам, не соответствует их операционным потребностям.

Согласно сообщениям французских СМИ, среди основных проблем, вызывающих озабоченность организаций, — «правовая и налоговая система», которая «не приспособлена к их деятельности».

Ксавье Маленфер, официальный представитель FIA, подчеркнул проблемы, возникающие в условиях международной конкуренции:

«Хотя Франция является колыбелью автоспорта, международная конкуренция, особенно в плане стоимости рабочей силы, и глобализация спорта ослабляют эти позиции», — отметил он.