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ФИА может перенести свою деятельность из Франции

ФИА может перенести свою деятельность из Франции
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Руководящий орган Формулы-1 ФИА заявил, что может перенести свою деятельность из Франции. Об этом сообщает GrandPX.news.

И ФИА, которая базируется в Париже уже более века, и ФИФА, другая основанная в Париже международная спортивная организация, выразили недовольство французской правовой и налоговой системой, которая, по их словам, не соответствует их операционным потребностям.

Согласно сообщениям французских СМИ, среди основных проблем, вызывающих озабоченность организаций, — «правовая и налоговая система», которая «не приспособлена к их деятельности».

Ксавье Маленфер, официальный представитель FIA, подчеркнул проблемы, возникающие в условиях международной конкуренции:

«Хотя Франция является колыбелью автоспорта, международная конкуренция, особенно в плане стоимости рабочей силы, и глобализация спорта ослабляют эти позиции», — отметил он.

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