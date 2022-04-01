Гонки со свиньями и ещё 6 самых необычных гоночных соревнований мира

Сегодня 1 апреля, а это значит, каждый человек может себе позволить быть чуть менее серьёзным, чем обычно. В этот день мы отложим в сторону Формулу-1 и другие популярные гоночные серии и расскажем вам о самых удивительных и необычных автоспортивных соревнованиях мира, про которые вы могли ничего ранее не слышать. Поехали!

Гонки на школьных автобусах

Данный вид гоночных состязаний появился на свет в конце 1990-х на территории Соединённых Штатов. Согласно основной версии, идея проведения гонок среди школьных автобусов принадлежит самому обычному механику, который долгие годы занимался обслуживанием больших жёлтых машин. Возможно, ему просто стало любопытно, на что способны эти монстры.

Что интересно, в гонках участвуют именно списанные автобусы, которые выкупаются на специальных аукционах (средняя цена за автобус составляет 5000$). Для того чтобы машина была допущена до старта, её требуется оснастить каркасом безопасности, а также избавиться от всех стёкол. Сами гонщики на время заездов обязаны надеть шлем и пристегнуться – безопасность превыше всего. Что касается внешнего вида автобуса, то он не обязательно должен был жёлтым – многие участники раскрашивают машину на своё усмотрение, а также наносят на неё определённые надписи (некое послание миру).

Непосредственно соревнования проходят на небольших овалах или трассах «восьмёрках» с двумя пересекающимися прямыми. На старт гонки обычно выходит около 20 участников, половина из которых, как правило, до финиша не добирается – гоночные состязания среди машин с настолько длинной колёсной базой просто обречены на частые столкновения.

Единого чемпионата у столь интересной автоспортивной дисциплины пока что ещё нет – существуют только лишь отдельные этапы. Впрочем, отсутствие «высшей лиги» никоим образом не мешает гонкам на автобусах привлекать внимание множества зрителей. Сами организаторы успех своего детища объясняют зашкаливающим чувством ностальгии у простых американцев – по их мнению, школьный автобус напоминает людям о беззаботном и счастливом детстве.

24 часа Лимонов

Исходя из оригинального названия (24 Hours of Lemons), становится понятно, что данный заезд является некой пародией на легендарные«24 часа Ле-Мана». Суть этой гонки заключается в том, чтобы проехать суточный марафон на машине, актуальная стоимость которой не превышает 500 долларов. Слово «лимон» в названии отсылает к американскому фразеологизму, обозначающему поддержанный автомобиль со скрытыми дефектами (привлекательный снаружи и неприятный внутри). Стоит отметить, что в заложенный бюджет не входят работы по повышению уровня безопасности машины, а также компоненты тормозной системы, топливо и шины.

Отдельной строкой нужно отметить внешний вид гоночной техники – в этом элементе организаторы позволили участникам разгуляться на полную катушку. Гонщики не просто оригинально раскрашивают свои машины, но ещё и добавляют на них забавные конструкции. Так, например, на стартовой решётке «лимонной» гонки можно увидеть автомобили с рогами, ковбойскими шляпами и даже крыльями.

Представляет интерес в этом состязании ещё и система штрафов, предусмотренная за некоторые гоночные нарушения. Меру пресечения провинившемуся участнику выбирают не судьи, а так называемое «колесо фортуны». После оглашения вердикта нарушитель должен остановиться и выполнить определённое наказание. Например, гонщика могут заставить нарядиться французским мимом и изобразить своё нарушение в виде пантомимы, съесть испорченный сэндвич или найти монетку того же года выпуска, что и его машина.

Впервые подобное великолепие прошло в 2006-м в Сан-Франциско. А гонка 2014 года и вовсе вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как заезд с наибольшим количеством участников: на трассе одновременно находилось 216 машин!

Гонки на газонокосилках

Как вы уже догадались, некоторые используют сей дачный инструмент не совсем по назначению. Оседлать газонокосилку в гоночных целях впервые догадались в американском штате Индиана в 1963 году. Спустя пять лет эта забава добралась и до Великобритании, причём у первой английской гонки сразу появился спонсор, а все вырученные средства отправились на благотворительность.

Изначально данная гоночная дисциплина задумывалась как развлечение, но уже в 1973 году дело приобрела достаточно серьёзный поворот: на Туманном Альбионе была создана первая в мире национальная ассоциация гонок на газонокосилках. Спустя ещё некоторое время внутри гоночной серии появились подклассы: от самых простых, где ничего нельзя модифицировать (единственное требование – снять лезвие) до наиболее технически усовершенствованных (скорость газонокосилок может превышать 100 км/ч).

В 1978-м соревнования на садовой технике доросли до появления 12-часовой гонки на выносливость. Что интересно, первым победителем изматывающего заезда стал великий Стирлинг Мосс. Даже легенда Формулы-1 не отказала себе в удовольствии погонять на газонокосилке.

Монгольское Ралли

Данный вид гоночного испытания был представлен миру в 2004 году, когда группа энтузиастов в составе шести экипажей отправилась из Великобритании в Монголию. В следующем году количество участников выросло уже до сорока трёх экипажей – в будущем Монгольское Ралли только набирало популярность. Главная идея изнурительного заезда заключается в том, чтобы добраться из Западной Европы до Монголии на автомобиле с объёмом двигателя не более 1,2 литра.

Монгольское ралли – это даже ни сколько соревнование, сколько испытание, проверяющее на прочность людей и технику. Шутка ли, средняя протяжённость данного заезда составляет около 12 000 километров! В пути участники проводят около месяца. Здесь невольно может возникнуть вопрос: во имя чего всё это делается? Изначально Монгольское Ралли задумывалось как некий гибрид весёлого приключения и благих побуждений: команды помимо вступительного взноса должны были собрать ещё и определённую сумму на благотворительность (в разные годы от 500 до 1000 фунтов).

Кстати, помогали команды не только пожертвованиями, но и техникой. Успешно добравшись до финальной точки, участники по традиции отдавали свои машины на нужды местного населения – в частности многие микроавтобусы затем трансформировались в машины скорой помощи. Однако после 2014 года монгольское законодательство запретило импортировать автомобили старше 5 лет. Именно поэтому финишная черта Монгольского Ралли перекочевала в Россию – из Улан-Батора в Улан-Удэ.

Раллийные заезды, проходящие при помощи слабовидящих штурманов

В данном случае стоит не только удивиться, но ещё и восхититься – участниками и организаторами этих заездов. Данный вид гоночного состязания был придуман в Индии в 2006 году. Основная концепция заключается в том, что участие в ралли принимают экипажи, состоящие из водителя и слабовидящего штурмана, который читает «легенду» (маршрутный лист) с помощью шрифта Брайля.

Это гоночное соревнование представляет собой, прежде всего, социальный проект. При помощи гонок общественность узнаёт о сложностях, с которыми сталкиваются слабовидящие люди в повседневной жизни. Также этот раллийный заезд несёт миру важное послание – участвовать в гонках может действительно каждый.

Раллийные соревнования проходят один раз в году. В среднем участие в заезде принимают около 100 экипажей. А все собранные средства отправляются в фонд помощи людям с проблемами зрения, а также на образование детей из малообеспеченных семей.

Pig-N-Ford racing

Это местечковая и аутентичная фермерская забава прославила небольшой провинциальный округ на всю Америку. В 1925 году во время ежегодной ярмарки в Тилламуке (штат Орегон) состоялась первая в истории гонка Pig-N-Ford racing. Чем так уникально это состязание, что привлекло наше внимание? Ответ неожиданный: участием в гонке… живых свиней!

Фото: Из архива чемпионата Pig N' Ford

Перед стартом участники выстраиваются напротив небольших загонов со свиньями (прямо как в олдскульном Ле-Мане пилоты вставали напротив машин). Сигналом к началу экстравагантного соревнования служит выстрел, после которого участники бегут к загончику, берут на руки свинью, затем устремляются к своему винтажному «Форду» Model T (возраст машин превышает сотню лет!), вручную заводят автомобиль, после чего со свиньёй на руках устремляются в путь. Завершив первый круг, гонщик должен остановиться, заглушить двигатель и отнести своего «пассажира» обратно в загон и там же забрать уже другую свинью. Победителем становится тот пилот, который первым проедет три круга с тремя разными свиньями. К просмотру данная забава просто обязательна.

Гонки на солнцемобилях

Всё ещё думаете, что Формула-Е – самая экологически чистая гоночная серия мира? А вот и нет, ведь существуют соревнования среди автомобилей, работающих на солнечной энергии. Начиная с 1987 года, каждые два года в Австралии проходит международная гонка «Мировой солнечный вызов». В отличие от предыдущих гоночных мероприятий, соревнуются здесь вовсе не пилоты, а технологии. Именно продвижение технических новшеств в области автомобилей, работающих на солнечных батареях, и являются основной целью данного заезда.

Маршрут гонки проходит через всю Австралию – с севера на юг. Общая протяжённость пути составляется около трёх тысяч километров, причём, что интересно, следуют участники по дорогам общего пользования, соблюдая при этом все правила дорожного движения (хотя некоторые гонщики всё же нарушают правила, за что организаторы получают свою долю критики).

Средняя скорость экипажа-победителя в зависимости от года варьируется от 80 до 100 км/ч – не слишком быстро, по сравнению с той же Формулой-Е. Но скорость в этой гоночной серии вовсе не главное – куда важнее непосредственно технический прогресс в области солнечных батарей.