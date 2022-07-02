Веселье в Ф-1! Рента-драйвер на грани увольнения попал в десятку, у Сайнса — первый поул

Третья тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1 прошла с преимуществом «Ред Булл», однако британская погода не позволила нам проверить, насколько реальным было преимущество «быков» по темпу на сухой трассе. Судьба мест на стартовой решётке решалась на мокрой трассе…

Q1: Латифи — герой, у «Астона» провал

Непосредственно перед стартом первого сегмента над трассой в Сильверстоуне зарядил дождь. К счастью, он оказался не слишком сильным, чтобы гоночная дирекция нашла поводы отложить старт сессии или ещё как-то огорчить болельщиков. Нет, всё пошло штатно, а пилотам даже не понадобились шины для сильного дождя: промежуточных оказалось вполне достаточно.



Дождь довольно быстро стих, так что до конца сегмента трасса потихоньку подсыхала — было очевидно, что решающими окажутся круги на финальных минутах. При этом было видно, что быстрее всех в дождь Ферстаппен и Леклер — они обменивались быстрейшими кругами практически весь сегмент.



Что же до аутсайдеров, то в полном составе провалились «Хаас» и «Астон Мартин». Магнуссен хоть и опередил Шумахера на полсекунды, но стал только 17-м. Феттель опередил Стролла на восемь — но и этого хватило лишь для 18-й позиции. Обиднейшнее 16-е место у Алекса Албона — причём хуже всего для таиландца, что проиграл он… Николасу Латифи! Канадец на старой версии болида сенсационно опередил напарника и прошёл в Q2. Ну а Албону оставалось жаловаться по радио, что команда зря рекомендовала ему чередовать быстрые круги с «остужающими»: в итоге шины просто потеряли рабочую температуру.

Q2: ЛА-ТИ-ФИ!

Перед вторым сегментом британский дождик решил вновь слегка намочить трассу, чтобы задача гонщиков не становилась проще. В обновлённых обстоятельствах увереннее остальных себя чувствовал всё тот же Ферстаппен, ранее «выигравший» Q1. Макс опережал Хэмилтона и двух пилотов «Феррари», которым оставалось утешаться хотя бы комфортным попаданием в решающий сегмент.

Где-то к середине сессии дождь пошёл ещё сильнее — все пилоты пожаловались на ухудшение условий, из тайминга пропали «зелёные» сектора. И стало попахивать сенсацией: десятку в этот момент замыкал всё тот же легендарный Латифи! Оставалось посмотреть, позволят ли соперникам мастерство и погода предотвратить ещё больший успех канадца. И нет, никто не смог сместить Николаса с 10-й позиции — блестящее достижение! И это на фоне слухов, что канадца в 2023-м уже точно заменит Оскар Пиастри.



Также отметим девятый результат Гуаньюя Чжоу: в непростых условиях он прошёл дальше, в отличие от ставшего 12-м Боттаса. 11-е место на счету Гасли, также до Q3 не добрались Цунода, Риккардо (при шестом результате Норриса это провал) и Окон (Алонсо пробился дальше седьмым).

Николас Латифи — герой субботы! Фото: Clive Rose/Getty Images

Q3: первый поул Сайнса!

Предварительный прогноз погоды на третий сегмент обещал усиление дождя в середине Q3, однако в итоге трасса подсыхала до последних мгновений и превратила концовку в максимально интересное зрелище. О многом говорит тот факт, что в какой-то момент протокол возглавлял Чжоу, а незадолго до окончания сегмента третьим с отставанием всего в пару десятых шёл Алонсо.



И всё-таки поул разыграли представители «Феррари» и «Ред Булл». Когда казалось, что Ферстаппен победил-таки Леклера и никто не вмешается в их борьбу, то вдруг выстрелил Сайнс. Карлос «собрал» финальный круг и опередил Макса на 72 тысячные! А вот Леклер дрогнул: его «Феррари» развернуло на втором секторе, так что Шарль остался третьим. По крайней мере впереди Переса, который, в отличие от Сайнса, вмешаться в борьбу за поул так и не сумел.

«Мерседесы» временами смотрелись неплохо, но итоговые результаты не впечатляют: Хэмилтон хоть и пятый, но с отставанием в секунду, а Расселл и вовсе стал восьмым, проиграв Норрису и Алонсо. Герои второго сегмента Чжоу и Латифи в итоге замкнули десятку, причём Николас так и не сумел проехать в Q3 ни одного круга без ошибки.



С такими квалификационными результатами в воскресенье наверняка будет интересно — с дождём или без. Старт гонки — в 17:00 мск.