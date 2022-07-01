«Дутая победа!» Самая скандальная авария Хэмилтона и Ферстаппена

Так должен ли был Льюис получить более суровый штраф за полёт Макса в отбойник?

В 2021 году Гран-при Великобритании закончился громким скандалом — хотя на фоне последних этапов сезона и особенно гонки в Абу-Даби он уже не кажется таким уж грандиозным. Тем не менее тот заезд стал одним из самых запоминающихся в истории Сильверстоуна и наверняка войдёт в историю.

Бок о бок в «Копс»

Перед той гонкой Хэмилтон проигрывал Ферстаппену 32 очка — «Ред Булл» не просто сумел навязать борьбу «Мерседесу» (поверить в это после сезона-2020 было трудно), но и даже вырвался в этом сражении вперёд. Льюис был быстрейшим в квалификации, но уступил Максу в субботнем спринте — голландец удержался позади соперника на старте, прошёл его на первом круге и не оставил шанса на контратаку.

Перед воскресным стартом Хэмилтон знал, что если не опередит «Ред Булл» на первом круге, другого шанса может и не быть: «Мерседес» в этой фазе был так же быстр, но на длинном отрезке наверняка начал бы отставать.

Хэмилтон и Ферстаппен после «Вудкота» Фото: Кадр из трансляции

На старте Льюис поравнялся с соперником, но в «Эбби» и «Фарм» Макс был на более выгодной траектории и удержался впереди. В связке «Арена» голландец продолжал держать свою линию, но британец сумел зацепиться за слипстрим позади «Ред Булл» и перед «Бруклэндсом» даже вышел вперёд. Атака, впрочем, не прошла: в повороте «Мерседес» оказался на широкой дуге и вновь обнаружил себя позади нырнувшего внутрь Ферстаппена.

В «Лаффилде» Хэмилтон не стал атаковать и предпочёл вновь воспользоваться воздушным мешком — «Вудкот» две машины пролетели одна за другой. Но в разреженном воздухе «Мерседес» подтянулся к машине лидера, и у Льюиса появилась возможность нырнуть перед злополучным «Копсом» внутрь — Ферстаппен попытался заблокировать соперника, однако голландец не пошёл до конца.

Хэмилтон и Ферстаппен бок о бок входят в поворот Фото: Кадр из трансляции

К тому моменту, когда два лидера подъезжали к повороту, переднее колесо Хэмилтона было в базе машины Ферстаппена, и Льюис имел полное право на атаку: в правилах нет запрета на обгоны в каких-то конкретных местах. Ни один из гонщиков уступать не захотел — Макс, уступивший внутреннюю траекторию, оставил места ровно в ширину автомобиля — ни миллиметром больше, Хэмилтон же влетел в поворот на несколько сантиметров шире (хотя сложно представить, как из его позиции можно было бы проехать ближе к поребрику).

В итоге два автомобиля соприкоснулись колёсами — «Ред Булл» Ферстаппена на огромной скорости улетел в отбойник, а Хэмилтон благополучно продолжил гонку. Британец отбыл десятисекундный штраф, отыгрался и одержал победу.

«Ред Булл» не сдаётся

Команда Ферстаппена была в ярости. Кристиан Хорнер, руководитель «Ред Булл», назвал победу Хэмилтона «дутой», а его атаку — «детской ошибкой». «Не знаю, каков максимальный штраф, но такое безрассудное поведение должно наказываться дисквалификацией», — добавил советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

Сам Макс позже заявил, что его покоробило то, как Хэмилтон праздновал победу, пока соперник в больнице — гонщик самостоятельно покинул машину, а в госпиталь был отправлен из-за датчика, зафиксировавшего перегрузки выше нормы. Правда, когда Ферстаппен буквально проедет Хэмилтону по голове в Монце, он тоже не будет особенно переживать за соперника.

«Не думаю, что я должен за что-то извиняться — это гонки, — ответил Льюис. — Мы ехали бок о бок, а он вообще не оставил мне места. Я не считаю, что ему следовало быть настолько агрессивным. Он должен был оставить место. В любом случае в таких ситуациях не бывает одного виноватого, играют роль действия обоих пилотов».

Хэмилтон и Ферстаппен на следующем после Сильверстоуна-2021 этапе Фото: Mark Sutton/Getty Images

К слову, победа Хэмилтона стала рекордной: это была уже его восьмая победа на Гран-при Великобритании, и тем самым Льюис установил рекорд по числу выигранных домашних гонок.

После той гонки «Ред Булл» подал апелляцию на решение судей — австрийцы добивались более строгого наказания и исключения Хэмилтона из протоколов. Тогда разрыв в чемпионате вместо восьми очков составлял бы те же 30 с небольшим, что были до уик-энда. Аргументом команды было, что Алекс Албон, тогда бывший тестером в Милтон-Кинсе, не смог проехать поворот так, как Льюис. В ФИА к таким доказательствам прислушиваться не стали — штраф в десять секунд остался в силе, но новых санкций не последовало.

Сложно поверить, что столь опытные менеджеры, как Хорнер и Марко, действительно верили, что апелляция к заездам Албона сработает — возможно, это была попытка давления на ФИА, и она, вероятно, сработала, раз на Гран-при Бразилии за очевидно грубые действия при обороне от Хэмилтона Ферстаппен наказан не был. Впрочем, судьбу титула в конце концов решил совсем другой эпизод…