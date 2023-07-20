8 гонщиков Ф-1, которые возвращались в бывшие команды. Есть отличные примеры для Риккардо

В ближайшее воскресенье Даниэль Риккардо впервые с 2018 года выйдет на старт гонки Ф-1 в составе команды концерна «Ред Булл». Да, австралиец будет выступать только лишь за младший коллектив «быков», но сам факт возвращения Дэна в систему, в которой он провёл семь лет, точно стоит отметить. В честь камбэка Риккардо в Фаэнцу предлагаем вспомнить других пилотов, возвращавшихся в свои прежние команды.

Хуан Мануэль Фанхио — «Мазерати»

В «Королевских гонках» великий аргентинец взял пять титулов в составе четырёх разных команд – в том числе в «Мазерати». На автомобилях итальянского производителя Фанхио выступал ещё до появления чемпионата под названием Формула-1. Но именно к заводской команде «Мазерати» Хуан Мануэль присоединился только в 1953-м.

Годом ранее аргентинец остался без команды, так как «Альфа Ромео» покинула «Королевские гонки» после перехода чемпионата на технический регламент Формулы-2. В том же 1952-м Фанхио провёл пару внезачётных гонок за рулём «Мазерати», во время одной из которых он получил тяжёлые травмы в результате аварии. На этом сезон для Хуана Мануэля был окончен, а уже в следующем году он стал пилотом заводской команды «Мазерати».

Первый после возвращения в Ф-1 сезон Фанхио закончил на втором месте, уступив титул Альберто Аскари. Следующий год аргентинец начнёт с двух побед подряд, но, несмотря на ударный старт сезона, он покинет итальянскую команду, чтобы присоединиться к «Мерседесу», который пропускал начало чемпионата из-за продолжавшейся работы над машиной.

Вместе с «Серебряными стрелами» Хуан Мануэль возьмёт два титула, после чего немцы свернут свой формульный проект. Затем Фанхио отправится в «Феррари», в составе которой он выиграет чемпионат с первой попытки. Однако, несмотря на совместный успех, у аргентинца так и не сложились отношения с руководством из Маранелло. В преддверии сезона-1957 он снова сменил команду, вернувшись в ряды «Мазерати». Вместе с коллективом из Модены Фанхио проведёт свой последний полноценный сезон в Ф-1, отметив это дело завоеванием уже пятого чемпионского титула.

Ален Прост — «Макларен»

Своим пребыванием в «Макларене» Ален Прост запомнился прежде всего ожесточённой дуэлью с Айртоном Сенной, а также завоеванием трёх чемпионских титулов. Впрочем, всё это обрушилось на Алена в период его второго пришествия в команду, а первое случилось ещё на старте формульной карьеры француза.

В 1979-м Прост стал триумфатором сразу двух юниорских серий – французского и европейского первенства Формулы-3. В очередь за юным талантом выстроилось несколько команд Ф-1: в конечном итоге битву за Проста выиграл «Макларен». В 1980 году конюшня из Уокинга всё ещё находилась в состоянии кризиса, поэтому о борьбе за высокие места французу не приходилось даже мечтать.

Второе чемпионство Проста с «Маклареном» Фото: Tony Feder/Getty Images

Впрочем, несмотря на все трудности, Алену удалось выжать максимум из слабого болида «Макларен» – четыре финиша в очковой зоне. На фоне удачного дебюта французом заинтересовались соотечественники из «Рено»: следующий сезон он начинал в стане «родной» команды.

Амбициозный союз Проста и «Рено» долго не просуществовал: после досадного поражения в чемпионате 1983 года руководство концерна по глупости обвинило Алена во всех грехах, после чего выставило за дверь. Прост вернётся в «Макларен», с которым выиграет три титула и станет легендой Ф-1, а «Рено» свернёт формульный проект спустя два года.

Герхард Бергер («Бенеттон», «Феррари»)

А вот и первый представитель нашей подборки, который совершал камбэки сразу в двух разных командах. Карьеру в Ф-1 Бергер начинал в немецкой команде «АТС» и «Эрроузе», но по-настоящему свой талант австриец раскрыл, оказавшись в «Бенеттоне». Именно в стане «модников» Герхард доказал, что способен выдавать результат, располагая конкурентоспособной техникой. Уже в первом сезоне за новую команду Бергер одержит дебютную победу в Формуле-1, причём как для себя, так и для «Бенеттона».

Символично, что под занавес карьеры (в 1996-м) Герхард вернулся в команду, которая когда-то помогла раскрыть его талант. А что ещё символичнее – тот же Бергер принёс «Бенеттону» последнюю победу в истории команды, отпраздновав успех на Гран-при Германии 1997 года.

Герхард Бергер представляет «Бенеттон» в 1986 году Фото: Mike King/Getty Images

Помимо команды Флавио Бриаторе, Бергер возвращался ещё и в «Феррари». Как раз после первого захода в «Бенеттон» австриец примкнул к «Скудерии». Следующие три года он проведёт в стане «красных», после чего отправится в куда более конкурентоспособный «Макларен».

Откатав три сезона за команду Рона Денниса, Бергер примет решение вернуться в Маранелло на фоне неопределённости, царящей вокруг выбора «Маклареном» моториста после ухода «Хонды». Впрочем, глобально переход в «Феррари» карьерные перспективы Бергера не улучшил: за три года австриец выиграет только один Гран-при.

Джонни Херберт («Бенеттон»)

История взаимоотношений Херберта и «Бенеттона» выдалась достаточно драматичной. В команде из Уитни британец начинал свою формульную карьеру. Дебютную гонку Джонни провёл выше всяких похвал, финишировав на четвёртом месте. Впрочем, сказка Херберта продлилась недолго: британец не смог держать высоко задранную планку. Флавио Бриаторе связал падение результатов Херберта с его прошлогодней травмой ноги, после чего выставил юного пилота за дверь.

Далее Джонни отправится в японскую Формулу-3000, а в 1991 году наконец закрепится в Ф-1, примкнув к «Лотусу». За британскую команду он проведёт почти четыре года, после чего через перевалочный пункт в виде «Лижье» всё-таки вернётся в «Бенеттон» в концовке сезона-1994.

Джонни Херберт в «Бенеттоне» в 1995 году Фото: Bongarts/Getty Images

Команда Флавио Бриаторе остро нуждалась в конкурентоспособном втором пилоте (Ферстаппен и Лехто на этой позиции провалились), поэтому итальянский менеджер решил позвать Херберта обратно. В следующем году Джонни одержит две победы, но это был первый и последний полноценный сезон Херберта в стане «Бенеттона»: даже после решения Шумахера уйти Бриаторе решил не сохранять и Джонни.

Найджел Мэнселл («Уильямс»)

Первое пришествие в «Уильямс» обернётся для Мэнселла четырьмя проведёнными сезонами, в рамках которых он одержит 13 побед. Несмотря на приличное количество выигранных гонок, нельзя сказать, что Найджелу сказочно везло. В 1986-м он в последней гонке сезона уступит титул Алену Просту, а в следующем году Мэнселл проиграет уже напарнику Нельсону Пике. Но всё же самым разочаровывающим для Найджела выдался сезон-1988. Оставшись без двигателей от «Хонды», «Уильямс» был вынужден перейти на моторы «Джадд», которые не отличались высокой надёжностью.

Найджел Мэнселл становится пилотом «Уильямса» перед сезоном-1985 Фото: Len Trievnor/Getty Images

Положение дел внутри команды не внушало Мэнселлу особо оптимизма, поэтому он решился на переход в «Феррари». К сожалению, в Маранелло у британца совсем не задалось. В 1989-м «Скудерия» построила быстрый, но крайне ненадёжный болид. К следующему году «красным» удалось выправить ситуацию, но Мэнселл столкнулся уже с другой проблемой: британец оказался в тени более звёздного напарника Алена Проста.

Большой Найдж был настолько разочарован сложившейся ситуацией, что намеревался завершить формульную карьеру по окончании сезона-1990. Впрочем, этого не случилось: Фрэнк Уильямс уговорил Мэнселла вернуться в команду. Как покажет история, это было верное решение: вместе с «Уильямсом» Найджел выиграет свой единственный титул в Формуле-1. Кстати, в 1994-м Биг Найдж вернётся в «Уильямс» ещё на несколько гонок и даже выиграет Гран-при Австралии после аварии Хилла и Шумахера.

Кими Райкконен («Феррари», «Заубер»)

В «Феррари» Райкконен приходил ни много ни мало заменить Михаэля Шумахера. Айсмен на сто процентов справился с поставленной задачей, оформив чемпионский титул по итогам драматичного сезона. В следующем году Кими неожиданно сдал, уступив роль первого пилота Фелипе Массе. В 2009-м Райкконен взял на себя бремя лидерства после травмы Массы и даже выиграл в Спа, однако в Маранелло уже приняли решение попрощаться с финским гонщиком. Боссов «Феррари» не остановил даже действующий контракт Айсмена – в команде расчищали место под Алонсо.

Оставшись за бортом, Райкконен уйдёт в творческий отпуск длиною в два года, после которого он примкнёт к «Лотусу». Достойно откатав два сезона в команде из Энстоуна, Кими заслужил приглашение от «Скудерии». Следующие пять лет он проведёт в стане «красных», правда, на сей раз в роли второго пилота. Впрочем, завоевать прощальную победу во второй заход в «Скудерии» финну всё же удалось.

Кстати, возвращался Айсмен не только в «Феррари». Последние три года карьеры он провёл в «Заубере» (всё-таки «Альфа Ромео» – это просто нейминг), в составе которого дебютировал в далёком 2001 году.

Фернандо Алонсо («Рено», «Макларен»)

Алонсо, пожалуй, является рекордсменом по всевозможным камбэкам. Первое возвращение Фернандо в бывшую команду состоялось в 2008 году: рассорившись с руководством «Макларена», испанец решил вернуться в «Рено» – команду, с которой он взял два титула. Повторное пребывание Алонсо в команде Флавио Бриаторе продлилось всего два года: в 2010-м он подпишет контракт с «Феррари».

В составе «красных» испанец проведёт пять нервных лет, после чего снова рискнёт вернуться в бывшую команду – на сей раз в «Макларен». Камбэк в Уокинг обернулся для Алонсо худшим отрезком в карьере: ставка «Макларена» на моторы «Хонда» с треском провалилась – команда практически превратилась в аутсайдера.

Возвращение Алонсо в «Макларен» закончилось кошмаром Фото: Clive Mason/Getty Images

В 2018-м Фернандо покинет чемпионат, чтобы посоревноваться в гонках на выносливость, а спустя два года он всё-таки вернётся в Ф-1, пополнив состав «Рено», которая через пару месяцев будет переименована в «Альпин». Итого: Алонсо трижды возвращался в состав двух разных команд. Что это, если не рекорд?

Бонус. Михаэль Шумахер («Мерседес»)

За формульную команду «Мерседеса» Михаэль провёл три сезона, и все в один заход, однако пришествие немецкого чемпиона в стан «Серебряных стрел» всё же можно назвать камбэком. Ещё до дебюта в Ф-1 Шумахер был включён в молодёжную программу «Мерседеса» (вместе с Френтценом и Вендлингером). Своей команды в «Королевских гонках» у «Серебряных стрел» тогда ещё не было, поэтому юные «академики» могли выступать только за сотрудничавшую с «Мерседесом» команду «Заубер», которая на тот момент выступала в чемпионате мира спорткаров (аналог WEC).

Кстати, именно благодаря немецкому концерну Шумахер дебютировал в Формуле-1 в 1991 году: выступление Михаэля на Гран-при Бельгии в составе «Джордана» оплатил как раз «Мерседес». В какой-то степени Шумахера можно назвать точно таким же воспитанником «Серебряных стрел», как Джорджа Расселла или Эстебана Окона.

Михаэль Шумахер на презентации «Мерседеса» перед сезоном-2010 Фото: Vladimir Rys/Getty Images

За родную «команду» Михаэль смог дебютировать только в 2010-м, когда он уже одержал все свои победы и утвердился в статусе главной звезды эпохи. Особых успехов в только-только вернувшемся в Ф-1 «Мерседесе» Шумахер не добился, но красиво закольцевал историю с концерном, благодаря которому в своё время дебютировал в Формуле-1.