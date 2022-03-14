Пожалуй, самый невезучий чемпион Ф-1: трижды терял титул и даже успел объявить об уходе

Карьера Найджела Мэнселла – удивительный пример выдающихся достижений и невезения, шагающих рука об руку. Трижды вице-чемпион, упускавший титул буквально в последний момент и уже подумывавший завершить карьеру, Мэнселл тем не менее является одним из самых успешных британских гонщиков с 31 победой и неофициальным званием народного любимца. 30 лет назад звёзды наконец сошлись, и Британский Лев примерил чемпионскую корону, после чего добавил к ней титул в самой престижной американской серии CART.

Первые шаги

Путь Мэнселла в Формулу-1 был тернист: молодой человек работал инженером в аэрокосмической отрасли и все деньги тратил на своё хобби – гонки. Позже, попав в «Лотус» Колина Чепмена, британец всеми силами старался впечатлить босса. Так, опоздав однажды на встречу с руководителем, в следующий раз он решил ночевать прямо на парковке, чтобы успеть вовремя. Заставший его там с утра Чепмен был приятно удивлён. Кроме того, ограниченный в средствах Найджел специально получил лицензию лётчика, чтобы иметь общие интересы с шефом.



Старания Мэнселла окупились: из сотрудника, занимавшегося поставками (именно на эту должность нанял его Чепмен), он вскоре попал в тест-пилоты, а затем заменил в команде Марио Андретти. Причём и здесь англичанин проявил завидное рвение: в первой же гонке пролившееся в кабину топливо заставило пилота страдать от химических ожогов – тем не менее целеустремлённый Мэнселл сошёл только на 40-м круге из-за поломки мотора.

Два снаряда в одну воронку

Из «Лотуса» подающий надежды гонщик перебрался в «Уильямс», набравший форму после перехода на двигатели «Хонда». Первая же победа на Гран-при Европы в Брэндс-Хэтч положила начало «Мэнселломании» — любви болельщиков, порой выливавшейся в беспорядки. Через несколько лет, на Гран-при Великобритании 1992 года, Биг Найджу удалось остановить рвавшихся к машине фанатов только угрозой собственной дисквалификации.



Но вернёмся назад. В 1986-м напарником Мэнселла стал двукратный чемпион Нельсон Пике. Известно, что бразилец рассчитывал стать единоличным лидером команды, но Фрэнк Уильямс дал гонщикам одинаковый статус. Ожесточённые сражения на трассе быстро выплеснулись за её пределы: Пике открыто оскорблял жену Мэнселла, который не оставался в долгу.

Нельсон Пике впереди Найджела Мэнселла Фото: Getty Images

Всё решили две последние гонки: в Мексике Мэнселл на дне рождения своего друга и комментатора Марри Уокера подхватил кишечную инфекцию и финишировал только пятым; а в Австралии команда поверила ложным слухам об износостойких шинах «Гудьир» и решила провести гонку без остановок. Найджел привычно атаковал, когда одна из покрышек лопнула на большой скорости – благодаря невероятному мастерству пилоту удалось остановиться в рукаве безопасности.

Несмотря на досадное поражение, на следующий год Мэнселл был настроен ещё решительнее. Начисто разгромив напарника в квалификациях и выиграв шесть гонок, британец был близок к мечте всей жизни – титулу Формулы-1. И вновь Госпожа Удача (выражение самого Мэнселла): отвернулась от него: во время практики перед Гран-при Японии «Уильямс» под номером 5 вылетел с трассы. Гонщик серьёзно повредил спину и некоторое время вынужден был провести в постели: плохо слушались ноги.

Самый успешный из ушедших в отставку

Уход «Хонды» застал Фрэнка Уильямса врасплох. Проведя неудачный сезон на атмосферных двигателях «Джадд», Мэнселл без каких-либо угрызений совести подписал контракт с «Феррари», разрабатывавшей революционную полуавтоматическую коробку передач. На тестах машина постоянно ломалась, так что перед первым Гран-при в Бразилии пилоты «Скудерии», уверенные в двойном сходе, купили билеты домой на ранние вечерние рейсы. Тем удивительнее, что Мэнселл сначала вышел в лидеры, а затем, заклиная коробку не сломаться, выиграл заезд. Однако в следующих четырёх гонках действительно сошёл.



К сезону-1990 проблемы с надёжностью удалось решить. Мэнселл мог претендовать на титул, если бы не Ален Прост. В автобиографии Мэнселл прямо обвиняет француза в политических играх и выстраивании команды против него; Ален в ответ жаловался на беспечность англичанина, игравшего в гольф вместо тестов.

Найджел Мэнселл и Ален Прост Фото: Getty Images

Как бы то ни было, Прост легко переиграл Британского Льва, и разочарованный Мэнселл впервые задумался о завершении карьеры. В Великобритании он даже сделал соответствующее заявление, после которого на его стол лёг контракт с «Уильямсом». Так началась история самого успешного из ушедших в отставку гонщиков.



Коллектив из Гроува наконец-то обрёл мощные моторы «Рено», в сочетании с гением Эдриана Ньюи подарившие миру непобедимые машины. В 1991-м Мэнселл стремительно догонял Айртона Сенну в личном зачёте, но на злополучном для себя Гран-при Японии вновь вылетел, на этот раз без последствий. Чемпионское звание в третий раз ускользнуло от Найджела, когда он был так близок, но судьба щедро вознаградила гонщика уже в следующем году.

Мэнселл вылетает на Гран-при Японии — 1991 Фото: Getty Images

В сезоне 1992 года болид FW14B безраздельно доминировал на трассе. Биг Найдж одержал пять побед подряд на старте сезона и уже в Венгрии стал чемпионом мира! Правда, этому предшествовала психологическая борьба: на Гран-при Монако Мэнселл совершил внеплановый пит-стоп, после чего до самого финиша сидел на хвосте у Сенны.

Недовольный таким результатом, уже в Канаде англичанин решил во что бы то ни стало отыграться. Чрезмерно атакуя, Найджел ошибся и застрял в гравии – сход. Наконец, следующим в календаре значился Гран-при Франции, и здесь у Мэнселла обнаружился ещё один соперник – напарник Риккардо Патрезе. До этого итальянцу ни разу не удавалось опередить первого номера команды, но в Маньи-Кур он словно преобразился и захватил лидерство на старте. Все попытки обогнать Патрезе на трассе оказались тщетными, и тогда в ход пошла командная тактика: Риккардо получил приказ пропустить британца, что он и сделал. После этого Мэнселла было уже не остановить.



Несмотря на некоторые трудности в середине сезона, «Уильямс» был настолько хорош, что Биг Найдж в 16 гонках 14 раз завоевал поул-позицию и 9 раз победил, опередив всё того же Патрезе почти по очкам вдвое.

После чемпионства

Мэнселл намеревался защитить титул, когда узнал, что его новым напарником снова должен стать Прост. Не желая выступать с французом в одной команде, Мэнселл, неоднократно получавший предложения из-за океана, переехал во Флориду и подписал контракт с фаворитом «Ньюман/Хаас» в серии CART. Тогда же британцу пришлось проявить всю свою недюжинную храбрость.



Америка – страна овалов, к которым пилоты «формульных» серий не привыкли. В Финиксе Мэнселл попал в свою самую серьёзную аварию: врачи в госпитале признавались, что ещё никогда не видели человека с такими травмами, а один из медиков даже написал об этом научную статью. Несмотря на это, уже в следующей гонке Биг Найдж приехал третьим, а в конце сезона взял титул, некоторое время являясь чемпионом двух самых престижных гоночных серий в мире – единственным в истории.



Свою последнюю победу любимец Британии завоевал всё же в Формуле-1. Это случилось в 1994 году в Австралии, где Мэнселл, вновь за рулём «Уильямса», вышел в лидеры после знаменитого столкновения Михаэля Шумахера и Деймона Хилла. А через год англичанин наконец оставил гонки, на этот раз по-настоящему.



Сегодня Найджел Мэнселл периодически мелькает в качестве эксперта: чемпион мира любит сравнивать нынешнюю Формулу-1 с временами его молодости. Он последовательно поддерживает возросшую безопасность и ждёт прихода женщин в чемпионат. Иногда бывшего пилота привлекают в качестве стюарда на родном Гран-при Великобритании, победителем которого он становился четырежды. А ещё один из самых невезучих пилотов Формулы-1 активно занимается благотворительностью и зачем-то сбрил свои знаменитые усы…