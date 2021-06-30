Идея «чисто французской» победы чуть не сработала, но потом всё развалилось в одночасье.

Как в «Рено» устроили революцию в Ф-1, убедили всех в своей правоте и… провалились

Эпоха конца 1970-х – начало 1980-х была ознаменована так называемым «французским бумом» в Формуле-1. Пожалуй, никогда Королевские гонки не были настолько пропитаны духом Франции. Пелотон буквально пестрил достойными пилотами, представляющими Пятую республику. Однако, помимо гонщиков, французский след в Формуле-1 оставила ещё и команда – команда «Рено».

Команда «Рено» задумывалась как национальный проект. Решились на участие в Ф-1 благодаря топливной компании

Уже на стадии зарождения проект «Рено» привлекал к себе достаточно много внимания. Команда была детищем одного из крупнейших концернов Франции, что явно намекало на большие возможности французского коллектива. К тому же концепция, выбранная руководством «Рено», была крайне интересна. В своём участии в Формуле-1 боссы «Рено» видели особое предназначение: французский концерн стремился не просто побеждать, а побеждать исключительно ресурсами своей страны. Согласно плану руководства, всё в команде должно было быть французским – от шин до титульного спонсора. Стремление настолько патриотичное, что где-то на заднем фоне должна заиграть «Марсельеза».

Своим появлением в Формуле-1 «Рено» во многом обязан менеджеру по рекламе компании «Эльф» — Франсуа Гите. Его смело можно назвать серым кардиналом французского автоспорта. Именно благодаря Гите «Эльф» приобщился к миру гонок: сначала посредством сотрудничества с «Матрой», а потом и с «Тирреллом».

В начале 1970-х генеральный директор «Рено» Пьер Дрейфус был скептически настроен к участию в гонках, и если кто-то и мог его переубедить, то это был Гите. Финансовая поддержка являлась главным аргументом Франсуа – «Эльф» должен был стать титульным спонсором гоночной программы «Рено». Так Гите заложил основы будущему появлению «Рено» в Формуле-1.

Фото: Renault Sport

Дебют в Формуле-1: первыми начали использовать турбодвигатель, поначалу страдали от проблем с надёжностью

Решение об участии в Ф-1 было принято в «Рено» в конце 1976 года. К тому моменту у французского концерна уже был разработан турбодвигатель, который получил боевое крещение в Формуле-2 на болиде «Альпин». Кстати, именно в 1976-м и произошло слияние «Рено» и «Альпин», в результате чего появилось подразделение «Рено-спорт».

К середине сезона-1977 французам удалось доработать двигатель для участия в Формуле-1. Построенный «Рено» болид RS01 буквально являлся воплощением Франции в Ф-1. Помимо «Рено», в этой истории были задействованы и другие французские компании. Так, например шины должен был предоставить «Мишлен» (легендарный бренд начал свой путь в Ф-1 именно благодаря «Рено»), а поставки топлива взял на себя титульный спонсор команды – «Эльф».

Гонщик также без вариантов должен был представлять Францию – благо боссам «Рено» было из кого выбирать. Первым пилотом в истории команды стал Жан-Пьер Жабуй (первые два сезона «Рено» выступал одной машиной).

Фото: Getty Images

Достаточно символично дебют «Рено» в Королевских гонках выпал на Гран-при Франции. Однако, трезво оценив перспективы только что построенного болида RS01, руководством команды было принято решение отложить первую гонку в Ф-1 до следующего этапа – никому не хотелось позориться перед родными трибунами. И вот уже на этапе в Сильверстоуне весь мир увидел дебют «Рено» в Формуле-1.

RS01 оставил свой след в истории, став первым болидом в Ф-1 оснащенным турбодвигателем. Начав гонку с 21-го места, Жабуй смог проехать только 16 кругов и завершил борьбу из-за отказавшей турбины – первый блин вышел комом. В оставшейся части сезона французская команда приняла участие ещё в четырех этапах. В трех из них Жабуй завершил гонку из-за механических проблем, а в одной и вовсе не смог пройти квалификацию. В «Рено» были несколько ошарашены такими результатами и даже отказались от участия в финальной гонке сезона.

Было очевидно, что французскому коллективу предстоит проделать серьёзную работу над ошибками. Проблемы с надёжностью стали самым серьезным испытанием для команды в начале формульного пути. Из-за того что двигатель «Рено» слишком часто закипал, RS01 даже получил прозвище Жёлтый чайник.

Уже на зимних тестах 1978 года был заметен прогресс мотора «Рено». RS01 по темпу смог приблизиться к конкурентам, однако надёжность двигателя всё ещё вызывала вопросы.

Пропустив первые два этапа, французская команда начала сезон с Гран-при Южной Африки. В квалификации Жабую сразу же удалось показать достойный результат – 6-е место. В самой же гонке «Рено» вновь столкнулся с главной проблемой прошлого сезона: сгорел двигатель.

Исторический финиш болида «Рено» состоялся в пятой гонке сезона в Монако. А первого по-настоящему значимого результата французский коллектив добился уже под конец сезона: 4-е место Жабуя принесло «Рено» первые очки в истории команды.

Первая победа на третий год существования проекта

Сезон-1979 французская команда начинала уже двумя машинами: место второго пилота занял Рене Арну. Начало сезона для «Рено» складывалось не лучшим образом: ноль очков в первых четырех гонках. Машина продолжала страдать от старых болячек, но и медленной её тоже нельзя было назвать. На трассе «Кьялами» Жабуй сумел завоевать первый в истории команды поул: для Жан-Пьера вновь всё закончилось сгоревшим мотором.

Исправить ситуацию должен был новый RS10 – болид, разработанный на основе старого RS01. Поначалу новая машина «Рено» не внушала особых надежд: после трёх гонок всё те же ноль очков. Первая часть сезона однозначно разочаровывала руководство французской команды, как вдруг…

1 июля 1979 года вошло в историю Формулы-1 как день французского триумфа. Ведь именно в этот день Жан-Пьер Жабуй на трассе «Дижон-Пренуа» одержал самую французскую победу в истории Королевских гонок. В этой победе слово — «французский» звучало буквально в каждом компоненте успеха: пилот, болид, двигатель, шины, топливо и даже автодром!

В той гонке «Рено» и вовсе могли оформить дубль. Однако красивейшая борьба на последних кругах между Вильнёвом и Арну завершилась в пользу канадца. Отпраздновав победу на родной трассе, «Рено» показал всему миру, что будущее Формулы-1 за турбомоторами.

Во второй половине сезона французская команда продолжала демонстрировать скорость, но никак не надежность – 3 поула и всего 2 подиума.

К сезону-1980 конструкторы «Рено» построили новый болид – RE20, который показывал приличный темп уже с первых гонок. Этапы в Бразилии и Южной Африке во всей красе продемонстрировали возможности новинки – две победы и два поула. Причём, что интересно, каждый раз с первой позиции стартовал Жабуй, а побеждал Арну. Под занавес сезона Жабуй завоюет ещё одну победу. Сезон-1980 «Рено» завершит на 4-м месте в Кубке конструкторов, тем самым постепенно утверждаясь в статусе команды-претендента на серьезные места.

Ветеран «Рено» Рене Арну Фото: Patrik Lundin/Getty Images

Прост мог стать чемпионом с «Рено», но в итоге ушёл со скандалом

Сезон-1981 «Рено» начинал с обновленным пилотским составом. На место Жабуя был приглашен молодой Ален Прост. Союз Проста и «Рено» выглядел невероятно многообещающим – восходящая звезда мирового автоспорта и самая прогрессирующая команда Формулы-1. Отныне «Рено» считался полноправным претендентом на титул.

К тому же сезон-1981 был ознаменован тем, что турбодвигатели стали появляться не только на болидах «Рено». Остальные команды пелотона, осознавая неминуемость турбоэры, постепенно начинали к ней готовиться. Первой командой после «Рено», которая оснастила свой болид турбомотором, стала «Феррари». Тем самым весь мир признал революционную разработку «Рено» удачной.

Погоня за чемпионством началась для французской команды не лучшим образом. Первую часть сезона пилоты «Рено» начинали на слегка модифицированной версии прошлогоднего болида. На старой машине Прост смог только лишь один раз подняться на подиум. К шестому этапу сезона пилоты «Рено» получили в свое распоряжение новый болид – RE30. И спустя всего две гонки Прост одерживает свою первую победу в карьере.

Однако быстрого болида французской команде было недостаточно для борьбы за титул. Прост катастрофически часто сходил с дистанции. Всего лишь пять гонок удалось благополучно завершить Алену, причём ни в одной из них он не финишировал ниже третьего места.

Фото: Don Morley/Getty Images

В следующем году Ален Прост выдающимся образом начал сезон, одержав победы в первых двух гонках. Помимо Проста в том году побеждало ещё 10 пилотов. Сезон-1982 по праву считается одним из самых непредсказуемых в истории Королевских гонок.

«Рено» вновь подвела надежность. Количество сходов по механическим проблемам сократилось, но не настолько, чтобы вырвать титул у Кеке Росберга с его одной победой в активе.

Второй пилот французской команды Рене Арну также одержал 2 победы (одна из них принесла «Рено» первый в истории дубль), но уже в конце сезона. Ужасная первая часть сезона не позволила ему претендовать на чемпионство.

Вследствие натянутых отношений между Простом и Арну в преддверии нового сезона в команде произошло историческое событие: в «Рено» был приглашен первый нефранцузский пилот. В роли «легионера» выступил американец – Эдди Чивер.

1983 год, как потом выяснилось, стал ключевым в эпоху первого пришествия «Рено» в Ф-1. Ни в один другой год французская команда не была так близка к заветному чемпионству. За четыре этапа до конца сезона Прост уверенно лидировал в личном зачете, опережая Нельсона Пике на 14 очков. Однако в оставшихся четырёх гонках Прост только один раз смог добраться до финиша, в то время как Пике напротив, выдал ударный отрезок, одержав две победы (до этого в активе бразильца был только один выигрыш).

Ален Прост в 1983 году Фото: Getty Images

Таким обидным образом Ален Прост упустил титул на финише сезона, а «Рено» в свою очередь остался без Кубка конструкторов. Руководство французской команды было в бешенстве от провальной концовки сезона, и было принято решение прекратить сотрудничество с Простом.

В конце концов, в «Рено» просто обвинили Алена во всех неудачах, припомнив ему столкновение с Пике на Гран-при Нидерландов. Хотя справедливости ради стоит отметить, что в финальной гонке сезона Прост сошёл всё-таки из-за механических проблем.

Через 2 года после обидного поражения команда уйдёт из Ф-1

В преддверии следующего сезона «Рено» полностью меняет пилотский состав: на места ушедших Проста и Чивера приходят Уорик и Тамбе.

Сезон-1984 для «Рено» стал началом конца. Команда больше не получала должного преимущество от своего турбодвигателя. По сравнению с предыдущими сезонами результаты «Рено» резко ухудшились – ни одной победы за год. В конце сезона покинул свой пост руководитель команды Жерар Ляррусс, а также главный конструктор Мишель Тету.

«Рено» в сезоне-1985 Формулы-1 Фото: Mike King/Getty Images

Сезон-1985 стал последним для команды «Рено» в эпоху их первого пришествия в Ф-1. На фоне финансовых проблем концерна генеральный директор «Рено» свернул проект команды в Формуле-1.

Пройдёт 20 лет, прежде чем «Рено» снова отпразднует триумф на домашней трассе. Только на сей раз к победе приведет команду не француз, а испанец. Ему же будет суждено привести «Рено» к такому долгожданному титулу. И вот сейчас этот испанец вновь возглавляет проект французов в Ф-1…