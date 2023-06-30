Может, по победам Ферстаппен и догнал Сенну, но нидерландцу ещё пахать и пахать.

Кто самый эффективный гонщик в истории Ф-1? Шумахер и Хэмилтон даже не в тройке

В Монреале Макс Ферстаппен одержал 41-ю победу в Формуле-1, сравнявшись с великим Айртоном Сенной по количеству выигранных гонок. Столь быстро догнать бразильского чемпиона Ферстаппену помогло в том числе увеличившееся количество проводимых за сезон этапов Ф-1. Во времена Сенны календарь чемпионата насчитывал в среднем 16 гонок, в то время как Макс застал эпоху 20-22 Гран-при за сезон.

Как вы видите, абсолютные показатели в «Королевских гонках» не всегда отражают реальное положение дел, поэтому мы обратимся к относительным. Представляем десятку пилотов Ф-1 с наибольшим процентом побед относительно проведённых гонок.

Макс Ферстаппен. 171 гонка – 41 победа (23,98%)

Только четыре человека имеют в своём активе больше побед в Формуле-1, чем Ферстаппен, однако по проценту выигранных гонок голландец занимает лишь 10-е место. Подобное положение дел легко объясняется разросшимся календарём сезона Ф-1. Да, Макс много побеждает, но и гонок он проводит немало: за плечами Ферстаппена уже больше Гран-при, чем у Стюарта, Кларка, Фанхио и многих других именитых пилотов. Впрочем, учитывая сумасшедшую форму «Ред Булл», в ближайшие годы Макс наверняка улучшит процент выигранных гонок.

Макс Ферстаппен Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Стирлинг Мосс. 66 гонок – 16 побед (24,24%)

Единственный герой нашего рейтинга, который не брал чемпионство в Формуле-1. Данный факт – очередное подтверждение того, что отсутствие титула в активе Мосса – вопиющая спортивная несправедливость. Да, сегодня 16 побед в Ф-1 не кажутся чем-то сверхъестественным, однако для эпохи, когда календарь сезона насчитывал в среднем 8-10 этапов, достижения британского пилота выглядят серьёзно. Шутка ли, в 1950-х чаще Мосса в «Королевских гонках» побеждал только один человек – Хуан Мануэль Фанхио.

Айртон Сенна. 161 гонка – 41 победа (25,47%)

Сенна – один из тех, кого периодически нарекают лучшим пилотом в истории Формулы-1, но в данном рейтинге он всего лишь восьмой. Конечно, сей факт ни в коем случае не подвергает сомнению гоночный гений бразильца, являясь только отражением бездушной статистики.

Победы к Айртону пришли уже на второй год выступлений в Ф-1, однако по-настоящему много уроженец Сан-Пауло начал выигрывать, присоединившись к «Макларену». Особенно ударным для Сенны выдался отрезок с 1988 по 1991 год: за четыре сезона он выиграл три титула, а также одержал 65% всех своих побед в Ф-1.

Ален Прост. 199 гонок – 51 победа (25,62%)

Символично, что максимально близко от Сенны находится его принципиальный соперник Ален Прост. Можно сказать, что заклятые друзья одинаково эффективно распорядились отведённым им в Формуле-1 временем. Прост побеждал чуть чаще, но и гонок он провёл несколько больше, нежели Сенна. Итого: каждый из них выиграл 25% проведённых в Ф-1 Гран-при. Двух великих чемпионов разделили какие-то 0,15%. Кстати, что интересно, Прост – один из трёх пилотов Формулы-1, кто побеждал в составе четырёх разных команд («Рено», «Макларен», «Феррари», «Уильямс»).

Джеки Стюарт. 99 гонок – 27 побед (27,27%)

Шотландец был важной частью зарождавшегося в конце 1960-х формульного проекта Кена Тиррелла. К коллективу своего старшего товарища Стюарт присоединился ещё в 1968 году, когда команда называлась «Матра», использовала шасси французского производителя, а сам Тиррелл был всего лишь менеджером гоночной конюшни.

В подобных условиях Джеки впервые станет чемпионом. Затем он возьмёт ещё два титула (на сей раз на шасси «Тиррелла»), застав самый успешный отрезок в истории команды, а в конце 1973 года закончит формульную карьеру. Это было одно из самых своевременных завершений выступлений в Формуле-1, ведь уже в следующем сезоне «Тиррелл» растерял былую форму, лишившись статуса команды номер один. Отчасти именно своевременный финал формульной карьеры и обеспечил Стюарту столь высокую позицию в данном рейтинге.

Михаэль Шумахер. 306 стартов – 91 победа (29,74%)

Практически 20 лет Красный Барон удерживал рекорд по количеству побед в Формуле-1, однако по проценту выигранных гонок немецкий чемпион лишь пятый. Шумахер был эффективен в «Бенеттоне», приносил «Феррари» победы в период становления команды в конце 1990-х, а также доминировал в первой половине 2000-х.

У Шумахера была потрясающая статистика, которую он себе немного подпортил тремя сезонами в «Мерседесе» в период второго пришествия в Ф-1. На момент ухода из «Феррари» Михаэль имел фантастические 36,7% выигранных гонок. Если бы Шумахер не вернулся в Ф-1, в этом рейтинге он бы расположился на третьей позиции.

Льюис Хэмилтон. 318 стартов – 103 победы (32,39%)

Хэмилтон – держатель многих рекордов Формулы-1, в том числе и по количеству выигранных гонок. Однако в соотношении проведённых Гран-при и одержанных побед Льюис – далеко не лучший гонщик в истории. По статистике Хэмилтона ударил пятилетний отрезок с 2009 по 2013 год, когда он выиграл «всего» 13 раз – почти столько же побед британец одержит в некоторых особо удачных сезонах.

Также подпортил цифры Льюису вступивший в силу в 2022 году новый технический регламент. Вот уже второй сезон «Мерседес» не может навязать борьбу «Ред Булл», соответственно, и Хэмилтон больше не сражается за победы на регулярной основе. Судя по всему, далее процент выигранных Льюисом гонок будет только уменьшаться – в этом году так точно.

Льюис Хэмилтон Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Джим Кларк. 72 гонки – 25 побед (34,72%)

Кларк – самый яркий и, пожалуй, самый талантливый представитель Формулы-1 1960-х. Именно Джим принёс великому «Лотусу» первые титулы в истории команды, причём сделал он это в доминирующей манере: в сезонах-1963 и 1965 британец выиграл 65% всех гонок.

Кларк мог бы выиграть ещё больше Гран-при, но «Лотус» в ту эпоху хоть и был быстр, но надёжности болидам Колина Чепмена хватало не всегда. А вот когда с жизненным циклом машины проблем не возникало, Кларка было не остановить — ему до сих пор принадлежит рекорд по количеству «Больших шлемов» (8). Даже Хэмилтон и Шумахер не смогли перебить достижение британского джентльмена из 1960-х.

Альберто Аскари. 32 гонки – 13 побед (40,63%)

Относительно других героев данной подборки Аскари провёл в Формуле-1 всего ничего, однако имевшимся в его распоряжении временем Альберто воспользовался максимально эффективно. В 1951-м итальянец одержит первые победы в Ф-1, а в следующие два года он станет одним из главных доминаторов в истории «Королевских гонок». В сезонах 1952-1953 годов он выиграет 11 гонок из 15 возможных, попутно оформив два чемпионских титула.

Аскари наверняка побеждал бы и дальше, но его формульная карьера продлилась совсем не долго: в мае 1955-го Альберто погиб во время тестов на трассе «Монца».

Хуан Мануэль Фанхио. 51 гонка – 24 победы (47,06%)

Вот мы и подобрались к абсолютному лидеру рейтинга. В Формуле-1 Фанхио провёл семь полноценных сезонов, в каждом из которых он побеждал как минимум один раз. В особо удачный год аргентинец мог выиграть 6 Гран-при из 8 возможных («Инди-500» не в счёт) – 75% всех гонок. Всего же Фанхио одержал 24 победы в Ф-1 при 51 старте. То есть Хуан Мануэль выигрывал практически каждый второй Гран-при, в котором принимал участие. Вряд ли кто-то в обозримом будущем сможет побить рекорд великого аргентинца.