10 пилотов Ф-1, которые дольше всех добирались до первого подиума. Смотри, Халк!

В минувшее воскресенье, 2 апреля, Нико Хюлькенберг лишился, возможно, последней реальной возможности завоевать долгожданный подиум в Формуле-1. Немецкий пилот удерживает антирекорд по количеству проведённых гонок без единого финиша в топ-3. В будущем у Хюлькенберга ещё будет возможность (пусть и призрачная) расстаться с печальным достижением. Ну а пока что мы представляем вашему вниманию десятку пилотов, которые проделали самый длинный путь к заветному подиуму в Ф-1.

Марк Уэббер. Гран-при Монако – 2005, 56-я гонка

Австралиец эффектно ворвался в мир «Королевских гонок», финишировав пятым в дебютной гонке за рулём скромной «Минарди». После неплохого сезона в стане аутсайдера Уэббер отправился на повышение в «Ягуар», где провёл следующие два года. Выступая за британскую команду, Марк иногда блистал в квалификациях (четыре старта из топ-3), однако в гоночном темпе тягаться с топ-коллективами было нереально.

Первого подиума Уэбберу пришлось ждать вплоть до перехода в «Уильямс». В 2005-м команда сэра Фрэнка хоть и представляла собой уже не столь грозную силу, как в начале десятилетия, но на отдельных этапах её мощи вполне хватало, чтобы бороться за топ-3. Одной из таких гонок стал Гран-при Монако. Австралиец удачно квалифицировался на третьей строчке, а в самой гонке, хоть и пропустил вперёд напарника Хайдфельда, под конец заезда прошёл страдавшего от повышенного износа резины Алонсо. Заслуженной наградой для Уэббера стал первый за 56 стартов подиум.

Фелипе Масса. Гран-при Европы – 2006, 57-я гонка

В Формулу-1 молодой Фелипе попал по протекции «Феррари». Первые три сезона бразилец провёл в дружественном итальянцам «Заубере», а в 2006-м был призван «Скудерией» заменить Рубенса Баррикелло.

После перехода Массы в одну из двух быстрейших команд пелотона стало понятно, что заветный подиум бразильца – вопрос времени. Так и случилось. Фелипе потребовалось пять гонок, чтобы подняться на пьедестал почёта. Памятным для Массы стал проходивший на «Нюрбургринге» Гран-при Европы.

Дебютный подиум Фелипе добыл достаточно буднично. Стартовав с третьего места, бразилец спокойно держался на своей позиции, в то время пока Алонсо и Шумахер выясняли отношения впереди. Под конец гонки бразильским болельщикам всё же пришлось немного понервничать: Массу стремительно догонял Райкконен. Впрочем, Кими хоть и подобрался вплотную к Фелипе, обогнать пилота «Скудерии» так и не сумел.

Джанни Морбиделли. Гран-при Австралии – 1995, 60-я гонка

Морбиделли относится к той категории пилотов, для которых первый подиум так и остался единственным. Практически всю формульную карьеру Джанни провёл в стане аутсайдеров (хотя была и одна гонка за «Феррари»), поэтому просто финиш в очковой зоне для Морбиделли уже считался хорошим результатом.

В 1995-м итальянец выступал за «Футуорк», статус которого определялся как что-то промежуточное между аутсайдером и середняком. Приехать на подиум с такой командой можно было только благодаря невероятному стечению обстоятельств. Собственно, так оно и получилось.

Оливье Панис, Деймон Хилл и Джанни Морбиделли Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Гран-при Австралии 1995 года (последний, который прошёл в Аделаиде) напоминал скорее Автодерби, нежели гонку Формулы-1: из-за различных происшествий до финиша не добралось аж 15 машин! Одним из «выживших» стал как раз таки Морбиделли, который завершил гонку третьим, отстав от победителя гонки Деймона Хилла на два круга.

Что примечательно, для итальянца это была последняя гонка, которую он проводил в статусе основного пилота команды Ф-1. В будущем он примет участие ещё в нескольких Гран-при в составе «Заубера», но только в качестве замены внезапно ушедшему Николе Ларини.

Эстебан Окон. Гран-при Сахира – 2020, 66-я гонка

К 2020 году за плечами Окона было два полноценных сезона в стане крепкого середняка «Форс Индия»/«Рейсинг Пойнт». Француз неплохо смотрелся на фоне более опытного Переса, однако, в отличие от того же Чеко, так и не сумел финишировать в топ-3.

Далее в карьере Эстебана появился «Рено», переход в который не сулил регулярной борьбы за подиумы. Впрочем, как показывает история Морбиделли, финишировать в топ-3 можно не только благодаря скорости болида – иногда на помощь приходит воцаряющийся над гоночным треком хаос.

Авария на старте в Бахрейне с последующими сходами Ферстаппена и Леклера, полнейшая вакханалия на пит-стопах в исполнении «Мерседеса», а также удачная тактика одной остановки в боксах – всё это позволило Окону оказаться на второй позиции под занавес гонки. В следующем году Эстебан занесёт в свой актив уже победу, которая, к слову, тоже была добыта при не совсем стандартных обстоятельствах.

Педро де ла Роса. Гран-при Венгрии – 2006, 66-я гонка

В начале формульной карьеры де ла Роса провёл четыре сезона в стане середняков «Эрроуза» и «Ягуара». По окончании чемпионата 2002 года он и вовсе потерял место боевого пилота, после чего примкнул к «Макларену» в статусе тест-пилота. После нескольких лет пребывания на скамейке запасных де ла Роса практически сложил с себя полномочия боевого гонщика, как вдруг неожиданный импульс карьере испанца придал Хуан Пабло Монтойя.

Летом 2006-го Монтойя разругался с Роном Деннисом, после чего покинул «Макларен» прямо посреди сезона. Заменить звёздного колумбийца был призван многолетний тестер команды Педро де ла Роса.

Педро де ла Роса, Дженсон Баттон и Ник Хайдфельд Фото: Lars Baron/Getty Images

Судьбоносным для испанца стал Гран-при Венгрии. Хорошая квалификация (старт с четвёртого места), сходы лидеров в лице Алонсо и Райкконена, вовремя совершённый переход на псевдослики, а также уверенный собственный пилотаж принесли де ла Росе финиш на второй позиции – это был его первый и, как окажется в будущем, последний подиум в Ф-1.

Джонни Херберт. Гран-при Испании – 1995, 67-я гонка

Своим присутствием в данной подборке Херберт обязан в первую очередь четырём сезонам, что он провёл умирающем «Лотусе». К счастью для Джонни, в конце 1994 года на него обратил внимание «Бенеттон», который находился в поиске второго пилота на фоне неудачных выступлений Йоса Ферстаппена и Ярвилехто. За «Бенеттон» британец дебютировал уже в концовке сезона-1994, а в следующем году стал полноценным напарником Михаэля Шумахера.

Херберту повезло попасть в чемпионский «Бенеттон» – команду, с которой он наконец-то поборется за самые высокие позиции. Первый подиум новоявленного пилота «Бенеттона» не заставил себя долго ждать: в четвёртой гонке сезона в Барселоне Джонни финишировал вторым, тем самым обеспечив своей команде победный дубль. В том же 1995-м Херберт ещё три раза поднимется на пьедестал почёта, причём дважды — на первую ступень.

Дженсон Баттон. Гран-при Малайзии – 2004, 68-я гонка

С самого начала формульной карьеры Баттон так или иначе был близок к борьбе за подиумы. В «Уильямсе» и «Бенеттоне» потенциал машины позволял периодически заезжать в топ-3, что демонстрировали напарники Дженсона Ральф Шумахер и Джанкарло Физикелла. А в «Рено» Баттон совсем немного не дотянул до боеспособного болида R23: перед сезоном-2003 британца выставили из команды, отдав предпочтение молодому Алонсо.

Далее последовал переход в «БАР», в составе которого Дженсону и суждено было впервые подняться на пьедестал почёта. В 2004-м команда из Брэкли хоть ни разу и не выиграла (в отличие от «Рено», «Макларена» и «Уильямса»), но тем не менее представляла собой вторую силу чемпионата. Уже во второй гонке сезона Баттон отпраздновал финиш на третьей позиции. Стартовав с шестого места, Дженсон опередил по ходу заезда Рубенса Баррикелло и Кими Райкконена (финн позже сошёл с дистанции). Прибавим сюда сгоревший мотор Ральфа Шумахера и получим дебютный подиум Баттона в Ф-1. В том сезоне британец поднимется на пьедестал ещё девять раз.

Мика Сало. Гран-при Германии – 1999, 72-я гонка

Случай финна во многом похож на историю де ла Росы. Как и Педро, Мика был призван топ-командой в экстренном порядке. В 1999-м «Феррари» срочно потребовалась замена травмированному Шумахеру. Выбор итальянцев пал на свободного от контрактных обязательств Сало.

Что интересно, уже во второй гонке за «Феррари» Мика имел реальные шансы на победу. Ещё на старте финский гонщик вырвался на третье место, а после возникших у пилотов «Макларена» проблем и вовсе вырвался в лидеры. Сало так бы и возглавлял пелотон, если бы не приказ с капитанского мостика «Феррари»: Мика был вынужден пропустить вперёд своего напарника Эдди Ирвайна, который в отсутствие Шумахера взял на себя бремя первого пилота «Скудерии» и даже сражался за титул с Хаккиненом.

Эдди Ирвайн и Мика Сало Фото: Michael Cooper/Getty Images

В итоге Сало финишировал вторым. Спустя многие годы Мика признался в интервью, что не жалеет о своём решении распрощаться с единственной возможностью выиграть гонку Ф-1 в угоду командной тактике. «Я просто выполнил свою работу» – прагматично заключил финский пилот.

Мартин Брандл. Гран-при Франции – 1992, 91-я гонка

Будучи одним из самых талантливых гонщиков поколения, Мартину Брандлу не повезло провести первые семь лет своей формульной карьеры в составе средненьких команд. Первую более-менее приличную технику он получил только в 1992 году после перехода в околотоповый «Бенеттон».

Поначалу в новой команде у Мартина дела шли не очень здорово: в то время пока его напарник Михаэль Шумахер брал один подиум за другим, британец в лучшем случае набирал небольшие очки. Но на восьмом этапе во Франции Брандлу наконец-то улыбнулась удача. Благодаря сходам с дистанции впереди идущих соперников (в том числе и Шумахера) стартовавшему седьмым британцу удалось финишировать на третьей позиции. Что интересно, второй подиум Брандл возьмёт уже в следующей гонке на «Сильверстоуне».

Карлос Сайнс. Гран-при Бразилии – 2019, 101-я гонка

Карлос Сайнс – гонщик, который провёл наибольшее количество гонок перед завоеванием дебютного подиума. Сегодня в это трудно поверить, но со статистикой не поспоришь.

Первые три сезона Карлос провёл в стане «Торо Россо» – о борьбе за высокие места не приходилось даже помышлять. Далее последовал переход в амбициозный, но всё ещё не топовый «Рено». И наконец-таки в 2019-м испанец примкнул к «Макларену», в составе которого он впервые в карьере поднимется на подиум.

Карлос Сайнс отмечает с командой первый подиум в Формуле-1 Фото: Getty Images

Гоночный уикенд в Бразилии поначалу не сулил Сайнсу ничего хорошего: проблемы с техникой не дали ему проехать ни одного быстрого круга в квалификации – старт с последнего места. Ну а в воскресенье Карлос принялся творить историю. Пусть и не без помощи соперников (Феттель с Леклером устранили друг друга в результате столкновения, а Боттас завершил гонку из-за проблем с техникой), Сайнсу удалось отыграть 16 позиций, финишировав на четвёртом месте. А после того как Хэмилтону выписали штраф за вынос Албона, Карлос поднялся в протоколе на третье место.