Союз «Рено» с легендой-чемпионом окончательно развалился. Почему так произошло?

В ближайшее воскресенье мы зафиксируем окончание сотрудничества Фернандо Алонсо с концерном «Рено», вместе с которым он пережил лучшие годы карьеры. Как союз Алонсо и «Рено» стал культовым и почему сторонам всё же пришлось окончательно расстаться?

Эпизод первый: запредельная вера Бриаторе в молодого Алонсо

Первые семена к будущему роману Алонсо и «Рено» были заложены ещё в конце 1990-х – во времена, когда французы ещё даже не вернулись в Формулу-1. В 1999 году на юного испанца обратил внимание Флавио Бриаторе – одна из самых влиятельных фигур в «Королевских гонках» того времени. Именно это знакомство во многом и предопределило будущий вектор развития гоночной карьеры Фернандо.

В 2000 году концерн «Рено» анонсирует возрождение заводской команды в Формуле-1. Посредством покупки «Бенеттона» французская конюшня должна была вернуться в Ф-1 в 2002 году, а её руководителем должен был стать как раз таки Бриаторе.

Продвинуть своего протеже в боевые пилоты «Рено» итальянский функционер запланировал ещё до полноценного возвращения французской команды в пелотон. Можно сказать, Алонсо был главным (по сути, единственным) юниором ещё не до конца возродившейся команды. Если бы в те времена были широко распространены гоночные академии, Фернандо наверняка состоял бы в программе поддержки «Рено», но, увы, подобное тогда было ещё в диковинку. Именно поэтому Бриаторе ничего не оставалось, кроме как на свои личные средства выкупить для Алонсо место боевого пилота «Минарди», дабы он мог получить какой-то соревновательный опыт в Ф-1. Важно понимать, что в 2000 году Фернандо проводил только второй сезон в формульных сериях (до этого выступал только в картинге) – представьте, насколько Флавио верил в своего подопечного.

Фернандо Алонсо в составе «Минарди» Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Успешно откатав полный сезон за «Минарди», Алонсо присел на скамейку запасных только что возродившегося «Рено», а уже в следующем году Бриаторе сделает испанца боевым пилотом. Решение Флавио поняли далеко не все. Всё-таки ради вчерашнего дебютанта Бриаторе выставил за дверь Дженсона Баттона, который в те времена считался одним из самых перспективных гонщиков мира и как раз пришёл в себя после кризиса в сезоне-2001.

«Время покажет, ошибаюсь ли я», – отмахивался от журналистов Бриаторе, комментируя непростое кадровое решение. Как показала история, итальянец не ошибся, сделав ставку на Алонсо. Уже в 2003-м Фернандо одержит дебютную победу в Ф-1 (первая виктория «Рено» после возвращения в Ф-1), а в 2004-м утвердится в роли лидера команды – пусть и не обошлось без странного увольнения Ярно Трулли, который временами «мешался» испанцу под колёсами.

Следующие два года станут ключевыми как для Алонсо, так и для проекта «Рено» в Формуле-1. Именно в эти два сезона союз испанца и «Рено» получит статус культового. Алонсо принесёт французской команде её первые (и до сих пор единственные) титулы в «Королевских гонках», тем самым сделав то, что не удалось самому Алену Просту. За два сезона Фернандо трансформировался из подающего надежды юниора в главного пилота в истории французской команды.

Эпизод второй: «Рено» как перевалочный пункт

Завоевав два титула, испанец покинул команду, которая помогла ему подняться на формульный Олимп. Да, вместе с «Рено» Алонсо стал двукратным чемпионом, но в долгосрочной перспективе сотрудничество с французской командой выглядело для испанца недостаточно привлекательно. Именно поэтому Фернандо предпочёл перейти в «Макларен», с которым он планировал ещё не раз побороться за чемпионство. Причём контракт был заключён аж за год до перехода.

Впрочем, ничем хорошим сотрудничество с «Серебряными стрелами» для Алонсо не обернулось: внутрикомандное соперничество с Хэмилтоном в конечном итоге вылилось в открытый конфликт, причём как с напарником, так и с руководством команды. По окончании сезона-2007 Фернандо покинет «Макларен».

У испанца были на руках предложения от «Ред Булл» и «Хонды», но в конечном итоге он предпочёл вернуться в родную команду. К 2008 году «Рено» уже был далёк от статуса топ-команды, представляя собой в лучшем случае самого крепкого середняка. Впрочем, подобные расклады не пугали испанца: в «Рено» он переходил исключительно для того, чтобы скоротать время перед подписанием следующего крупного контракта (уже тогда ходили слухи о трансфере Алонсо в «Феррари»).

Алонсо — победитель Гран-при Японии 2008 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Несмотря на не самую лучшую (относительно чемпионских сезонов) форму «Рено», Фернандо удалось вернуться в борьбу за победы, хоть и всего на два Гран-при. В конце 2008-го испанец одержал две победы подряд – в Сингапуре и Японии. Через год выяснится, что виктория Алонсо на «Марина Бей» была одержана, мягко говоря, не совсем честным образом: второй пилот «Рено» Нельсиньо Пике по приказу Бриаторе разбил свой болид, чтобы спровоцировать появление на трассе машины безопасности – вовремя проведённый пит-стоп в конечном итоге и принёс испанцу победу.

После того как был доказан факт сговора между Нельсиньо Пике, Флавио Бриаторе и Пэтом Симондсом, двое последних получили бан на участие в соревнованиях под эгидой ФИА. А вот Фернандо Алонсо удалось избежать наказания, так как не было найдено доказательств его осведомлённости о коварных планах высшего руководства. На этой немного скандальной ноте испанец снова покинет «Рено» – на сей раз для того, чтобы примкнуть к «Феррари».

Эпизод третий: туманные перспективы и скандальный переход в «Астон Мартин»

«Скудерия» имела все шансы, чтобы стать главной командой в карьере Алонсо, однако затмить «Рено» итальянцам так и не удалось: в составе «красных» Фернандо дважды проиграет чемпионское сражение (каждый раз невероятно обидным образом). После пяти сезонов, проведённых в «Скудерии», Алонсо отправится на поиски счастья в «Макларен». Второе пришествие испанца в команду из Уокинга также не увенчается успехом – кто же знал, что моторы «Хонды» окажутся слабейшими в пелотоне. По окончании сезона-2018 Алонсо решается сделать паузу в своей формульной карьере. Без «Королевы автоспорта» испанец продержится всего два года: в 2020-м он подпишет контракт с «Рено».

За более чем 11 лет отсутствия Фернандо в стане «Рено» команда успела покинуть Формулу-1, вернуться и сменить название непосредственно в преддверии великого камбэка испанца. Для французского концерна Алонсо был ценен не только своими гоночными умениями, но и запредельным медийным потенциалом. Возвращение Алонсо в «Рено» – это, прежде всего, мощная маркетинговая история. Как-никак Фернандо – двукратный чемпион мира, живая легенда, да и просто главный гонщик в истории французской команды.

Что касается Алонсо, то для него контракт с «Альпин» банально представлял собой возможность вернуться в «Королевские гонки». Несмотря на былые заслуги, топ-команды не стремились заполучить титулованного испанца, поэтому крепкий середняк «Альпин» виделся вполне приемлемым вариантом для продолжения карьеры.

Первый после возвращения сезон в Формуле-1 Алонсо провёл очень даже хорошо: героически сдержав натиск Хэмилтона, он помог победить своему напарнику Окону выиграть в Венгрии, а под занавес чемпионата и сам поднялся на пьедестал почёта. Потрясающая гоночная форма испанца вкупе с надвигающимися изменениями в техническом регламенте дарили некие надежды, что в 2022-м союз Алонсо и «Рено» (пусть и под названием «Альпин») вновь поучаствует в борьбе за самые высокие места. К сожалению, надежды так и остались надеждами: глобального прогресса французы так и не добились, оставшись примерно на тех же позициях где-то в середине пелотона.

Возможно, именно слишком медленное развитие и многочисленные технические проблемы «Рено» во многом и повлияли на решение Фернандо покинуть «Альпин». Впрочем, если учесть, что испанец предпочёл «Альпин» примерно сопоставимый по ресурсам и амбициям «Астон Мартин», можно сделать вывод, что причины расставания Алонсо с концерном «Рено» кроются не только в спортивной составляющей. Возможно, испанца не устраивало, что руководство команды в каких-то моментах отдаёт предпочтение его напарнику Эстебану Окону – или, по крайней мере, не заставит француза вести себя на трассе более уважительно по отношению к напарнику. Со статусом второго пилота двукратный чемпион уж точно не будет мириться.

Также ряд инсайдеров сообщал, что «Альпин» был не готов удовлетворить запросы Алонсо по заработной плате – команда хоть и заводская, но далеко не топовая. Наконец, французы мысленно отправляли Фернандо на пенсию – мол, если не в 2024-м, то 2025 году его точно заменит Оскар Пиастри. Поэтому в «Альпин» отвечали отказом на просьбы о «твёрдом» двухлетнем соглашении, предпочитая соглашение с опциями и без жёстких обязательств.

Сезон-2022 получился для Алонсо и «Альпин» неоднозначным Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Из обрывков различных сведений можно сделать вывод, что по ходу этого сезона между двумя сторонами резко испортились отношения. В конце июля Алонсо подпишет контракт с «Астон Мартин», заблаговременно не проинформировав о своём решении боссов «Альпин».

Третье пришествие Алонсо в «Рено» как нельзя лучше охарактеризует слово «обидно». Обидно, что Фернандо так и не вернулся в борьбу за высокие места, обидно, что сторон хватило всего на два года сотрудничества, обидно, что живая легенда автоспорта покидает команду всей своей жизни таким вот неприглядным образом. Впрочем, два раза Фернандо уже возвращался в родную команду. Быть может, когда-то в будущем Алонсо снова примкнёт к французскому коллективу – пусть, вероятно, уже не в качестве гонщика.