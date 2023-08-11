Наконец-то догоняющие: как легендарный «Уильямс» перестал быть аутсайдером

В конце 2022 года руководитель «Уильямса» Йост Капито и технический директор Франсуа-Ксавье Демезон неожиданно покинули Гроув. Коллектив осиротел, но ненадолго: на замену Капито пришёл главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз. Это сильный спец, но сам факт его появления в момент, когда машина нового сезона уже фактически готова, не мог резко всё изменить. И тем не менее впервые за последние сезоны «Уильямс» не замыкает общий зачёт команд Формулы-1. Что позволило легендарной команде оттолкнуться ото дна в момент, когда этого ничего особо не предвещало?

Достойное наследство

Нынешний болид «Уильямса» позволяет Александеру Албону бороться за попадание во второй сегмент квалификации, а в гоночном режиме деликатен по отношению к резине и обладает отличной максимальной скоростью. Это позволяет Албону забираться в топ-10 и затем успешно сдерживать даже более быстрых пилотов. Итог — несколько финишей в очковой зоне, за которые в том числе надо поблагодарить ушедших Капито и Демезона. Да, наследство они оставили не прямо блестящее, но всё-таки когда Ваулз приступил к работе, то оказался отнюдь не на пепелище.

Интересно, что сам новый руководитель при этом не раз заявлял, что готов пожертвовать этим сезоном, чтобы выйти из «режима выживания», в котором «Уильямс» функционировал годами. Всё ради того, чтобы заложить основу для долгосрочного развития. Речь не только о технике: «В коллективе много невероятно талантливых людей, которые страдали последние несколько лет. Но у него большой потенциал», – говорил Ваулз перед вступлением в должность. Новый босс пообещал, что не будет делать из «Уильямса» «второй «Мерседес», но поработает над боевым духом коллектива. Очевидно, когда команда из сезона в сезон занимает последние строчки, теряется мотивация. Так что люди и культура – приоритет.

Джеймс Ваулз Фото: Peter Fox/Getty Images

У «Уильямса» есть лидер

К летнему перерыву команда набрала больше очков, чем в прошлом году, и занимает седьмое место в чемпионате. Пока что очки зарабатывает только Алекс Албон, к которому уже начали приглядываться конкуренты, однако глава «Уильямса» доволен обоими пилотами.

В «Мерседесе» Ваулз был не только главным стратегом, но и отвечал за молодёжную программу. Несколько лет назад он упустил возможность поработать с Логаном Сарджентом, оценив его недостаточно высоко. «Он достоин места в Формуле-1. Это показывает, что я ошибался, а «Уильямс» был прав», — заявлял Ваулз. Правда, подозреваем, Джеймс всё-таки ожидает от американского новичка большего во второй половине чемпионата.

Албона Ваулз называет лидером и согласен строить «Уильямс» вокруг него. Насколько уместна концепция первого и второго пилотов в топовых командах – вопрос спорный, но для остальных – это необходимость. Важно иметь пилота, который позволяет оценить настоящую скорость болида и даёт полезную обратную связь по обновлениям и настройкам.

Логану Сардженту пока далеко до уровня напарника Фото: Dan Mullan/Getty Images

Без спешки и технического директора

Следующим пунктом в списке задач Ваулза был поиск нового технического директора. Его искали не спеша и нашли в лице Пэта Фрая из «Альпин». У французов кадровый беспорядок, им нужны результаты здесь и сейчас: «Девять женщин не смогут родить ребёнка за месяц», – так описывает ситуацию в команде Отмар Зафнауэр, теперь уже бывший руководитель «Альпин».

К своим обязанностям Пэт Фрай приступит в ноябре, так что оценить его труд по достоинству мы сможем только в следующем сезоне.

Вообще, в переходе Фрая в «Уильямс» нет ничего удивительного: коллектив Джеймса Ваулза становится желанным местом работы. В сегодняшнем «Уильямсе» ставят долгосрочные цели и стараются в целом мыслить масштабнее, не размениваясь на сиюминутные задачи.

Пэт Фрай — будущий технический директор «Уильямса» Фото: Lars Baron/Getty Images

Новые решения старой проблемы

Кажется, в Гроуве сейчас идиллия: команда хоть и миллиметровыми шагами, но движется к восстановлению былого величия. Однако проблемы есть, причём всё те же – финансовые. Владельцы из Dorilton Capital готовы инвестировать в «Уильямс», но в условиях ограничений бюджета поднимать команду со дна чемпионата непросто. Из-за финансовых трудностей «Уильямс» не успел вложиться в развитие собственной инфраструктуры до момента, когда вступил в дело новый финансовый регламент. Теперь деньги у «Уильямса» есть, а вот вложить их в улучшение базы уже нельзя — точнее, можно, но далеко не в том объёме, в каком требуется.

Поэтому сейчас приходится обращаться к подрядчикам: это обходится втридорога и никак не помогает приблизиться к конкурентам. На практике лимиты бюджетов не помогают малым командам, а лишь мешают большим. «Если мы хотим меритократию, то остальные должны позволить нам потратить больше денег, чтобы догнать другие команды хотя бы по оснащённости базы», — сетует на нелёгкую судьбу Ваулз. В Гроуве сейчас ищут решение проблемы и ведут переговоры с ФИА, но лидеры Ф-1 по понятным причинам пока не идут навстречу конкурентам, чья инфраструктура хуже.

Механики «Уильямса» Фото: Peter Fox/Getty Images

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Одобрят ли «Уильямсу» лишние траты, где команда окажется в конце этого и следующих сезонов и будет ли Джеймс Ваулз частью всех этих историй, мы неизбежно узнаем позже. А что знаем сейчас? «Уильямс» – больше не аутсайдер. Одна из старейших команд Формулы-1 в своей собственной манере борется за очки и место под солнцем, хотя называть происходящее «эпохой Возрождения» ещё рано.