«Феррари» — это гоночный «Спартак». На какие клубы РПЛ похожи команды Формулы-1?

В одном из многочисленных своих интервью Макс Ферстаппен сравнил нынешний «Ред Булл» с действующим победителем Лиги чемпионов «Манчестер Сити». Слова голландца заставили задуматься: а на какие футбольные клубы похожи другие команды Формулы-1? Представляем импровизированный список клубов РПЛ и Первой лиги, имеющих немало общих черт с командами Формулы-1.

«Ред Булл» — «Зенит»

Здесь всё максимально просто: «Ред Булл» доминирует в «Королевских гонках», «Зенит» – в РПЛ. Ещё один фактор, объединяющий «быков» и сине-бело-голубых, – это молодёжь. Обе организации активно охотятся за юными талантами, но при этом представляют собой жестокую мясорубку для молодых спортсменов ввиду высокой конкуренции внутри команды (да, «Ред Булл» раскрыл многих пилотов, но ещё больше гонщиков осталось за бортом).

Зарубежный аналог: «Манчестер Сити». Макс Ферстаппен всё правильно сказал: «горожане», как и «Ред Булл», слишком много выигрывают. Соперникам нужно догонять гегемонов.

Макс Ферстаппен и Клаудиньо — лидеры чемпионских команд Фото: Getty Images/«Чемпионат»

«Мерседес» — ЦСКА

Обе команды выдали мощный отрезок в прошлом десятилетии: «Мерседес» катком проехался по Формуле-1, завоевав семь титулов подряд в личном зачёте, а ЦСКА – трижды выиграл РПЛ и ещё два раза брал Кубок России. В текущем десятилетии что «Серебряные стрелы», что «армейцы» уже не столь успешны, как в 2010-х. Ещё одна деталь, объединяющая две команды: наличие в составе суперзвёздного ветерана: у одних это Хэмилтон, у других —Акинфеев.

Зарубежный аналог: «Бавария». Мюнхенцы точно так же испытывают лёгкий спад после мегауспешных 2010-х. В этом году так и вовсе чуть не упустили чемпионство в Бундеслиге.

Заслуженные ветераны Льюис Хэмилтон и Игорь Акинфеев Фото: Getty Images/«Чемпионат»

«Феррари» — «Спартак»

Великое наследие, победные традиции, недотягивающие до высоких амбиций результаты, а также бесконечный хаос в руководстве – всё это подходит под описание как «Феррари», так и «Спартака». Обе команды оставили глубокий след в истории, но сегодня бесконечно далеки от лучших версий себя. К тому же что «Скудерия», что красно-белые – с отрывом самые популярные среди болельщиков команды своих чемпионатов.

Зарубежный аналог: «Манчестер Юнайтед». Глэйзеры совсем запустили команду. Когда-то манкуниацы слыли главной силой Англии, а сейчас они в лучшем случае борются за место в топ-4.

«Астон Мартин» — «Анжи»/«Химки»

Здесь мы не смогли выбрать одного «футбольного близнеца», поэтому породнили с «Астон Мартин» сразу два клуба, причём один из них представляет давно ушедшую эпоху – немного выбивается из правил, но что поделать.

Богатый владелец команды (Лоуренс Стролл), который не скупится на серьёзные финансовые вложения, возрастные звёзды (Алонсо) и статус околотопа – всё это делает сегодняшний «Астон Мартин» похожим на «Анжи» Сулеймана Керимова.

Лэнс Стролл и Илья Садыгов Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Ну, а если нам нужен футбольный собрат команды Лоуренса Стролла из настоящего, то больше всего на эту роль подходят «Химки». Главная деталь, объединяющая «Астон Мартин» и клуб из Подмосковья, – сын владельца в составе команды: отец нападающего «Химок» Ильи Садыгова является инвестором клуба. Также обе команды достаточно активно действуют на трансферном рынке в этом году: «Химки» зимой подписали аж 12 игроков, а «Астон Мартин» активно переманивал в свои ряды технический персонал из других коллективов. Вот только результаты у формульной и футбольной команд совсем разные.

Зарубежный аналог: «Ньюкасл». Тут вам и щедрые владельцы, и звёзды в составе, и связь с Саудовской Аравией (нефтяная компания Aramco – титульный спонсор «Астон Мартин»).

«Макларен» — «Динамо»

Великие команды, которым в прошлом десятилетии не посчастливилось пережить катастрофический отрезок: «Макларен» стал аутсайдером, начав сотрудничество с «Хондой», а «Динамо» так вообще вылетало в ФНЛ. К счастью для фанатов обеих команд, мрачные времена остались позади: «Макларен» и «Динамо» начали потихоньку выбираться из кризиса. Ещё один аргумент в пользу сходства «оранжевых» и сине-белых – наличие в составе яркой молодой звезды. У «Макларена» это Норрис, у «Динамо» – Захарян.

Зарубежный аналог: «Милан». Россонери тоже преодолели тяжёлые времена и даже взяли скудетто в прошлом году.

«Альпин» — «Краснодар»

Обе команды находятся в состоянии «вот-вот». «Альпин», как и «Краснодар», имеет большие амбиции, но добиться поставленных задач командам пока что не удаётся: французы всё никак не начнут бороться за победы, а «быки» так ни разу и не приняли участие в борьбе за титул. Также обе команды объединяет политика протекционизма: «Альпин» делает ставку на французских пилотов, а «Краснодар» уделяет много внимания своим воспитанникам. Кстати, раз уж мы заговорили о молодёжи, нельзя не отметить, что французы, как и южане, периодически упускают талантливых «академиков»: «Альпин» прошляпила Оскара Пиастри, а «Краснодар» потерял Даниила Уткина.

Зарубежный аналог: «Тоттенхэм». Здесь всё так же: большие возможности и отсутствие результатов на фоне зловещего невезения.

«Уильямс» — «Торпедо»

Две без преувеличения великие команды, которые терпят крушение далеко не первый год. Затяжной кризис превратил вчерашних чемпионов в сегодняшних аутсайдеров. «Уильямс» одержал одну победу за последние 18 лет, а «Торпедо» лишь эпизодически заглядывает в РПЛ, да и то, чтобы сразу вылететь обратно в Первую лигу.

Зарубежный аналог – «Гамбург». Некогда обладатель Кубка европейских чемпионов и главный соперник «Баварии» скоро начнёт вот уже шестой подряд сезон во второй Бундеслиге.

«Альфа Ромео» — «Крылья Советов»

При Игоре Осинькине «Крылья» прослыли местом, где раскрываются молодые таланты. То же самое можно сказать и про «Заубер» (ныне команда называется «Альфа Ромео). В швейцарской команде дебютировали такие пилоты, как Хайнц-Харальд Френтцен, Кими Райкконен, Фелипе Масса, Серхио Перес и Шарль Леклер.

Зарубежный аналог – «Монако». Клуб с Лазурного берега отправил на экспорт Килиана Мбаппе, Бернарду Силву, Фабиньо, Антони Марсьяля и многих других звёздных футболистов.

«Хаас» — «Урал»

«Урал» никогда не считался топ-командой и обладает достаточно скромным бюджетом, но при всём при этом клубу из Екатеринбурга удаётся оставаться на плаву, временами показывать приличный футбол и держаться на безопасной дистанции от зоны вылета – прямо как «Хаас». Американская конюшня с самого первого дня в «Королевских гонках» считалась едва ли не самой скромной по возможностям командой чемпионата. С годами статус «Хааса» не изменился, но зато команда уверенно держится в пелотоне, даже не допуская намёка на возможный уход из Формулы-1. Роднят «Хаас» и «Урал» и яркие боссы — Гюнтер Штайнер и Григорий Иванов.

Зарубежный аналог – «Олимпиакос». Греческий клуб также выглядит достаточно скромно на фоне гигантов из Лиги чемпионов, где «Олимпиакосу» частенько удаётся сыграть. Впрочем, таких команд много, а вот что по-настоящему роднит американскую конюшню с греческим клубом – успехи в других дисциплинах. «Хаас» добился немалых успехов в NASCAR, а баскетбольный «Олимпиакос» – один из сильнейших клубов Европы.

Гюнтер Штайнер и Григорий Иванов умеют «зажечь» Фото: Getty Images/«Чемпионат»

«Альфа Таури» — «Сочи»

В этом материале мы уже сопоставили «Ред Булл» с «Зенитом», поэтому абсолютно логично, что футбольным собратом «Альфа Таури» станет «Сочи». Одна из главных миссий младшей команды «быков» заключается в том, чтобы регулярно обеспечивать «старшего брата» кадрами. У клуба с берегов Чёрного моря таких обязательств перед командой Сергея Семака нет, однако трансферное направление «Сочи» – «Зенит» – с приходом южан в РПЛ стало самым популярным в российском футболе.

Зарубежный аналог – «Ред Булл Зальцбург». Как и «Альфа Таури», австрийский клуб занимается тем, что поставляет кадры в главную команду империи «Ред Булл» – в футбольной вселенной она находится в Лейпциге.