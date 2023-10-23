50-я победа Ферстаппена в Ф-1 получилась нервной! А у «Феррари» снова провал по тактике

Этап в Остине уже в квалификации в очередной раз подтвердил, что идея со спринтерскими уикендами работает. Как минимум благодаря единственной тренировке мы можем увидеть интересные и весьма неожиданные результаты квалификации. Так что в преддверии воскресной гонки у нас было сразу несколько интриг. И одной из них стал старт Макса Ферстаппена с необычно низкой шестой позиции. С поула же в бой отправился пилот «Феррари» Шарль Леклер. Однако, как показывает практика, Леклер крайне редко преобразовывает победы в квалификации в победы в воскресенье.

Битва на старте

И старт гонки получился достаточно насыщенным. Норрис выиграл старт у Леклера, а вот Джордж Расселл старт провалил, опустившись на восьмую позицию. Отлично стартовал Оскар Пиастри, отыграв четыре места. Что до Макса Ферстаппена, то он вышел на пятую позицию.

Окон на старте получил повреждения понтона в контакте с Пиастри, через некоторое время выпал из первой десятки и затем сошёл. Потерял темп в какой-то момент и Карлос Сайнс, пустив вперёд сначала Льюиса Хэмилтона, а затем и Макса Ферстаппена. Хэмилтон бросился в погоню за Шарлем Леклером, с которым справился через пару кругов и вышел уже на вторую позицию.

К 11-му кругу пелотон потерял ещё одного гонщика: у Пиастри возникли проблемы с перезарядкой батареи, «Макларен» принял решение о сходе. Ферстаппен же вскоре вышел уже в топ-3, справившись и со второй «Феррари» — Шарлем Леклером.

Начало стратегической битвы

На 18-м круге лидеры открыли волну пит-стопов, и первым в боксы нырнул Макс Ферстаппен, кругом спустя среагировали в «Макларене» с Ландо Норрисом и в «Феррари» с Шарлем Леклером. Хэмилтон при этом остался на трассе, и в «Ред Булл» предположили, что Льюис собирается пойти на стратегию одной остановки.

Правда, Хэмилтон с сохранением шин справиться не смог и был вынужден на 20-м круге заехать в боксы, вернувшись на трассу позади Макса Ферстаппена. Последним из лидеров в боксы нырнул Шарль Леклер, явно идя на одну остановку. Такое же решение было принято и в «Макларене», причём достаточно неожиданно — в команде заметили, что Ферстаппен сменил «медиум» на аналогичный комплект и идёт явно на две остановки.

Ферстаппен на трассе догнал Ландо Норриса и справился с ним на 28-м круге, ровно на экваторе гонки выйдя в лидеры. Несколько кругов Норрис смог держаться позади трёхкратного чемпиона мира, однако в итоге выпал из зоны DRS и отпустил Макса.

Тактический провал «Макларена»

Отстав от Макса на три с лишним секунды, Норрис принял решение всё-таки заехать на вторую остановку, причём раньше всех. Стратегические решения «Макларена» в этой гонке явно оставили желать лучшего. В «Ред Булл» моментально отреагировали на остановку Норриса и зазвали в боксы Ферстаппена. Макс вернулся на трассу номинальным лидером позади Шарля Леклера.

И Ферстаппен, и Норрис смогли справиться с Леклером на трассе, но отрыв Макса уже не позволял британцу рассчитывать на победу без проблем у нидерландца.

Хэмилтон позади тоже справился с Леклером и бросился в погоню за Норрисом. За семь кругов до конца гонки Льюис настиг соотечественника и справился с ним, моментально оторвавшись от гонщика «Макларена» более чем на две секунды.

Леклера догнал Сайнс, и капитанский мостик «Феррари» попросил Шарля пустить напарника вперёд. Вскоре Леклер пустил вперёд и Серхио Переса — на старых шинах оборона была невозможна.

Макс Ферстаппен уверенно довёл гонку до победы, которая стала для него 15-й в сезоне и 50-й в карьере. Вторым финишировал Льюис Хэмилтон, третьим — Ландо Норрис. В пятёрке сильнейших финишировали Сайнс и Перес, десятку замкнули Леклер, Расселл, Гасли, Стролл и Цунода.

Гонка в США получилась достаточно любопытной тактически, и, по ощущениям, у соперников были шансы опередить «Ред Булл», но что в «Мерседесе», что в «Макларене» несколько перемудрили со своей стратегией. Через неделю «Королевские гонки» отправятся в Мексику, где, возможно, у соперников будет ещё один шанс побороться с «Ред Булл».