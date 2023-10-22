Гонку Ф-1 выиграли при старте с 22-го места! История великой победы «Макларена» в США

В этом году Макс Ферстаппен переписывает один рекорд за другим, но есть одно достижение, которое вряд ли когда-либо покорится голландскому пилоту. 40 лет назад – в марте 1983-го – пилот «Макларена» Джон Уотсон выиграл Гран-при США-Запад, стартовав с 22-й позиции. Вспоминаем, как это было.

Главный виновник квалификационного провала «Макларена» — шины «Мишлен»

Проходивший на городском треке Лонг-Бич Гран-при США-Запад стоял всего вторым по счёту в календаре сезона-1983. На тот момент трудно было определить фаворитов чемпионата, однако, даже с учётом общей неясности, касающейся расстановки сил в пелотоне, квалификации удалось преподнести пару громких сюрпризов. Победитель первой гонки сезона Нельсон Пике («Брэбем») показал всего лишь 20-й результат, а сражавшиеся за титул в прошлом году Джон Уотсон и Ники Лауда (оба — «Макларен») квалифицировались аж в третьем десятке – 22-м и 23-м соответственно.

Судьбу квалификации предопределили поставщики резины. В то время шинники предоставляли клиентам специальный (более мягкий) тип резины, предназначенный исключительно для квалификации. Под специфику городской трассы в Калифорнии куда лучше подстроился «Гудьир», клиенты которого заняли первые семь позиций на стартовой решётке. А вот «Мишлен» оказался совсем неконкурентоспособным по чистой скорости на одном круге. Лучшим из клиентов французского шинника стал квалифицировавшийся восьмым Ален Прост.

В гонке «Мишлен» полностью реабилитировался

В воскресенье с первого ряда стартовали пилоты «Феррари» Патрик Тамбе и Рене Арну, следом за ними расположились представители «Уильямса» Кеке Росберг и Жак Лаффит. Казалось бы, именно между представителями Маранелло и Гроува должна была развернуться борьба за победу. И до поры до времени именно по самому предсказуемому сценарию и проходил Гран-при. Уже на первых метрах дистанции тандем из «Уильямса» опередил замешкавшегося Арну. А спустя ещё пару поворотов Росберг атаковал уже Тамбе – на сей раз получилось не очень удачно. В конце длинной прямой финский пилот потерял контроль над своим «Уильямсом», допустив разворот на 360 градусов – благо ему удалось отловить машину.

По итогам первых кругов гонки образовалась лидирующая группа из шести пилотов – Тамбе, Росберг, Лаффит, Альборето, Арну, Патрезе. Из-за повышенного износа резины Рене продолжил терять позиции, пропустив вперёд Патрезе, Альборето и Жарье. Соседство на трассе двух последних в конечном итоге выльется в столкновение на 25-м круге, которое вывело гонку из состояния спокойствия.

Фрэнк Дерни и Кеке Росберг в 1983 году Фото: Howes/Getty Images

Следующей аварии долго ждать не пришлось. Буквально на том же круге произошло столкновение, предопределившее дальнейший ход гонки: сражаясь за лидерство, Росберг слишком оптимистично нырнул в шпильку, в результате чего протаранил «Феррари» Тамбе. Так из борьбы выбыли двое главных претендентов на победу.

После столкновения лидеров пелотон возглавил проводивший вторую гонку в составе «Уильямса» Жак Лаффит. Позади француза мчал миновавший произошедшие в лидирующей группе коллизии Рикардо Патрезе, а замыкал топ-3 представитель «Эрроуза» Марк Зурер (неожиданно). А прямиком за швейцарцем по трассе следовали два «Макларена» – стартовавшие из третьего десятка Уотсон и Лауда.

Как пилотам Рона Денниса удалось отыграть ворох позиций по истечении первой трети дистанции? Ответ прост донельзя: возникшие у конкурентов проблемы. Чуть выше мы упомянули столкновения Росберга с Тамбе и Альборето с Жарье, однако завершали борьбу не только представители лидирующей группы – середина пелотона тоже редела неплохо.

Ники Лауда за рулём «Макларена» в 1982 году Фото: Getty Images

Впрочем, нельзя сказать, что столь впечатляющий взлёт двух «Макларенов» стал следствием исключительно злоключений соперников. Уже в гонке Уотсон и Лауда получили неожиданное преимущество в виде резины «Мишлен». Да, в квалификации шины французского производителя показали себя неважно, но вот на длинной дистанции они превзошли «Гудьир» и «Пирелли» по части выносливости и, как следствие, лучше держали сцепление с асфальтом.

Некоторым клиентам «Гудьира» так и вовсе пришлось заезжать в боксы за новым комплектом резины (пит-стопы в то время были редкостью), как это сделал Рене Арну. Впрочем, из лидирующей группы больше никто менять резину не отважился, поэтому с каждым последующим кругом они теряли всё больше и больше времени по отношению к пилотам «Макларена».

Уже к 28-му кругу красно-белый тандем расправился с и без того не очень быстрым Зурером – Лауда третий, Уотсон – четвёртый. Спустя ещё пять кругов произошёл размен позициями между пилотами «Макларена»: на длинной прямой британец опередил напарника, тем самым став главным претендентом на победу. На тот момент гонка ещё даже не перевалила за экватор, а отставание Уотсона от лидера гонки составляло чуть менее 20 секунд – относительно небольшой отрыв, с учётом разницы в шинах и приличного запаса кругов.

В то время пока пара «Макларенов» догоняла лидеров, Патрезе (к 40-му кругу) вплотную приблизился к возглавлявшему пелотон Лаффиту. Итальянец три круга прессинговал лидирующий «Уильямс», а затем совершил ошибку, которой воспользовались подобравшиеся к Патрезе Уотсон и Лауда. А ещё через два круга дуэт «Макларенов» промчал мимо убившего свои шины Лаффита – на 45-м круге гонки стартовавший с 22-й позиции Уотсон возглавил пелотон.

Джон Уотсон в 1978 году Фото: Tony Duffy/Getty Images

На этом, собственно, борьба за победу была окончена. Вырвавшись в лидеры, британец начал стремительно уезжать от соперников. Лауда бросить вызов напарнику так и не смог: ближе к концу гонки его начала одолевать судорога правой ноги, да и состояние шин у австрийца было чуть хуже, нежели у Уотсона.

В оставшейся части гонки развлекал болельщиков разве что Рене Арну, который прорывался наверх на свежей резине. В конце концов француз доберётся до третьего места, ну а победителем гонки станет Джон Уотсон, вторым – с отставанием в 27 секунд – финиширует Ники Лауда.

В тот день пилот «Макларена» установил, скорее всего, вечный рекорд Формулы-1. С тех пор никому не удалось одержать победу после старта с 22-й позиции. Ближе всех к достижению британца в 2000 году подобрался Рубенс Баррикелло, который выиграл Гран-при Германии при старте с 18-го места. Кстати, что интересно, в марте 1983-го Уотсон перебил свой же рекорд по количеству отыгранных позиций в выигранной гонке: годом ранее он победил в Детройте после старта 17-м.

Из других статистических особенностей стоит отметить тот факт, что победа в Лонг-Бич так и осталась единственным триумфом «Макларена» в сезоне-1983. В последующих 13 гонках команда из Уокинга всего два раза финиширует в топ-3 (два третьих места на счету Уотсона). Впрочем, победа в Калифорнии наверняка принесла команде куда больше эмоций, чем дежурные успехи в сезоны тотального доминирования.